Erken emeklilikte yaşa takılanlar son dakika haberleri - EYT son durum nedir? 4 Şubat 2017

Emeklilikte Yaşa Takılanların 2017 için umutlu olsa da, Naci Ağbal EYT için açıklama yapmadı. Hükümet kanadından da EYT için bir açıklama gelmiş durumda değil. Fakat önümüzdeki günlerdeki referandum süreci ve pek çok farklı çalışan yasasının çıkacak olması EYT Mağdurlarını da ümitlendiriyor. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda da bir yasa gelmesi, EYT'lilerin en büyük temennisi. Erken emeklilikte yaşa takılanlar son durum nedir? EYT son haberleri neler? EYT müjdesi ne zaman gelecek? İşte konuyla ilgili merak ettikleriniz...

ERKEN EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR SON DURUM

2017 yılının ilerleyen günlerinde emeklilikte yeni çalışmalar bekleniyor. Bahar ayında yapılması planlanan referandum öncesi EYT'lilerin gözü kulağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılacak açıklamaya çevrildi. Ülkemizde sigortalı olarak çalışan kişiler Sosyal Güvenlik Kurumuna belirli miktarlarda prim ödeyerek emekli olmaya hak kazanmaktadırlar.

Şu anki sisteme göre, primini dolduran bir emekli adayı, emeklilik yaşını beklemek zorunda. Bununla ilgili, şimdiye kadar 3 kıstas belirlenmişti.SSK'lı da 8 Eylül 1999'a kadar emeklilik için iki şart vardı.

Birincisi, sigorta süresi (kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl), ikincisi de 5000 gün prim sayısı. Sonra üçüncü bir prim şartı daha geldi.

8 Eylül 1999'dan önce işe girenler için kadınlarda 40 ile 58, erkeklerde 44 ile 60 yaş arasında yaş bekleme süresi getirildi.

Memurlar ve Bağ-Kur'lular için de emeklilikte benzer şekilde yaş şartı konuldu.

Vatandaşlar ise en çok yeni yılla birlikte 2017'de erken emeklilik konusunda müjdeli bir haber bekliyor.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım'ın sinyalini verdiği Başkanlık Sistemi için referandum sinyali de seçim öncesi vatandaşları ümitlendirmeye yetti.

EYT BAĞ-KUR'LULAR İÇİN YENİ DÜZENLEME GÜNDEMDE

Prim günü ve yaşını tamamlayıp yine de borcu kalan Bağ-Kur mağdurları için bu borcun ödenmesine yönelik düzenleme yapılacak ve vatandaşlar kredi çekerek bu borcu kapatacak ve emekli olabilecek. Yasalaşan yeni torba yasada da borçların yapılandırmasına yönelik yeni düzenlemeler yer aldı. Bu da yüzbinlerce vatandaşın emeklilik haklarını almaları demek. Özellikle Bağ-Kur'lu esnaflar emeklilik için tüm şartları yerine getirmesine rağmen borcu olduğu için emekli olamıyordu. Yeni yasa yüklü borçların faizlerini silip taksit imkanı getiriyor. Borcun tamamını ödeyip emekli olacaklar kredi alabilecek.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN 5 FORMÜL

Tüm çalışanların hayali emekli olmak. Ülkemizde çeşitli durumlarda erken emeklilik imkanı sunuluyor. İşte erken emekliğin formülleri:

Bazı meslekler için erken emeklilik imkanı sunuluyor. 'Yıpranma', 'Fiili Hizmet Süresi Zammı' denilen bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek erken emekliliğin yolunu açıyor. Yani 12 ay çalışmış kişi 15 ay çalışmış sayılıp, işe girişi 3 ay geri çekiliyor.

Erkeklerde erken emekliliğin yolu askerlik borçlanmasından geçiyor. Askerliğini işe girmeden önce yapan çalışanlar, borçlanma ile hem prim şartını azaltıyor hem de 1-2 yıl kazanabiliyor. Yaşı erkene çekmek için askerliği işe girmeden önce yapmış olmak gerekiyor. İşe girilen tarih borçlanma süresini belirliyor.

Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik, eksik primlerin tamamlanması ile oluyor. Yıl ve yaş şartını tamamlamış bir annenin eğer primi eksikse bunları tamamlamak için beklemesi gerekmiyor. 3 çocuğa kadar borçlanma yaparak, 6 yıl kazanılabiliyor. Evlat edinen annelerin de doğum borçlanması hakkı bulunuyor. Ancak evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması koşulu bulunuyor.

15 yıl sigortalılık süresi, 3 bin 600 prim günü olanlar, emekli olabiliyor. Bu formülle emeklilik için öncelikle 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmak ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor.

Sürekli bakıma muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın sigortalıların, 2008'den sonra prim ödeme gün sayılarının 4'te 1'i, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor ve bu süreler yaştan düşüyor.