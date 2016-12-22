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EPDK'dan akaryakýt istasyonlarýna mesafe düzenlemesi

Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumunca (EPDK), þehirlerarasý yollar üzerinde bulunan akaryakýt ve LPG istasyonlarý arasýnda en az 10 kilometre, þehiriçi yollar üzerindeki istasyonlar arasýnda ise 1 kilometre mesafe bulunmasý kararlaþtýrýldý.

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EPDK'nýn konuya iliþkin kurul kararlarý, Resmi Gazete'nin bugünkü sayýsýnda yayýmlandý. Buna göre, akaryakýt ve LPG istasyonlarý arasýndaki asgari mesafe kýsýtlama uygulamalarýnda, istasyonun üzerinde bulunduðu yol ismi veya yol kodu yerine yön esasý dikkate alýnacak.
 
Þehirlerarasý yollarýn üzerindeki akaryakýt ve LPG istasyonlarý arasýnda 10 kilometrelik, þehiriçi yollar üzerindeki akaryakýt ve LPG istasyonlarý arasýnda 1 kilometrelik, þehiriçi yollarla þehirlerarasý yollarýn kesiþtiði kesimlerde yer alan istasyonlar arasýndaysa yine en az 1 kilometrelik mesafe bulunmasý þartý aranacak.
 
Ayrýca, daðýtýcý ve ihrakiye (liman ve havaalanlarýndaki taþýtlara ücret karþýlýðý saðlanan akaryakýt) teslimi lisansý sahiplerinin Enerji Piyasasý Bildirim Yönetmeliði kapsamýnda Kuruma sunacaklarý bilançolarý yerine, bir önceki yýla iliþkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yer alan bilançolarýnýn geçerli olmasýna karar verildi. Bu þart, ilk defa 2017 yýlý Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yer alan bilançolara bakýlmak suretiyle 2018 yýlýndan itibaren aranacak.
 
Ýncelemeye konu yýl içinde lisansýnda yalnýzca madeni yað faaliyeti iþli olan ihrakiye teslimi lisansý sahipleri içinse bu karar uygulanmayacak.

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