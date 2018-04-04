Enflasyonda tek hane umudu bitmedi

Yıllık enflasyon ise tüketici fiyatlarında 0.03 puan düşerek yüzde 10.23 oldu. Yıllık enflasyon şubatta yüzde 10.26 idi. Martta yurt içi üretici fiyatlarındaki artış ise yüzde 14.28 olarak gerçekleşti. Ekonomistler, kurdaki son dönemde yaşanan sert hareketlerin ve elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamlarının etkisiyle çift hanede kalan enflasyonun yılın son çeyreğinde tek haneyi görebileceğini söyledi.

YILSONU TAHMİNİ %8.9

VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürü Cem Eroğlu, “Kurlarda son zamanlarda gördüğümüz sert hareketlerin tekrar yatışması özellikle gıda fiyatlarına yönelik alınan önlemlerin etkisinin görülmesi ve baz etkisi sonucu enflasyonda tek haneli seviyeleri kasım ya da aralık ayı itibarıyla göreceğimizi düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Eroğlu, enflasyonun yılın son çeyreğinde gerileyerek yüzde 8.90’a düşeceği beklentilerini koruduklarını dile getirdi.

BASKI OLMAZSA MÜMKÜN

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Finansal Piyasalar Strateji Müdürü Erkin Işık ise yıl sonu enflasyon tahminin muhtemelen önceki yüzde 7.9’a göre belirgin yukarı revize edileceğini tahmin ederek, “Bunun hemen öncesindeki PPK toplantısında da, bozulan enflasyon görünümünü dikkate alarak, ölçülü bir faiz artırım yapılması ihtimali artmıştır” ifadesini kullandı. QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı da “Hala tek hanelerde enflasyonun mümkün olduğunu düşünüyorum ve yüzde 9,5’lik yıl sonu tahminimi koruyorum. Merkez Bankası bu enflasyon verisine tepki vermeyecektir ve mevcut duruşunu sürdürecektir” şeklinde konuştu.

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı ise kur tarafında ek baskı olmaması halinde enflasyonda tek hanenin en erken kasım ayın gibi görüneceğini tahmin ederek, “Nisan ayında elektrikten 0.07, benzinden 0.04 puanlık şimdiden ek yük söz konusu. Kur tarafında, sepet bazında ocak ortasından itibaren yüzde 6’ya yakın artış enflasyonda 12 aylık dönemde yaklaşık 0.9 puanlık ek yük yaratıyor” dedi.