EPDK'dan 6 şirkete 2,5 milyon lira ceza!

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 6 akaryakıt şirketine toplam 2 milyon 557 bin lira ceza verildi.

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yakıt tanklarında otomasyon sisteminin olmaması, otomasyon sistemi çalışmadığı sırada satış yapılması, sorumlu müdür çalıştırılmaması, dağıtıcısı haricinde akaryakıt ikmali, akaryakıt istasyonunda başka bir dağıtıcıya ait işaretleri bulundurma, otomasyon sistemine bağlı olmayan pompa tespit edilmesi, istasyon otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı çalışmaması gibi sebeplerle 6 akaryakıt şirketine toplam 2 milyon 557 bin lira ceza verildi.

EPDK ayrıca, benzer sebeplerle 2 şirketin yazılı savunmasını istedi, bir şirketin isemevzuata aykırı eylemin giderilmesi ihbarına rağmen aykırılığın giderilmemesi nedeniyle lisansını iptal etti.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünün (MİGEM) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Maden Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği bazı ruhsat sahiplerine ve üçüncü kişilere idari para cezaları uygulandı.

İlanda, idari para cezalarının yatırılması ve eksikliklerle ilgili kanuni sürenin başlaması için ilgililerin MİGEM kayıtlarında bulunan son adreslerine gönderilen yazıların tebliğ edilemediği belirtilirken, para cezasına çarptırılan şirket veya kişilerin bağlı bulundukları vergi dairesine ceza bedelini ödemesi ve ödeme yapıldığına dair makbuzun bir nüshasının MİGEM'e verilmesi gerektiği de yer aldı.