Enflasyona gýda ayarý

Enflasyon sepetinde yer alan ürünlerin 2017 yýlýnda aðýrlýklarý da deðiþti. 2017 yýlýnda TÜFE 414 madde üzerinden hesap edilecek. Yeni yýlda cam, bebek çorabý, pamuk (paket), çikolata (madlen), uydu alýcýsý ve taze bamya enflasyon sepetinden çýkarken, yeni sepete 3 madde eklendi. Bunlar stor perde, derin dondurucu ve test kitabý oldu. Ana harcama gruplarý itibariyle enflasyon sepetinde gýda ve alkolsüz içeceklerin payý 2016 yýlýnda yüzde 23.68 iken, yeni yýlda yüzde 21.77 olarak uygulanacak. Enflasyon sepetinde alkollü içecekler ve tütünün payý yüzde 4.98’den yüzde 5.87’ye çýkarken, konut, su, elektrik, gaz ve diðer yakýtlar kaleminin payý yüzde 15.93’ten yüzde 14.85’e geriledi. Fiyatlar 81 il 221 ilçeden derleniyor. 2017 Yurt Ýçi Üretici Fiyat Endeksi (YÝ-ÜFE) endeksi de güncellendi. 44 yeni ürün endeks kapsamýna eklendi. Bunlardan biri madencilik ve taþocakçýlýðý, diðer 43’ü ise imalat sektörüyle ilgili oldu. TÜÝK Baþkan Vekili Mehmet Aktaþ, 2017 çalýþmalarý ve enflasyon sepetindeki deðiþimlere iliþkin basýn toplantýsý düzenledi. Her yýl aralýk ayýnda enflasyon sepetinin güncellendiðini söyleyen Aktaþ, 3 Þubat’ta açýklanacak enflasyonda ocak ayý ortalama fiyat deðiþiminin yeni oluþturulan sepete göre ilan edileceðini söyledi. Gýdadaki temel deðiþim kaynaðýnýn yurt dýþý ziyaretçilerle ilgili olduðunu ifade eden Mehmet Aktaþ, bir kýsmýnýn lokanta ve oteller grubuna kaydýðýný aktardý. Aktaþ, turist sayýsýndaki azalmanýn da etkili olduðunu kaydetti.

VERÝ KAYNAÐIMIZ SABÝTTÝR

Veri kaynaklarýnda herhangi bir deðiþiklik olmadýðýnýn altýný çizen Aktaþ “Ýstatistikle ilgili yöntem deðerlendirmesi tartýþmasý olursa olsun istatistik kurumunun bilgileri esastýr. Ýstatistik kurumunun kendi uluslararasý normlarý vardýr ve bunun çerçevesinde yürür. Sonuçta yöntem için söylüyorum. Ne bilgi varsa istatistik kurumundan duyacaðýnýz esastýr. Bu kurumlar için de geçerlidir, baþka aktörler için de geçerlidir. Veri kaynaðýmýz sabittir. Hiçbir amaca hizmet etsin diye bir müdahale olamaz” dedi.