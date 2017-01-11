Son Dakika Haberleri E-gazete 11Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

EPDK'dan 25 şirkete 9,6 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 25 akaryakıt şirketine çeşitli nedenlerle 9 milyon 649 bin 660 lira ceza verildi, 11 şirketten de yazılı savunma talep edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

EPDK'nın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, akaryakıt istasyonundaki tankta gizli bölme bulundurma, lisanssız satış yapma, şirketin isminden başka bir isimle baz yağ temin etme, otomasyon sisteminin sağlıklı ve düzenli çalışmaması, hile amacıyla akaryakıta karıştırılabilecek ürün bulundurma, yer altı tankını istasyon otomasyon sistemine bağlamama, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etme, otomasyon sistemi fiilen faaliyette olmayan tanklardan akaryakıt satışı gerçekleştirme, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etme gibi nedenlerle 25 akaryakıt şirketine toplam 9 milyon 649 bin 660 lira para cezası uygulandı.

EPDK, benzer sebeplerle 11 şirketin de yazılı savunmasını talep etti. Şirketlerin yazılı savunmalarını 15 gün içinde kuruma göndermeleri gerekiyor.

Öte yandan EPDK'nın, ÇORDAŞ Çorlu Doğalgaz Dağıtım AŞ'nin 2012-2016 dönemi perakende satış tarifelerini yeniden belirleyen kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, şirketin 2016 yatırım tavanının 4 milyon 255 bin 690 olmasına karar verildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşte öldürülen terörist

İşte öldürülen terörist

Gaziantep Emniyeti'nde çatışma

Gaziantep Emniyeti'nde çatışma

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların kar keyfi

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların kar keyfi

Motor ev kendine hayran bıraktı

Motor ev kendine hayran bıraktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA