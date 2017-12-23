Esnaf ve çiftçiye yeni kredi destekleri geliyor

konomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ülke ekonomisinin temel taşlarından olan tarımsal üreticiler, esnaf ve sanatkarların desteklenmesinin hükümetin önceliklerden olduğuna işaret ederek, iki kesime de yeni kredi destekleri geleceğini açıkladı.

FAİZ DESTEĞİ OLACAK

Daha fazla üretici, esnaf ve sanatkarın uygun koşullarda kredi faiz desteğinden yararlanmasını sağlamak amacıyla yeni düzenleme yaptıklarını anlatan Şimşek, buna ilişkin kararname taslaklarını Başbakanlık’a gönderdiklerini söyledi. Tarımsal üretimde verimlilik, kârlılık ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla finansman ihtiyacının uygun koşullarda karşılanmasına yönelik Ziraat Bankası ve Tarım Kredi tarafından düşük faizli kredi kullandırıldığını anımsatan Şimşek, konusuna göre faizlerin yüzde 25’i ile yüzde 100’ünün Hazine tarafından üstlenildiğini dile getirdi. Şimşek, üreticilerin ödediği faiz oranının da konusuna göre yüzde 0 ile 8.25 arasında değiştiğini ifade ederek, gelecek yıl için başta Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi olmak üzere farklı platformlarda gündeme gelen temel politikalarla uyumlu olacak ve tarım sektörünün orta vadeli planını ortaya koyacak şekilde üç yıllık dönem için desteklerin belirlenmesinin öngörüldüğünü bildirdi. Bu kapsamda daha fazla üreticinin hayvancılık kredilerinden faydalanabilmesini sağlamak amacıyla 100 bin liraya kadar olan işletme ve yatırım kredilerinde tüm faizin Hazine tarafından üstlenileceğini vurgulayan Şimşek, bununla hayvan arzının artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

BÜTÇEDEN 2.6 MİLYAR

Hayvancılıkta önemli yer tutan yem maliyetlerinin azaltılması amacıyla da gerekli düzenlemelerin yapıldığının altını çizen Şimşek, şöyle devam etti: “Tarımsal üretimde istenilen gelişmenin sağlanabilmesi ve küçük üreticilerimizin ürünlerini işleyerek katma değer yaratabilmesi amacıyla tarımsal ürünlerin işlenmesi faaliyetleri, yüzde 50 indirim oranı ve 5 milyon lira üst limitli olacak şekilde ilk defa faiz desteği kapsamına alınmıştır. Lisanslı depoculuğun özendirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla söz konusu yatırımlardaki üst limit, deponun kapasitesine bağlı olarak kademelendirilmiş ve 10 bin tondan fazla kapasitesi bulunan depolar için 20 milyon liraya yükseltilmiştir.” Şimşek, 2018 yılı bütçesinde tarıma 2.65 milyar liralık ödenek tahsis edildiğine dikkati çekti.

Destekler 2018’de artarak devam edecek