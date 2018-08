Erken emeklilik ve yıpranma payı son dakika SGK prim gün sayısı Sağlık çalışanları erken emeklilik başvuru tarihi

Erken emeklilik başvurusu nasıl yapılır? Sağlık çalışanları yıpranma payından nasıl faydalanacak? Doktor hemşire erken emeklilik için SGK pirim gün sayısı ne kadar olmalı? Erken emeklilik ve yıpranma payı sağlık çalışanları için başvurular ne zaman başlayacak? Yıpranma hakkından kimler nasıl yararlanacak? Yıpranma ne zamandan itibaren başlayacak? Sağlık çalışanları için yeni düzenleme nasıl olacak? Erken emeklilik ve yıpranma payından nasıl faydalanılacak? Yıpranma payı nedir? Sağlıkçılara ve doktorlara yıpranma payı detayları nedir? Yıpranma süresinin memura faydası nedir? 2018 sağlıkta yıpranma payı net tutar tablosu nasıl? Yıpranma payının kapsamı genişletilecek mi? Sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı sağlayan yasa, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.. Sağlık personeline fiili hizmet süresi zammı geliyor. Kanunla, hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, fizyoterapist gibi sağlık personeline yılda 60 gün fiili hizmet zammı veriliyor. Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Hemşirelik Kanunu, Eczacılık ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanların bir yıllık çalışmalarına da 60 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanacak.



Sağlık çalışanlarının yıpranma hakkını düzenleyen hükümlerin de yer aldığı bedelli askerlikle ilgili yasa Resmi Gazete’de yayımlandı.



350 bin sağlık çalışanını ilgilendiren yıpranma hakkının ayrıntıları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çıkartacağı yönetmelikle düzenlenecek. Yönetmelikte, hangi çalışmaların fiili hizmet zammı süresi hesabında dikkate alınacağı, nöbetlerin nasıl hesaplanacağı gibi hususlar yer alacak.



BUNDAN SONRAKİ ÇALIŞMALARA UYGULANACAK



Yönetmelik ne zaman yayımlanırsa yayımlansın, kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı 3 Ağustos 2018 tarihinden itibaren, kapsamdaki sağlık çalışanlarının yıpranma hakkı başlayacak. Bu tarihten sonraki çalışmalar yıpranma hesabında dikkate alınacak.



GERİYE DÖNÜK UYGULANMAYACAK



Kanun geriye dönük olarak uygulanmayacak. Sağlıkçıların geçmiş çalışmaları yıpranmaya dahil edilmeyecek.



2.5 YILA KADAR ERKEN EMEKLİLİK



Sağlık çalışanları, yıpranma hakkı kapsamında 5 yıla kadar fiili hizmet süresi zammından yararlanabilecek. Otuz yıl çalışanlar, 35 yıl çalışmış kabul edilerek, emekli aylıkları 35 yıl hizmet üzerinden bağlanacak.



Yaş haddinden de fiili hizmet süresi zammının yarısı oranında indirim yapılacak. Beş yıl yıpranma hakkı elde eden bir sağlık çalışanı, 2.5 yıl erken emekli olabilecek.



EN AZ ON YIL ÇALIŞAN YARARLANACAK



Fiili hizmet süresi zammının erken emekliliğe yansıtılabilmesi için en az 3600 gün (10 yıl), “insan sağlığına ilişkin işlerde” çalışma koşulu aranacak. Dokuz yıl sağlık sektöründe çalışıp, sonra başka bir işte çalışmaya başlayanlar, erken emeklilik hakkından yararlanamayacak.







YIPRANMA HAKKINDAN HANGİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI YARARLANACAK?



Doktor ve diş hekimi,

Hemşire,

Eczacı,

Klinik psikolog,

Fizyoterapist,

Odyolog,

Diyetisyen,

Dil ve konuşma terapisti,

Sağlık fizikçisi,

Perfüzyonist,

İş ve uğraşı terapisti (Ergoterapist),

Sağlık bakım teknisyeni.



EMEKLİ AYLIKLARINA ZAM 1 OCAK’TA BAŞLAYACAK



Emekli Sandığı Kanunu’na tabi uzman doktor ve diş hekimlerinin emekli aylıklarıyla birlikte, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren ilave ödeme yapılacak.



Bu çerçevede uzman doktor ve diş hekimlerin emekli aylıklarına 2 bin 5 lira, uzman olmayanların aylıklarına da bin 533 lira artış olacak. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin ilave ödemeleri kesilecek.

İlave ödemeden, SSK ve BAĞ-KUR kapsamında emekli aylığı almakta olan doktor ve diş hekimleri faydalanamayacak.



HAK SAHİPLERİNE YAPILACAK İLAVE ÖDEME TUTARLARI (TL)



Uzman doktor ve diş hekiminin Eşi: 1.002,50

Çalışmayan veya kendi çalışmasından dolayı emekli olmayan eşi: 1.503,75

Çocuklarının her biri: 501,00



Uzman olmayan doktor ve diş hekiminin eşi: 766,50

Çalışmayan veya kendi çalışmasından dolayı emekli olmayan eşi: 1.149,75

Çocuklarının her biri: 383,25



Sağlık personeline fiili hizmet süresi zammı



Kanunla, hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, fizyoterapist gibi sağlık personeline yılda 60 gün fiili hizmet zammı veriliyor. Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Hemşirelik Kanunu, Eczacılık ve Eczaneler Hakkında Kanun kapsamında sağlık meslek mensubu sayılan, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışanların bir yıllık çalışmalarına da 60 gün fiili hizmet süresi zammı uygulanacak.



Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun kapsamında personele verilecek ek ödemelerin tavan kat sayısı artırılıyor.



Sağlık Bakanlığı tarafından özellikli tıbbi işlemler karşılığı yapılacak ek ödemelerde, yüzde 800 ve yüzde 700 oranlarının bir kat artırılarak uygulanacağına yönelik hüküm 5 kata çıkarılıyor.



Uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında elde edilen gelirin yüzde 50'sine kadar olan kısmı bu hizmetlerde görev alan personele ek ödeme olarak dağıtılabilecek.







- Sağlık turizmini teşvik



Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda Sağlık Bakanlığınca yapılan istihdam planlamaları çerçevesinde çalışacak.



Kanun, sağlık turizminin teşvikine ve hizmet kapasitesinin artırılmasına yönelik de düzenleme yapıyor.



Sağlık Bakanlığına, üniversitelere ve özel sektöre ait uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi yetkisi verilmiş sağlık kuruluşları arasında, uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında, tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar tarafından verilen sağlık hizmetleri için bütçeleri ayrı olmak şartıyla iş birliği yapılabilecek.



Bu iş birliği kapsamında bakanlık ve üniversite hastanelerinde çalıştırılacaklar, ilgili kanunlardaki sınırlayıcı hükümlerden istisna olacak, ilgilinin muvafakatiyle ve kadrosunun bulunduğu kurum, kuruluştaki eğitim, araştırma ve mesleki yükümlülüklerini aksatmamak şartıyla karşılıklı mutabakat çerçevesinde protokol eki liste ile belirlenecek.



Bakanlık veya devlet üniversiteleri personelince, özel sektöre ve vakıf üniversitelerine ait sağlık kuruluşlarında buna göre hizmet sunulamayacak.



İş birliği protokolleri Sağlık Bakanlığı ilgili birimi, ilgili üniversite ve özel sağlık kuruluşunun yetkili makamlarınca imzalanacak ve uygulamaya konulacak.



SAĞLIK ÇALIŞANI YIPRANMA PAYI VE ERKEN EMEKLİLİK SON DURUM NEDİR?



Torba yasa sonrası erken emeklilik ve yıpranma payı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Öncesinde Sağlık personeline yıpranma hakkı sağlayan yasa teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nun gündeminde. Türk Tabipleri Birliği, bugün o teklife ilişkin görüş ve önerilerini kamuoyu ile paylaştı. Birliğe göre, teklif yerinde ama "eksik ve yetersiz." denildi.



Sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı getiren yasa teklifini değerlendiren Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, “Emekli hekimlere ilave ödeme yapılması ve hekimlere fiili hizmet zammı verilmesine ilişkin teklifi eksik ve yetersiz bulmakla birlikte gündeme gelmesini yerinde bulduğumuzu belirtmek isteriz” dedi.



Teklifte 1 yıla 2 ay olarak tanınan yıpranma payının, 4 ay olarak revize edilmesi talep edildi.









“BÜTÜN EMEKLİ HEKİMLERİN MAAŞLARINA ZAM YAPILMALI”



Ayrıca, yıpranma hakkının geçmişe yönelik de geçerli olmasını istediklerini belirten Adıyaman, “Yarın işe başlayacak bir hekim belki daha iyi koşullarda çalışacak, fiili hizmet süresi zammından yararlanmış olacak ama geçmişte ağır koşullarda çalışmış bir hekim yarın fiili hizmet zammından hiç yararlanmamış olarak emekli olabilecek. Bu, açık bir adaletsizliktir” değerlendirmesinde bulundu.



Türk Tabipleri Birliği’nin, emekli hekimlere maaş zammı düzenlemesinde kapsamın genişletilmesini de istediğini aktaran Adıyaman, “SSK, Emekli Sandığı, Bağ-kur hangi sosyal güvenlik kurumundan emekli olduğuna bakılmaksızın bütün emekli hekimlerin maaşlarına zam yapılmalıdır. Çalışan ya da çalışmayan bütün emekli hekimler zamdan yararlanabilmelidir” şeklinde konuştu.



YIPRANMA PAYI NEDİR?



Mevcut durumda Türkiye’de 18 meslekte yıpranma payı bulunuyor. Yıpranma payı ile çalışma koşulları ağır olan mesleklerden daha çabuk emekli olunması amaçlanıyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda “fiili hizmet zammı” olarak geçen yıpranma payı ile çalışma koşullarının ağır olması sebebiyle diğer mesleklere nazaran daha fazla efor sarf edilen ve diğer mesleklerden daha fazla yıpranmaya maruz kalınan işlerde daha çabuk emekli olunması amaçlanıyor.



Örneğin yıpranma payı hakkına sahip olan mesleklerde çalışana çalıştıkları her yıl için ilave 90 gün fiili hizmet zammı veriliyorsa, 12 ay çalışan bir personel, 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor. Buna göre, normalde her yıl emeklilikte 360 gün olarak kabul edilirken, fiili hizmet zammı kapsamındaki mesleklerde her yıl 360 güne ilave olarak 60 ile 180 gün arasında değişen oranlarda prim ödeme gün sayısı ilave ediliyor. Yani, normal bir işte çalışanın emekliliğinde yılda 360 gün dikkate alınırken, fiili hizmet zammı kapsamındaki işlerde 420 ile 540 gün arasında prim ödeme günü dikkate alınıyor.



Türkiye’de 18 grup çalışan için fiili hizmet süresi zammı uygulanıyor. Bunlar, kurşun ve arsenikte, cam fabrika ve atölyelerinde, cıva üretiminde, çimento ve kok fabrikalarıyla termik santrallerde, alüminyum, demir-çelik, döküm ve asit üretimi fabrikalarında, TSK’da, Emniyet’te, Milli İstihbarat Teşkilatı’nda, basın ve gazetecilikle, TRT’de görev yapanlarla TBMM’de yasama organı statüsünde çalışanlar.



Basında yer alan iddialara göre sağlık sektöründe çalışan kişilere de yıpranma payı geliyor. Buna göre; sağlık personelleri ağır işte çalışan personel gibi 60 günlük yıpranma hakkı elde edecek.









YIPRANMA PAYI OLAN MESLEKLER



Kurşun ve arsenik işlerinde çalışanlar 60 - 90 gün



Cam fabrika ve atölyelerinde çalışanlar 60 gün



Cıva üretimi işleri sanayinde çalışanlar 90 gün



Çimento fabrikalarında çalışanlar 60 gün



Kok fabrikalarıyla Termik santrallerde çalışanlar 60 gün



Alüminyum fabrikalarında çalışanlar 60 gün



Demir ve çelik fabrikalarında çalışanlar 90 gün



Döküm fabrikalarında çalışanlar 60 gün



Asit üretimi yapan yerlerde çalışanlar 90 ile 180 gün



Madenlerin yer altında çalışanları 180 gün



Radyoaktif ve doğal ve yapay radyoaktif, radyoiyonizan maddeler radyoiyonizan maddelerle veya bütün diğer korpüsküler emanasyon kaynakları yapılan işler ile yapılan işlerde çalışanlar 90 gün.



Su altında çalışanlar 60 gün



Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erler 90 gün



Emniyet ve MİT mensupları 90 gün



İtfaiye veya yangın söndürme işlerinde çalışanlar 60 gün



Basın Kartı Yönetmeliği’ne göre çalışan gazeteciler 90 gün



TRT’de Basın Kartı Yönetmeliği’ne göre çalışanlar 90 gün



Türkiye Büyük Millet Meclisi Yasama organı üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlar 90 gün fiili hizmet zammı alıyor.



Fiili hizmet süresi zammı, memurlardan ağır ve yıpratıcı görevlerde bulunanlara uygulanmaktadır. Memurun çalıştığı göreve göre ek süreler farklıdır. Bazı görevler için her yıla ilave olarak 2, 3 veya 6 ay eklenecek şekildedir. Yani bir memur fiili hizmet süresi zammına müstehak bir görevde ise bu memurun her yılı 12 ay değil, 14, 15 veya 18 ay olarak emeklilik hizmet sürelerinde uygulanır.



Fiili hizmet süresi zammının getiriliş amacı, Devlet memurunun yapmış olduğu mesleki görevi şayet tehlikeli, bünyesel ve ruhen memuru olumsuz etkileyecek bir meslek grubu ise bu memurun emeklilik için gerekli olan hizmet yılını daha erken tamamlanmasıdır.



Daha sonra, emeklilik için yaş grubunun da getirilmesiyle birlikte fiili hizmet süresi zammı memurun emeklilik yaş grubundan da indirilmek suretiyle emeklilik yaş grubunu daha erken tamamlanmasına da katkı sağlamıştır.



Fiili Hizmet Süresi Zammından, emeklilik açısından en çok avantaj sağlayan grup 2008 yılı Ekim ayı başından önce fiili hizmet süresi zammına müstehak olanlar, yani Emekli Sandığı Kanununa tabi fiili hizmet süresi zammına müstehak olan Devlet Memurlarıdır.



5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümleri bağlamında;



1- 8 Eylül 1999 tarihinden önce görevleri bulunanlar için 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu Geçici Madde 205 hükmü uygulandığından, bunlar için emeklilik yaş gruplarından ne kadar fiili hizmet süresi zamları var ise o süre kadar yaş gruplarından indirilme sağlandığından emeklilik şartlarını daha erken sağlamaktadırlar.



Yani, memurun 7 yıl fiili hizmet süresi zammı varsa bu süre yaş grubundan indirilmektedir.



2- 8 Eylül 1999 tarihinden önce görevleri olmayan, bu tarihten sonra görevleri olanlar için ise Emekli Sandığı Kanunu Madde 39 hükmü uygulandığından, bunlar için emeklilik yaş gruplarından ne kadar fiili hizmet süresi zamları olursa olsun, yaş gruplarından kısıtlı olarak indirilmektedir. Azami 3 yılı geçmemek üzere yarısı yaş gruplarından indirim yapılmaktadır.



Yani, memurun 3 yıl fiili hizmet süresi zammı var ise 1,5 yılı, 5 yıl fiili hizmet süresi zammı var ise 2,5 yılı, 6 yıl fiili hizmet süresi zammı var ise 3 yılı, 8 yıl fiili hizmet süresi zammı var ise yine azami 3 yıl olacağından 3 yılı yaş gruplarından indirim yapılmaktadır.



5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu bağlamında;



2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa memur olanlar ile ilk defa fiili hizmet süresi zammına müstehak olanlar için yararlanma şartları biraz daha farklıdır. 5510 sayılı Kanun Madde 40 şartları dikkate alındığından, fiili hizmet süresi zammına müstehak görevlerde en az meslek grubuna göre 8 veya 10 yıl çalışmaları gerekiyor. Yaş gruplarından da azami 3 yılı geçmemek üzere yarısı yaş gruplarından indiriliyor.



Fiili Hizmet Süresi Zammı İşlemleri:



1- Fiili hizmet süresi zammına ait hizmet süreleri emeklilik için gereken hizmet sürelerine ekleniyor, hizmet sürelerinin daha önce tamamlamasına katkı sağlıyor, emekli aylık ve emekli ikramiye tutarlarının artmasına yol açar.



2- Fiili hizmet süresi zammına ait hizmet süreleri emeklilik yaş gruplarını daha önce tamamlanmasını sağlar. .



3- Fiili hizmet süresi zammı olan bir memur, istifa edip SSK. veya Bağ-Kur lu olarak göreve devam etmek isterse, bu memurun fiili hizmet süresi zammı da kendi hizmet süresiyle beraber SSK. veya Bağ-Kur hizmet süreleriyle bütünleşir.



4- Fiili hizmet süresi zammına ait süre kısmı hizmetlerin bütünleşmesini sağlayan 2829 sayılı Kanuna göre son 7 yıl içerisindeki hizmet ağırlığı hesabına katkı sağlamaz. Bu süre hariç kendi hizmet süresine göre son 7 yıl içerisindeki hizmet ağırlığı hesap edilir.



5- Fiili hizmet süresi zamları memur olarak emekli olmak isteyenler için emeklilik yaş gruplarından indirim yapılmaktadır. Ancak fiili hizmet süresi zammına ait hizmet süresi olan memur daha sonra SSK. veya Bağ-Kur lu olduğunda işçi veya esnaf olarak emekli olmak isterse emeklilik yaş gruplarından indirim yapılmaz. Hizmet süresine eklenir.



Hangi görevlere fiili hizmet süresi zammı verilmektedir:



Hem eski memurlar hem de yeni memurlar, yani 2008 yılı Ekim ayından önce memur olup 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununa tabi olanlar ile bu tarihten sonra memur olup 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olanlar için fiili hizmet süresi zammı tablosu 5510 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde yer almış durumdadır.



400 bine yakın sağlık çalışanını erken emeklilik imkanı geldi. Hürriyet'ten Noyan Doğan 400 bine yakın sağlık çalışanını ilgilendiren yıpranma payı ve erken emeklilik konusunu köşesine taşıyarak merak edilenler hakkında detaylı bilgiler aktardı.



Yıllardır fiili hizmet zammı bekleyen sağlık çalışanlarına bu hakkın verildiğini belirten Yazar Noyan Doğan, Yeni düzenleme ile başta doktor, hemşire, eczacı olmak üzere sağlık alanında çalışanlara yılda 60 gün yıpranma payı hakkı tanındığını ve böylece 400 bine yakın çalışan erken emekli olabileceğini ifade etti.



Hürriyet Gazetesi Yazarı Noyan Doğan'ın yazısının ilgili kısmı şöyle;



4 yıldır sürekli gündemde olan ancak bir türlü gerçekleşemeyen sağlık çalışanlarına ‘fiili hizmet zammı’ ya da başka adıyla ‘yıpranma payı’ veya da erken emeklilik imkanı Resmi Gazetede yayımlanarak, uygulamaya girdi. Böylece 400 bine yakın sağlık çalışanına yıllardır beklediği erken emeklilik hakkı da verilmiş oldu.



Peki, yeni düzenlemeden kimler, nasıl yararlanacak? Kanunda, bu haktan yararlanacak olanlar, ‘insan sağlığına ilişkin işlerde’ çalışanlar olarak geçiyor. Biraz daha açarsak başta doktor, hemşire, eczacı olmak üzere; diş hekimi, fizyoterapist, sağlık bakım teknisyeni, klinik psikologları, fizik tedavi uzmanlarına fiili hizmet zammı verilecek.



Kısaca, fiili hizmet zammı nedir; ona da kısaca değineyim. Çalıştıkları mesleklere göre yıprananların erken emekli olabilmeleri için her bir çalışma yılına, mesleğine göre değişen sürelerde 60-80-180 gün ekleniyor. Böylece çalışanlar, 360 gün prim öderken, 60 gün fiili hizmet zammı ekleniyorsa, 420 gün prim ödemiş sayılıyor.



3 Ağustos Resmi Gazetede yayımlanarak uygulamaya giren düzenleme ile de sağlık çalışanlarına yılda 60 gün yıpranma payı, yani fiili hizmet zammı, verilecek. Böylece sağlık çalışanları 360 gün prim ödeyecekler, ancak 420 gün prim ödemiş sayılacaklar. Bir başka ifadeyle de 12 ay çalışacaklar, 14 ay çalışmış sayılacaklar. Bu durumda da 6 yıl çalışan bir sağlık çalışanı, 7 yıl çalışmış sayılacak. Bu da şu anlama geliyor; 30 yıl doktorluk yapan bir çalışan, 35 yıl çalışmış sayılacak ve erken emekli olacak, emeklilik maaşı da erken bağlanmış olacak. Ayrıca 5 yıl fiili hizmet zammını elde eden çalışan, 2,5 yıl daha erken emekli de olabilecek.



Tabi, bu hakkın elde edilebilmesinin de bazı şartları var. Sağlık çalışanlarının yıpranma hakkı, kanunun yayımlandığı 3 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak ve bu tarihten sonraki çalışma sürelerine fiili hizmet zammı uygulanacak. Bu tarihten önceki çalışma süreleri dikkate alınmayacak. Daha açık bir anlatımla kanun geriye dönük uygulanmayacak. Şartlardan biri de sağlık çalışanlarının erken emeklilik hakkından yararlanabilmesi için 10 yıl sağlık alanında çalışmış olması, 3600 prim gün sayısına ulaşması gerekiyor.



YENİ düzenleme ile sağlık çalışanlarına emekliliklerinde ilave ikramiye de ödenecek. Böylece çalışanlar fiili hizmet zammıyla hem erken emekli olacaklar hem de emekli aylıklarına zam yapılacak. Buna göre; pratisyen hekimler 1533 lira, uzman hekimler de 2000 lira emeklilik maaşlarına ek ödeme alacak.