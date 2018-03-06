Enflasyonda tek hane beklentisi değişmedi

Enflasyon şubatta piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde gerçekleşirken olumlu baz etkisinin de etkisiyle yıllık enflasyonda aşağı yönlü seyir devam ediyor. Şubat ayında TÜFE aylık bazda yüzde 0.73 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 10.35’ten yüzde 10.26’ya geriledi. Piyasada aylık bazda yüzde 0.5 civarında artış öngörülüyordu. Çekirdek enflasyon ise şubatta yüzde yüzde 0.49 artış gösterirken, yıllık artış 11.94 olarak gerçekleşti.

SINIRLI DÜŞÜŞ SÜRECEK

Rakamları değerlendiren uzmanlar enflasyonda ‘tek hane’nin hâlâ mümkün olduğunu söylediler. Halk Yatırım Araştırma Direktörü Tokalı “Yıllık manşet enflasyonunun önümüzdeki aylarda yüksek tek haneye inmesi hala mümkün. Enflasyonda kalıcı olarak tek hane ancak son çeyrekten itibaren görülebilir” dedi.

Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen ise, enflasyonun piyasa beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleştiğini ancak baz etkisiyle düşüşün sınırlı da olsa devamının söz konusu olduğunu söyledi. Gelecek aylarda sınırlı kademeli düşüşün devam edebileceğini tahmin eden Gökşen, ama 2018’in son çeyreğine kadar yüzde 10 civarında yatay bir yıllık enflasyon tahmin patikasınin dikkati çektiğini dile getirdi.İş Yatırım Araştırma Bölüm Yönetmeni Muammer Kömürcüoğlu da, gıda fiyatlarındaki güçlü artışın etkisiyle enflasyonun şubatta beklentilerin üzerinde geldiğini belirtti. Böylece yıllık enflasyonun çift hanedeki seyrine devam ettiğine dikkati çeken Kömürcüoğlu, çekirdek enflasyon göstergelerinde bir önceki aya kıyasla kısmi bir düzeltme olsa da mevcut seviyelerin halen yüksek ve manşetin üzerinde olduğunu vurguladı.

ŞAMPİYON FASULYE

Bu arada uzmanların dikkat çektiği gıda fiyatlarında aylık bazda yüzde 2.24 artarken, bu grupta yıllık fiyat artışı yüzde 10.27 oldu. Şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 55.10 ile taze fasulyede, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 11.47 ile çocuk botunda görüldü.