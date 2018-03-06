Erdoğan’ı bekliyor

Tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak olan 3. Havalimanı’nın açılışına sayılı günler kaldı. Son hazırlıkların yapıldığı havalimanına ilk resmi konuk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Yeni Havaliman’›nın ilk etabının 29 Ekim 2018’e yetiştirilmesine ilişkin herhangi bir sıkıntının olmadığını vurgulayarak, “Havalimanımız açılmadan önce sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı davet edeceğiz. Hem pisti kullanacağız hem de terminalimizde çok ciddi ilerlemeler var onu da yerinde inceleyeceğiz” dedi. Bakan Arslan, yaptığı açıklamada, İstanbul’a yapılacak yeni havalimanında yakın zamanda incelemelerde bulunduğunu anımsatarak, ilerlemelerin memnuniyet verici olduğunu söyledi. Arslan, 29 Ekim’de açılışın gerçekleşmesinin ardından bir iki günlük periyotta havayolu şirketlerinin taşınmasına ilişkin işlemlerin tamamlanacağını ifade ederek, 30 Ekim itibarıyla hizmetlerin etap etap yeni havalimanından verilmeye başlanacağını sözlerine ekledi.

ŞU AN HAZIR DURUMDA

Arslan, şubat ayında birinci pistin uçakların inebileceği hale geldiğine işaret etti. Söz konusu pistin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce uygun olduğunun bildirildiğini anlatan Arslan şunları söyledi: “Bir tek gece uçuşu için ışıklandırılması ve enerji verilmesi gerekiyordu ki onu da yaptık. Enerji verildi, herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Şu anda 24 saatlik periyotta o piste uçak inebilir hale geldi. ‘Sayın Cumhurbaşkanımız ilk uçuşu yapabilir mi?’ diye teklifimiz vardı ancak uçak hazır olduğu halde böyle bir organizasyon gerçekleşmedi. Pistimiz hazır, gerisi Cumhurbaşkanımızın takdiri diye belirmiştik, böyle bir şey olmayacağı bize ifade edilmişti. Ancak önümüzdeki dönemde havalimanımız açılmadan önce sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı davet edeceğiz, onlar da ‘olabilir’ dediler. Hem pisti kullanacağız hem de terminalimizde çok ciddi ilerlemeler var onu da yerinde görebilmeleri için sayın Cumhurbaşkanımızı davet edeceğiz.”

ÇOCUKLARI TAKİP EDELİM

Bakan Arslan cinsel istismar, çocuklara yönelik cinsel taciz gibi konularda mücadelenin devam ettiğini ifade ederek, son yaşanan olaylar çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nda, ilgili bakanlıkların yer aldığı bir komisyon kurulduğunu anımsattı. Çocukların internet ortamındaki suçlardan korunmasına yönelik ücretsiz sunulan Güvenli İnternet hizmetinin kullanılmasını öneren Arslan, “Çocuklarımızı nasıl ki gerçek hayatta tehlikelerden korumak adına dikkatli ve koruyucu tavır sergiliyorsak, aynı şekilde internet ortamında da çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. İnternet ortamında çocuklarımızın ne yaptığını takip etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.3 Katlı

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