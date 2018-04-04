Enflasyonda tek hane umudu bitmedi
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) martta aylık bazda yüzde 0.99, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1.54 artış gösterdi.
Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında 0.03 puan düşerek yüzde 10.23 oldu. Yıllık enflasyon şubatta yüzde 10.26 idi. Martta yurt içi üretici fiyatlarındaki artış ise yüzde 14.28 olarak gerçekleşti. Ekonomistler, kurdaki son dönemde yaşanan sert hareketlerin ve elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamlarının etkisiyle çift hanede kalan enflasyonun yılın son çeyreğinde tek haneyi görebileceğini söyledi.
YILSONU TAHMİNİ %8.9
VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürü Cem Eroğlu, “Kurlarda son zamanlarda gördüğümüz sert hareketlerin tekrar yatışması özellikle gıda fiyatlarına yönelik alınan önlemlerin etkisinin görülmesi ve baz etkisi sonucu enflasyonda tek haneli seviyeleri kasım ya da aralık ayı itibarıyla göreceğimizi düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Eroğlu, enflasyonun yılın son çeyreğinde gerileyerek yüzde 8.90’a düşeceği beklentilerini koruduklarını dile getirdi.
BASKI OLMAZSA MÜMKÜN
Türk Ekonomi Bankası (TEB) Finansal Piyasalar Strateji Müdürü Erkin Işık ise yıl sonu enflasyon tahminin muhtemelen önceki yüzde 7.9’a göre belirgin yukarı revize edileceğini tahmin ederek, “Bunun hemen öncesindeki PPK toplantısında da, bozulan enflasyon görünümünü dikkate alarak, ölçülü bir faiz artırım yapılması ihtimali artmıştır” ifadesini kullandı. QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı da “Hala tek hanelerde enflasyonun mümkün olduğunu düşünüyorum ve yüzde 9,5’lik yıl sonu tahminimi koruyorum. Merkez Bankası bu enflasyon verisine tepki vermeyecektir ve mevcut duruşunu sürdürecektir” şeklinde konuştu.
Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı ise kur tarafında ek baskı olmaması halinde enflasyonda tek hanenin en erken kasım ayın gibi görüneceğini tahmin ederek, “Nisan ayında elektrikten 0.07, benzinden 0.04 puanlık şimdiden ek yük söz konusu. Kur tarafında, sepet bazında ocak ortasından itibaren yüzde 6’ya yakın artış enflasyonda 12 aylık dönemde yaklaşık 0.9 puanlık ek yük yaratıyor” dedi.
Aylık bazda en fazla artış gıda ve içecekte
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aylık en yüksek artış yüzde 2.03 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle endekste yer alan gruplardan, sağlıkta yüzde 1.90, giyim ve ayakkabıda yüzde 1.05, eğitimde yüzde 0.94 ve lokanta ve otellerde yüzde 0.83 artış gerçekleşti. Ana harcama grupları itibariyle mart ayında endekste düşüş gösteren bir grup olmadı. Yıllık bazda en fazla artış ise yüzde 15.41 ile ev eşyası grubunda gerçekleşti. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 13.41, lokanta ve oteller yüzde 11.67, eğitim ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 10.87 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu. Mart 2018’de endekste kapsanan 407 maddeden; 34 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 297 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 76 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
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