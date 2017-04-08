Erken rezervasyon turizmciyi sevindirdi

Geçen yıl erken rezervasyon kapsamında 4.5-5 milyon rakamına ulaşıldığını anımsatan Duran “Biz bu yıl erken rezervasyonun en az 1 milyon daha artmasını bekliyoruz” dedi. Duran, Türk halkının her geçen gün erken rezervasyonla cebine görünmeyen bir parayı koyduğunu anladığına işaret ederek, “Bin liralık bir seyahati yüzde 50 indirimle 500 liraya alırken, seyahati yaklaştıkça bin liradan alınca, insanlar bunu gördü ve kendilerini buna göre planlamaya başladılar” diye konuştu.

BOOKING.COM ETKİSİ

Bu yıl iç pazarın hareketli olacağına inandıklarını vurgulayan Duran, booking.com’un Türkiye’deki faaliyetlerinin kısıtlanmasının kendilerini etkilediğini söyledi. Eskiden kendi tesisine aldığı rezervasyonun yüzde 43’ünün online kanaldan geldiğini belirten Duran “Booking.com’un gitmesi sebebiyle iş diğer portallara kaydı ama Booking.com tarafından gelen rezervasyonlarda yüzde 25’lere varan düşüş yaşadım” dedi.