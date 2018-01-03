Enflasyonda düşüş devam edecek

Tüketici fiyatları aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0.69 artarken, yıllık enflasyon yüzde 12.98’den yüzde 11.92’ye geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre üretici fiyatları ise yüzde 1.37 artış gösterdi. Yıllık üretici enflasyonu da yüzde 15.47 oldu. Tüketici fiyat endeksinde en yüksek aylık artış yüzde 1.69 artış ile ulaştırma grubunda görüldü. Bu arada aralıkta en yüksek fiyat artışı yüzde 23.10 ile patlıcanda oldu. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17.03 ile portakalda gerçekleşti.

UZMANLAR NE DİYOR?

Ekonomistler, yıllık enflasyondaki düşüşün lehte baz etkisiyle 2018’in ilk yarısında devam etmesi öngörüsünde bulunurken, tek haneli seviyeleri görmek için yılın ikinci yarısının beklenebileceğini kaydetti. Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı, enflasyonun piyasa beklentisinin ılımlı oranda üzerinde gerçekleştiğini ifade etti.

BAZ ETKİSİ SÜRECEK

Tokalı, yıllık enflasyonda yüzde 11.92’ye iniş hareketinin, ocakta da benzer bir hızla devam edebileceğini söyledi. QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı da bundan sonra baz etkileri kaynaklı olmak düşüşün devam etmesini bekleyebileceklerini ancak gıdada sürpriz olmadığı takdirde tek haneli enflasyonu görmek için 2018’in son çeyreğine kadar beklenebileceğini kaydetti. Ekonomist Haluk Bürümcekçi ise “Enflasyonda baz etkisi nisan sonuna kadar lehte olacak” dedi.

Merkez Bankası, hükümete mektup gönderecek

Merkez Bankası, yüzde 5 olarak hedeflenen 2017 enflasyonunun yüzde 11.92 gerçekleşmesi nedeniyle hükümete açık mektup gönderecek. Banka, açık mektupta enflasyon hedefinden sapmanın nedenleri ve enflasyonun tekrar hedefe ulaşması için alınan tedbirleri açıklayacak. Merkez Bankası Kanunu’nun 42’nci maddesi uyarınca, enflasyonun hedeften belirgin şekilde sapması durumunda TCMB’nin, sapmanın nedenlerini ve alınması gereken önlemleri hükümete yazılı olarak bildirmesi ve kamuoyuna açıklaması gerekiyor. Merkez Bankası 2017-2018-2019 yılları için enflasyon hedefinin hükümet ile varılan mutabakat çerçevesinde yüzde 5 düzeyinde belirlemişti.