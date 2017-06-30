Enflasyon canavarına dört koldan kıskaç

Nisan ayında dokuz yılın zirvesini gördükten sonra düşüşe geçen enflasyona karşı ekonomi yönetimi dört koldan harekete geçti. Hükümet enflasyonu aşağı çekmek için dün bir dizi tedbiri devreye soktu. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile tütün ürünlerinin asgari maktu ve maktu vergi tutarlarında, ÖTV kanununa göre ÜFE oranında yapılması öngörülen otomatik maktu vergi artırımı temmuz-aralık dönemi için uygulanmayacağı açıklandı. Bir başka kararla da karkas et, canlı hayvan, buğday, arpa ve mısırda gümrük vergileri düşürülerek, spekülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, gıda komitesinin çalışmaları kapsamında bazı düzenlemelerin hayata geçirildiğini kaydederek “Enflasyon üzerinde baskı oluşturabilecek alanlara yönelik tedbirler alındı ve alınmaya devam edecek. Ekonomide belirleyici faktör olan enflasyonun aşağı çekilmesi için kararlı tutumumuzu sürdüreceğiz” dedi.

TÜTÜNDE VERGİ ARTIŞI YOK

Ağbal, Bakanlar Kurulu kararı ile tütün ürünleri ve sigarada maktu-asgari maktu ÖTV tutarlarının artırılmamasının karara bağlandığın belirterek, bu sene enflasyonun yıl sonu için belirlenen sınırlar içinde kalması konusunda para ve maliye politikasında çok dikkatli çaba yürüttüklerini söyledi. Ağbal “Sigara, enflasyon sepeti içinde önemli bir yekün oluşturuyor. Geçen sene de sigara fiyatlarında artışlar meydana geldi; o da 2016 enflasyonunu etkiledi ve 2017’de baz etkisi yarattı. Bu sene bu kaynaktan gelebilecek enflasyonist etkileri ortadan kaldırmak amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla vergi artışı yapmamaya karar verdik” dedi. Vergi artışı olmaması yönündeki kararın ardından herhangi bir şekilde sigara fiyatlarına artış yapılmasını gerektirecek bir sebep kalmadığını kaydeden Ağbal, şöyle devam etti: “Yılın başında bu yana söylüyoruz, herhangi bir şekilde vergi artışı yapmayacağız, para politikası hedeflerine ulaşmada, maliye politikası bu sene destek veren görünüm içinde olacak. Maliye politikası araçları kullanılırken enflasyon hedefi öncelikli hedefler arasında olacak.”

Tarladan sofraya kontrol zinciri

Ağbal, sigara ve tütün ürünlerinde vergi artışı yapılmamasının nedeniyle teorik olarak meydana gelen vergi kaybının 60 milyon lira olarak hesaplandığını kaydetti. “Burada fiskal kayıptan söz etmek doğru değil, ama enflasyonu aşağı çekme ve sınırlar içinde tutma konusunda hükümet olarak da merkez bankası da yoğun gayret içinde” diyen Ağbal, bu kapsamda Gıda Komitesi’nin de yoğun bir çalışma içinde bulunduğunu vurguladı. Maliye politikasının para politikasına her aşamada destek olacağını, enflasyon dinamiklerinin aşağı yönlü olması konusunda her alanda gayretleri bulunduğunu ifade eden Ağbal, “Bu konuyla ilgili kısa-orta vadede alınması gerekenlerle ilgili yoğun çalışmamız var” dedi. Ağbal, gıdada tarladan tüketiciye ulaşan zincire kadar alınacak tedbirlerle ilgili çalışmalar çeşitli bakanlıklar ve birimler tarafından da halen sürdürüldüğünü ve bu kapsamda bazı adımların görüleceğini bildirdi.

Ette gümrük vergisi spekülasyona karşı düşürüldü