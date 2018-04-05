EPDK'den mevzuata aykırı hareket edenlere 1,1 milyon lira ceza

EPDK'nin konuyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması, bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal edilmesi, yeniden satış amacıyla akaryakıt satışı yapılarak sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet gösterilmesi, otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi, otomasyon sistemine müdahale edilmesi, akaryakıt istasyonunda başka dağıtıcıya ait işaretler bulundurulması, akaryakıt numunelerinin yeterli şart seviyede ulusal marker içermemesi ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olması ve numunelere yağ ve solvent karıştırılarak tağşiş edilmesi gibi nedenlerle 10 akaryakıt şirketi ile bir gerçek kişiye toplam 1 milyon 105 bin 703 lira ceza uygulandı. Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Trans Atlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd, Diyarbakır'da bir sahada petrol işletme ruhsatı almak için başvuruda bulundu.