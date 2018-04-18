Erken seçim açıklamasından sonra piyasalardan ilk tepki

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasının ardından kısa sürede siyasi belirsizliğin son bulacağı beklentisiyle dolar/TL ve faizler sert geriledi borsada yükseliş yüzde 3'ü buldu. Erdoğan'ın açıklaması ile piyasalar hareketlendi ve borsa hızla yükselişe geçerek 110 bin seviyesinin üzerini gördü.

Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada "Bahçeli ile istişarelerimiz neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasının ardından piyasalarda sert hareketlilik yaşanmaya başladı. Saat 15:58 itibariyle TL karşısında 4,0910 seviyesinde bulunan dolar, açıklamanın ardından 4,0391 düzeyinde geriledi. Euro aynı dakikalarda 5,0695 seviyesinden 5,01066 düzeyine indi.

Açıklamaların ardından TL'deki değer kazancı yüzde 1.7'ye, borsada kazançlar yüzde 3'e, gösterge faiz getirilerindeki düşüş ise 30 baz puana kadar ulaştı. Euro/TL ise 5, sepet bazında TL 4.50 seviyesinin altını gördü.

İSTANBUL TİCARET ODASI BAŞKANI ŞEKİB AYDAGİÇ: "SEÇİMLERİN ERKEN YAPILMASI EN ÇOK REEL SEKTÖRE YARAR"

İTO'dan yapılan açıklamada Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı erken seçim kararını değerlendirdi.

Şekib Avdagiç, şunları kaydetti:

"Hep söylüyoruz Türkiye'nin bekleyecek bir saati bile yok. Dünyanın bu konjonktüründe iş dünyası olarak ihtiyacımız olan tek şey siyasi istikrarın sürmesidir. Hele ki Suriye ve Irak ile ilgili gelişmeler sürerken, dünyanın iki dev kutbu arasında gerginlik tırmanırken kararları hızlı almalıyız. Ekonomide kur üzerinden yapılan atak ve reel sektörün taşıdığı riskler açısından Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne beklemeden, bir an önce geçmesi zorunluluktur. Önümüzü daha net görebilmek için de uluslararası çevrelerin kur manipülasyonlarına hak ettikleri cevabı daha güçlü verebilmek için de buna ihtiyaç vardır."

ASKON GENEL BAŞKANI HASAN ALİ CESUR: "ERKEN SEÇİM KARARI YERİNDE OLMUŞTUR"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı erken seçim kararını değerlendirdi.

Cesur, "Türkiye'nin öncelikleri çok farklı. İç ve dış gelişmeler her gün farklı bir dinamikle hareket ederken, Türkiye'nin gündeminde uzun bir seçim süreci yer almamalı. Ekonomi belirsizlikleri asla sevmez. Bu kararla bu belirsizlik yükü ortadan kalkacak. 24 Haziran tarihi yerinde bir karar olmuştur." ifadelerini kullandı.

İSTİB BAŞKANI KOPUZ: "EN DOĞRU KARAR MİLLİ İRADEYE BAŞVURMAKTIR"

Kopuz: "Referandumla onaylanan yeni yönetim sistemine geçişin öne alınmasının, Türkiye'nin faydasına olacağına inanıyorum. Açıkça dillendirilmese de zaten gündemde hep bir erken seçim beklentisi vardı. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sürpriz çıkışı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla belirsizlik sona erdi.

Biz her zaman olduğu gibi bugün de yarın da üretmeye, ihracata, ülkemize döviz kazandırmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki halkımız da 24 Haziran'da sandıkta en doğru kararı vererek belirsizlik ortamını sona erdirecek ve biz ihracatta yeni rekorlar kırmaya devam edeceğiz."