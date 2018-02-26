EPDK'dan kapasite ödemelerine 1,4 milyar liralık bütçe

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin duyurusu, Kurumun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması kapsamında yapılacak kapasite ödemelerine esas bütçe, 2018 yılı için toplam 1 milyar 407 milyon 116 bin 257 lira olarak belirlendi.

Bütçe tablosuna göre ocak ayı, 70 milyon 339 bin 713 lira ile en düşük ödemenin yapılacağı ay, Nisan ayı ise 166 milyon 594 bin 81 lira ile en yüksek ödemenin yapılacağı ay oldu.

Söz konusu mekanizma ile megavatsaat başına belirlenen toplam maliyet bileşenleri, yerli kömür santralleri için 183,66 lira, ithal kömür santralleri için 175,01 lira, doğalgaz santralleri için ise 174,61 lira olarak tespit edildi.

Elektrik üretim sektöründe "can suyu" olarak nitelendirilen kapasite mekanizması desteğinden faydalanmak isteyen santraller için başvurular 31 Ocak 2018 itibarıyla tamamlanmış, yaklaşık 21 bin megavatlık 30 santral Türkiye Elektrik İletim AŞ'ye başvuruda bulunmuştu.

Kapasite mekanizması ile elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite de dahil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması ve uzun dönemli sistem güvenliğinin temini için güvenilir kurulu güç kapasitesinin korunması amaçlanıyor.