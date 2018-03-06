Enflasyonda tek hane beklentisi değişmedi
Enflasyon aylık bazda beklentilerin üzerinde geldi ancak yıllık artış yüzde 10.35’ten yüzde 10.26’ya geriledi. Rakamları değerlendiren ekonomistler, enflasyonda ‘tek hane’ beklentisini koruyor.
Enflasyon şubatta piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde gerçekleşirken olumlu baz etkisinin de etkisiyle yıllık enflasyonda aşağı yönlü seyir devam ediyor. Şubat ayında TÜFE aylık bazda yüzde 0.73 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 10.35’ten yüzde 10.26’ya geriledi. Piyasada aylık bazda yüzde 0.5 civarında artış öngörülüyordu. Çekirdek enflasyon ise şubatta yüzde yüzde 0.49 artış gösterirken, yıllık artış 11.94 olarak gerçekleşti.
SINIRLI DÜŞÜŞ SÜRECEK
Rakamları değerlendiren uzmanlar enflasyonda ‘tek hane’nin hâlâ mümkün olduğunu söylediler. Halk Yatırım Araştırma Direktörü Tokalı “Yıllık manşet enflasyonunun önümüzdeki aylarda yüksek tek haneye inmesi hala mümkün. Enflasyonda kalıcı olarak tek hane ancak son çeyrekten itibaren görülebilir” dedi.
Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen ise, enflasyonun piyasa beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleştiğini ancak baz etkisiyle düşüşün sınırlı da olsa devamının söz konusu olduğunu söyledi. Gelecek aylarda sınırlı kademeli düşüşün devam edebileceğini tahmin eden Gökşen, ama 2018’in son çeyreğine kadar yüzde 10 civarında yatay bir yıllık enflasyon tahmin patikasınin dikkati çektiğini dile getirdi.İş Yatırım Araştırma Bölüm Yönetmeni Muammer Kömürcüoğlu da, gıda fiyatlarındaki güçlü artışın etkisiyle enflasyonun şubatta beklentilerin üzerinde geldiğini belirtti. Böylece yıllık enflasyonun çift hanedeki seyrine devam ettiğine dikkati çeken Kömürcüoğlu, çekirdek enflasyon göstergelerinde bir önceki aya kıyasla kısmi bir düzeltme olsa da mevcut seviyelerin halen yüksek ve manşetin üzerinde olduğunu vurguladı.
ŞAMPİYON FASULYE
Bu arada uzmanların dikkat çektiği gıda fiyatlarında aylık bazda yüzde 2.24 artarken, bu grupta yıllık fiyat artışı yüzde 10.27 oldu. Şubatta en yüksek fiyat artışı yüzde 55.10 ile taze fasulyede, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 11.47 ile çocuk botunda görüldü.
Faizde değişiklik beklenmiyor
Enflasyon rakamlarının ardından gözler Merkez Bankası’nın bu ayki Para Politikası Kurulu toplantısına çevrilirken ekonomistler yarın yapılacak toplantıda Merkez Bankası’nın, sıkı para politikası duruşunu sürdürmesini ve faizlerde değişikliğe gitmemesini bekliyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ziraat Bankası Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, mevcut para politikası parametrelerinde değişiklik beklemediklerini söyledi. Dünya ekonomisinin canlı seyrettiğini ve dış talebe yönelik çalışan sektörlerde hareketlilik gözlemlediklerini ifade eden Yılmaz “Buna karşın iç talep görece daha sakin. Para politikasındaki kararlı sıkı duruş iç talepte beklenen etkisini gösteriyor” dedi. Odeabank Ekonomik Araştırma ve Stratejik Planlama Müdürü Şakir Turan Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutmasını beklediklerini ifade etti. Ekonomist Haluk Bürümcekçi ise “Merkez Bankası, enflasyon beklentilerinin iyileşip iyileşmediğini takip edecek” dedi.
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