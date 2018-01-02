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Erkeklerin fazla maaş almasını yasakladılar

İzlanda’da ücret eşitsizliğini ortadan kaldırması beklenen yeni yasa, parlamentonun yarısını oluşturan kadın meclis üyelerinin çabasıyla çıktı.

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Yasa ile 1 Ocak’tan itibaren işverenlerin erkek çalışanlarına kadın çalışanlarından daha fazla maaş ödemesi yasaklandı. Sunulan önergeye göre hem devlet hem de özel işyerleri, kadın ve erkeklere eşit ücret ödediklerine ilişkin bir sertifika almak zorunda. Sertifikayı alamayan işyerleri ise yasalar çerçevesinde cezalandırılacak. İsviçre ve ABD’nin Minnesota eyaletinde benzer uygulamalar görülürken, İzlanda uygulamayı zorunlu hale getirmesiyle ücret eşitsizliği konusunda bir ilk gerçekleştiriyor. Yeni yasanın yürürlüğe girmesi, İzlanda’nın 2022 yılına kadar ücret eşitsizliğini tamamen ortadan kaldırma planının bir kolu olarak varsayılıyor.

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