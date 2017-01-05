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Eski VW CEO’suna günlük 3 bin 100 avro emeklilik maaşı iddiası

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in (VW) istifa eden eski Üst Yöneticisi (CEO) Martin Winterkorn’un günlük yaklaşık 3 bin 100 avro emekli maaşı alacağı öne sürüldü.

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Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in (VW) istifa eden eski Üst Yöneticisi (CEO) Martin Winterkorn’un günlük yaklaşık 3 bin 100 avro emekli maaşı alacağı öne sürüldü.

Alman basınında yer alan haberlerde, emisyon skandalının ardından istifa eden 69 yaşındaki Winterkorn’un VW ile sözleşmesinin 2016 sonu itibariyle sona erdiği ve yıllık yaklaşık 1,2 milyon avro emeklilik maaşı alacağı bildirildi.

Söz konusu haberlerde Winterkorn'un alacağı emekli maaşının günlük 3 bin 100 avroya denk geldiği kaydedildi.

Bunun Almanya tarihindeki en yüksek emeklilik maaşlarından biri olduğu aktarılan haberlerde, VW'nin ayrıca eski CEO'nun hizmetine ömür boyu bir araç tahsis edeceği ve ayrıca sözleşme sonunda Winterkorn’a 1,7 milyon avro bonus ödemesi yapacağı ifade edildi.

Öte yandan konuya ilişkin VW’den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Dizel skandalının geçmişi​

2015 yılının eylül ayında ABD Çevre Koruma Ajansı, VW'nin emisyon testlerini manipüle ettiğini ve şirketin dizel araçlarının normal seviyenin 40 kat üzerinde çevreyi kirlettiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine VW, dünya genelinde yaklaşık 11 milyon dizel motorlu aracında emisyon testlerinde yanıltıcı yazılım kullanıldığını kabul etmiş ve Martin Winterkorn 2015'te istifa etmişti. İstifaya rağmen Winterkorn’un sözleşmesinin 2016 yılının sonuna kadar devam edeceği öğrenilmişti.

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