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EPDK'dan uyarı! 'Gerekirse müdahale ederiz'

EPDK Başkanı Yılmaz, elektrikte fiyatların manipüle edilmesine izin vermeyeceklerini söylerken akaryakıt fiyatlarındaki yükselişi de dikkatle izlediklerini belirtti.

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, serbest piyasada elektrikte kilovatsaat başına 50 kuruşluk “tavan fiyat” kararını sektörü ve tüketicileri korumak için aldıklarını, fiyatların manipüle edilmesine izin vermelerinin söz konusu olmadığını söyledi. Yılmaz, akaryakıtta bayi+dağıtım payının üst sınıra yaklaştığını belirterek, “Dikkatli olsunlar, gerekirse müdahale ederiz” uyarısında bulundu.
 
Elektrikte, serbest piyasada 6 Ocak-1 Mart arasında geçerli olacak kilovatsaat başına 50 kuruşluk “tavan fiyat” kararını değerlendiren Yılmaz, doğalgazda arz sorunuyla birlikte serbest piyasada elektrik fiyatının 1 TL 90 kuruşa çıktığı günlerde çok sayıda üreticinin kendisini telefonla aradığını, bu fiyat konusundaki tepkisini dile getirdiğini söyledi. Yılmaz, bu gelişme üzerine hem sektörü hem de tüketicileri korumak için “tavan fiyat” kararı aldıklarını belirterek, “Belki de bu kararın uygulanmasına hiç gerek kalmayacak. Fiyatlar, belli bir düzeyde gerçekleşecek” dedi. Yılmaz, düzenleyici otorite olan EPDK’nın öncelikli görevlerinden birinin, fiyatların düşük ya da yüksek olmasına neden olan unsurları ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.
 
AKARYAKIT SEKTÖRÜNE FİYAT UYARISI
 
Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında dağıtıcı ve bayi paylarını çok yakından izlediklerini, payların üst sınıra yaklaştığı uyarısında bulundu. Sektöre, iki buçuk yıldır müdahale etmediklerini anımsatan Yılmaz, “Sektörü yakından izliyoruz. Dikkatli olsunlar. Kendilerini uyarıyorum. Gerekirse müdahaleden kaçınmayız” dedi. Yılmaz’ın bu mesajı, sektörde dağıtıcı+bayi paylarının öngörülen sınırları zorladığı yönünde yorumlandı. EPDK, daha önce akaryakıt fiyatlarına da belli süreler için “tavan fiyat” uygulamıştı. (Kaynak: Habertürk)

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