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Akaryakıt zamlarını erken uygulayan işletmelere 85 bin lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gece yarısından itibaren geçerli olan akaryakıt zamlarını daha erken uygulayan ya da zam saatini bekleterek elindeki akaryakıtı vatandaşa satmayan istasyonları yakın takibe aldı. 'Fırsatçı istasyon'lara 85 bin lira ceza kesilecek.

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EPDK, son dönemde bazı akaryakıt istasyonlarının gece yarısından itibaren geçerli olması gereken zamları daha önce yansıttığına yönelik gelen ihbarlar üzerine denetimini artırdı.
 
EPDK yetkilileri, fırsatçı istasyonların vatandaş tarafından kendilerine bildirilmesi halinde, anında otomasyondan kontrolünü yaparak akaryakıt şirketlerine cezai işlem uyguladıklarını kaydetti. Bu kapsamda vatandaşlar, eğer zammı önceden yansıtan firma ile karşılaşırlarsa, aldıkları akaryakıtın faturasının fotoğrafıyla şikayet başvurusu yapabilecek.
 
Yine vatandaş, eğer bir istasyon akaryakıt satmıyorsa onu da EPDK'ya şikayet edecek. Vatandaşa akaryakıt satmayan istasyon, otomasyondan kontrol edilecek. Eğer yakıtı var da satmıyorsa o firmaya da cezai işlem uygulanacak. Vatandaşlar şikayetlerini EPDK'nın internet sitesinden yapabilecek. (Kaynak: SABAH)

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