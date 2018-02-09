TEFE TÜFE 2018 oranları Enflasyon oranı 2018 Ocak son dakika TEFE TÜFE nedir ne kadar

Enflasyon oranı Ocak 2018 son dakika TEFE TÜFE nedir ne kadar TÜİK TEFE TÜFE 2018 oranları ne kadar oldu? Vatandaşlar internetten sık sık TEFE TÜFE 2018 zam oranlarını ve enflasyon Ocak 2018 rakamlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki TEFE TÜFE nedir? Enflasyon, ocak ayında yüzde 1,02 artarken, yıllık bazda yüzde 10,35 oldu. Ocak ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 25,11 ile salatalıkta, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,41 ile karnabaharda oldu. TÜİK Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ocak ayı TÜFE 1,02 ile beklentilerin altında geldi. TÜFE'de ocak ayında beklenti yüzde 1.28 artış, yıl sonu beklentisi ise yüzde 9.34 olması yönündeydi. Aralık ayına oranlar artış gösteren üretimler neler oldu? Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında %2,44, sağlıkta %2,42, konutta %2,34 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,67 artış gerçekleşti. Aylık en yüksek artış %1,54 ile TR62 (Adana, Mersin)'de oldu .Tefe - Tüfe gayimenkul sektöründe ve Türkiye’de ekonominin temel göstergelerinden sayılan çok önemlidir değerlerdir.Tefe ve Tüfe genellikle birlikte kullanılır ve birbirlerine karşılaştırılırlar. Bu endeksler farklı değerleri gösterir. İşte merak edilen Enflasyon oranı Ocak 2018 son dakika TEFE TÜFE nedir ne kadar TÜİK TEFE TÜFE 2018 oranları! Detayları haberimizde yer alıyor.

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE), ocak ayında yüzde 1,02 arttı. Beklenti, yüzde 1,36 artması yönündeydi.

Ocakta yıllık enflasyon yüzde 10,35'e geriledi. 2017 sonu itibariyle yıllık enflasyon yüzde 11,92 seviyesindeydi.

Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 9,34 seviyesinde bulunuyor.

OCAK AYININ ZAM ŞAMPİYONU SALATALIK OLDU

Tüketici fiyatları bazında ocakta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 25,11 ile salatalıkta oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında salatalığı, yüzde 25 ile köprü geçiş ücreti, yüzde 23,17 ile otoban geçiş ücreti izledi.

Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 19,44 ile taze fasulye, yüzde 18,81 ile mandalina, yüzde 15,3 ile patlıcan, yüzde 14,07 ile resmi evraklarla ilgili hizmetler, yüzde 13,35 ile magazinler ve dergiler, yüzde 11,14 ile nar, yüzde 10,51 ile dolmalık biber, yüzde 9,54 ile muz yer aldı.

EN ÇOK KARNABAHAR UCUZLADI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,41 ile karnabaharda gerçekleşti. Bunu yüzde 13,94 ile internet ücreti, yüzde 13,52 ile kadın ceketi, yüzde 12,06 ile kabak, yüzde 11,55 ile etek, yüzde 10,87 ile elbise, yüzde 10,19 ile yünlü erkek kabanı, yüzde 10,05 ile kadın botu, yüzde 9,23 ile portakal ve erkek kazağı izledi.

TÜİK'ten yapılan açıklama şu şekilde;

"Ocak ayında yurt içi üretici fiyatları endeksi ise yüzde 0,99 oranında gerçekleşti. Yıllık artış yüzde 12,14 oldu.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 2,96 İLE ÇEŞİTLİ MAL VE HİZMETLER GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 2,44, sağlıkta yüzde 2,42, konutta yüzde 2,34 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,67 artış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP YÜZDE 6,02 İLE GİYİM VE AYAKKABI OLDU

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ocak ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0,99 ile haberleşme oldu.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 16,02 İLE ULAŞTIRMA GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 13,49, giyim ve ayakkabı yüzde 12,63, lokanta ve oteller yüzde 11,42 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 11,38 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

AYLIK EN YÜKSEK ARTIŞ YÜZDE 1,54 İLE TR62 (ADANA, MERSİN)’DE OLDU

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 11,55 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 12,84 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde gerçekleşti.Ocak 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 19 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 295 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 93 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,66 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 4,38, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,63 artış, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 8,87, su sektöründe yüzde 1,15 düşüş olarak gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ KÖMÜR VE LİNYİT ÜRÜNLERİNDE

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 13,34 ile kömür ve linyit ürünleri, yüzde 6,98 ile diğer ulaşım araçları, yüzde 3,56 ile metalik olmayan diğer mineral ürünlerde gerçekleşti. Buna karşılık elektrik, gaz üretim ve dağıtımı yüzde 8,87, suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması yüzde 1,15 ve giyim eşyası yüzde 0,89 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Ocak ayında aylık en fazla artış sermaye mallarında ve yıllık en fazla artış ara mallarında gerçekleşti."

KONUTTA YÜZDE 2.34 ARTIŞ

İstanbul'da konut fiyatları yüzde 13 arttı

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan, ev eşyasında yüzde 2.44, sağlıkta yüzde 2.42, konutta yüzde 2.34 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.67 artış gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 6.02 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Ocak ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 0.99 ile haberleşme oldu.

ARTIŞIN YÜKSEK OLDUĞU HARCAMA GRUPLARI

Yıllık en fazla artış yüzde 16.02 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti.

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 13.49, giyim ve ayakkabı yüzde 12.63, lokanta ve oteller yüzde 11.42 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 11.38 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

Aralık ayı enflasyon rakamları ne kadardı?

Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre enflasyon Aralık ayında bir önceki aya göre %0,69 artış gösterdi. 2017 yılı enflasyonu 11,92 olarak gerçekleşti.

TÜFE'de (2003=100) 2017 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,69, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,92, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,92 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,14 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2017 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,52, ev eşyasında %1,18, konutta %0,77 ve lokanta ve otellerde %0,47 artış gerçekleşti.

TEFE-TÜFE NE KADAR?

TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,02, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,02, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,23 artış gerçekleşti.

TEFE - TÜFE NEDİR ?

Tefe - Tüfe gayimenkul sektöründe ve Türkiye’de ekonominin temel göstergelerinden sayılan çok önemlidir değerlerdir.

TÜFE nedir ?

TÜFE’nin açılımı , ‘ Tüketici Fiyat Endeksi ‘ dir. Tüfe sayesinde enflasyonu ölçebiliriz. Tüfe değerleri Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından hesaplanır. Tüfe , daha önce satın alınmış bir malın - hizmetin , daha sonra ki bir tarihteki fiyatı ile karşılaştırılmasına yarar.

Tüfe’yi hesaplarken önc , Türkiye’nin genelini temsil eden bir örnek kitlenin bir yıl içinde hangi mal ve hizmete ne kadar para harcadığı hesaplanır. Ayrıca her mal ve hizmetin toplam içindeki ağırlıkları belirlenir.

TEFE nedir ?

TEFE’nin açılımı , ‘ Toptan Eşya Fiyat Endeksi ‘ dir. Kulladığımız malların tüm ham maddelerini içine alır. Yani toptan satılan malların fiyat artışlarını gösteren bir endekstir.

TÜFE ve TEFE arasında ne fark vardır ?

Tefe ve Tüfe genellikle birlikte kullanılır ve birbirlerine karşılaştırılırlar. Bu endeksler farklı değerleri gösterir.

Tefe fiyat artışlarının arz yani maliyet cephesini gösterirken Tüfe ise fiyat artışlarının talep yönünü gösterir.

Tefe de Tüfe gibi önceden endekse dahil edilmiş mallardan oluşan belirli bir malın fiyatındaki değişmeleri ölçüyor.

Tefe’yi Tüfe’den ayıran en önemli nokta tüketici fiyat endeksi direk olarak tüketicinin eline geçen malların fiyatını ölçerken, toptan eşya fiyat endeksi ise hammadde ve yarı mamullerin de fiyatını ölçüyor.