Enflasyon canavarına dört koldan kıskaç

Nisan ayında dokuz yılın zirvesini gördükten sonra düşüşe geçen enflasyona karşı ekonomi yönetimi dört koldan harekete geçti. Hükümet enflasyonu aşağı çekmek için dün bir dizi tedbiri devreye soktu. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile tütün ürünlerinin asgari maktu ve maktu vergi tutarlarında, ÖTV kanununa göre ÜFE oranında yapılması öngörülen otomatik maktu vergi artırımı temmuz-aralık dönemi için uygulanmayacağı açıklandı. Bir başka kararla da karkas et, canlı hayvan, buğday, arpa ve mısırda gümrük vergileri düşürülerek, spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, gıda komitesinin çalışmaları kapsamında bazı düzenlemelerin hayata geçirildiğini kaydederek “Enflasyon üzerinde baskı oluşturabilecek alanlara yönelik tedbirler alındı ve alınmaya devam edecek. Ekonomide belirleyici faktör olan enflasyonun aşağı çekilmesi için kararlı tutumumuzu sürdüreceğiz” dedi.

TÜTÜNDE VERGİ ARTIŞI YOK

Ağbal, Bakanlar Kurulu kararı ile tütün ürünleri ve sigarada maktu-asgari maktu ÖTV tutarlarının artırılmamasının karara bağlandığın belirterek, bu sene enflasyonun yıl sonu için belirlenen sınırlar içinde kalması konusunda para ve maliye politikasında çok dikkatli çaba yürüttüklerini söyledi. Ağbal “Sigara, enflasyon sepeti içinde önemli bir yekün oluşturuyor. Geçen sene de sigara fiyatlarında artışlar meydana geldi; o da 2016 enflasyonunu etkiledi ve 2017’de baz etkisi yarattı. Bu sene bu kaynaktan gelebilecek enflasyonist etkileri ortadan kaldırmak amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla vergi artışı yapmamaya karar verdik” dedi. Vergi artışı olmaması yönündeki kararın ardından herhangi bir şekilde sigara fiyatlarına artış yapılmasını gerektirecek bir sebep kalmadığını kaydeden Ağbal, şöyle devam etti: “Yılın başında bu yana söylüyoruz, herhangi bir şekilde vergi artışı yapmayacağız, para politikası hedeflerine ulaşmada, maliye politikası bu sene destek veren görünüm içinde olacak. Maliye politikası araçları kullanılırken enflasyon hedefi öncelikli hedefler arasında olacak.”

Tarladan sofraya kontrol zinciri

Ağbal, sigara ve tütün ürünlerinde vergi artışı yapılmamasının nedeniyle teorik olarak meydana gelen vergi kaybının 60 milyon lira olarak hesaplandığını kaydetti. “Burada fiskal kayıptan söz etmek doğru değil, ama enflasyonu aşağı çekme ve sınırlar içinde tutma konusunda hükümet olarak da merkez bankası da yoğun gayret içinde” diyen Ağbal, bu kapsamda Gıda Komitesi’nin de yoğun bir çalışma içinde bulunduğunu vurguladı. Maliye politikasının para politikasına her aşamada destek olacağını, enflasyon dinamiklerinin aşağı yönlü olması konusunda her alanda gayretleri bulunduğunu ifade eden Ağbal, “Bu konuyla ilgili kısa-orta vadede alınması gerekenlerle ilgili yoğun çalışmamız var” dedi. Ağbal, gıdada tarladan tüketiciye ulaşan zincire kadar alınacak tedbirlerle ilgili çalışmalar çeşitli bakanlıklar ve birimler tarafından da halen sürdürüldüğünü ve bu kapsamda bazı adımların görüleceğini bildirdi.

Ette gümrük vergisi spekülasyona karşı düşürüldü

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, hububat ve kırmızı et ithalatında gümrük vergilerinin düşürülmesinin yerli üreticinin kârını zedelemeyeceğini; böyle bir durumun oluşması halinde ise vergilerin tekrar yükseltilebileceğini söyledi. Resmi Gazete’nin 27 Haziran tarihli sayısında yer alan ithalat rejimine ek karar uyarınca, büyükbaş hayvan ithalatında gümrük vergisi oranları yüzde 26’ya, karkas et ithalatında ise yüzde 40’a indirildi. Çelik, Bakanlar Kurulunun karkas et, canlı hayvan ve bazı tarım ürünlerinin ithalatında gümrük vergisinin düşürülmesi kararına ilişkin gazetecilerin sorusu üzerine, gıda fiyatlarındaki oynaklığın önlenmesi için Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesinin uzun süredir çalıştığını, bu kararların da Komite tarafından alınarak Bakanlar Kuruluna sunulduğunu ve resmiyete döküldüğünü anlattı. Bakanlık için üreticilerin konumunun son derece önemli olduğunu vurgulayan Çelik “Hiç kimse herhangi bir endişe duymasın, özellikle kırmızı ette üreticilerimizin maliyetlerini biliyoruz. Üreticileri zora sokacak, yaptıkları bu meslekten uzaklaştıracak herhangi bir uygulamaya müsaade etmeyeceğiz. Spekülatif hareketlere karşı bu vergi oranları indirilerek ihtiyaç duyulduğunda yine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izni çerçevesinde bu ithalatı gerçekleştirip piyasayı regüle etmeye dönük yaklaşımlardır” diye konuştu.

ÜRETİCİ MAĞDUR OLMAYACAK

Üreticinin kârını zedeleyecek hiçbir işin, hiçbir ithalatın içinde olunmayacağını ifade eden Çelik, şunları kaydetti: “Gerek hububat gerekse kırmızı et ithalatıyla ilgili vergi indirimlerinin üreticiyi mağdur etmeye dönük değil, piyasadaki spekülatif oyunculara karşı kullanılacağını vurgulamak istiyorum. Diyelim ki hububatta ve kırmızı ette bu vergi oranları ve maliyetler arasında üreticimizi mağdur edecek bir durum söz konusu oldu, o zaman elimizde, biz oturup hemen vergi oranlarını yükseltiriz. Spekülatif aktörler var. Şu anda büyük marketlerde 33 lira kıyma, 36 lira kuşbaşı şeklinde satışlar devam ediyor ama başka birisi de 45-50 liraya kıymayı satabiliyor. ‘Neye göre satıyorsunuz’ diye sorduğunuzda, bunun cevabı yok. Onun için bu olumsuzlukların ortadan kalkması ve vatandaşın bu önemli gıdaya ulaşabilmesi noktasında her türlü enstrümanı kullanmamız gerekiyor. Gıda Komitesi bütün konuları ayrıntılı bir şekilde değerlendiriyor.”