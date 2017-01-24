Erzurum 5 milyar TL yatırımla şahlanacak

Sekmen “Bu 3 milyar TL’nin dışında da ilimize başta turizm olmak üzere maden, ilaç ve hayvancılık konusunda 2 yılda 2 milyar TL’lik yatırım daha gelecek ve 5 bin istihdam sağlanacak. Arap coğrafyasında 4 bin marketi olan bir yatırımcı Erzurum’da büyük et kombinaları açmak istiyor. Kazaklar maden yatırımı yapmak istiyor. Yatırımlar turizm, madencilik ve üretim alanında olacak. Yine ilaç sanayi için de görüşmelerimiz sürüyor. Erzurum büyük bir organize sanayi bölgesine kavuşacak” dedi. Palandöken Dağı’nı Rus, İran ve Arap turistlerin ilk tercihi olan bir kayak merkezine dönüştürmek istediklerini belirten Başkan Sekmen “İstanbul’dan 1.5 saatlik uçuş ile Erzurum’a gelince 5 dakika sonra Palandöken’e gidebiliyorsunuz. Böyle bir kayak lokasyonu dünyada yok. Öte yandan bir Arap yatırımcı Palandöken’de 500 milyon TL yatırımla beş yıldızlı bir otel, bir de termal otel açmak istiyor” dedi.

CANLI HAYVAN BORSASI

Erzurum’un hayvancılık şehri olduğunu ve yaylalarda yapılan hayvancılığın geliştirilmesi için Canlı Hayvan Borsası’nın temelini attıklarını belirten Sekmen “250 dönüm üzernie kurulu 20 bin metrekare kapalı alanı olan hayvan borsasına 60 milyon TL yatırım yaptık. Bunu Büyükşehir Belediyesi finanse ediyor. Amaç; hayvan sayımızı 150 binden 1 milyon adede çıkarmak. Türk ırkı büyükbaş hayvanları verimli yabancı ırk ile çiftleştirip yeni bir ırk elde etmek. Hayvan borsası ile Erzurum’da hayvancılık yine canlanacak et ve süt üretimi artacak. Buraya deri sanayisi kurulacak” dedi.