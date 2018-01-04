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Esnafın kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesi değişmedi

Esnaf ve sanatkarların geçen yıl için belirlenen kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesi 31 Aralık'a kadar uygulanmaya devam edilecek.

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun (TESK) "Esnaf ve Sanatkarların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, 2017 yılı için uygulanan kayıt ücreti ve yıllık aidat tarifesi 31 Aralık 2018'e kadar uygulanmaya devam edilecek. Üyenin odaya ödeyeceği yıllık aidat, asgari ücretin onda birinden az olamayacağından asgari ücretin yüzde 10'u oranında kayıt ücreti ve yıllık aidat uygulanan il, ilçe ve meslek gruplarıyla 3. grup odalarda, bu yıl için belirlenen asgari ücretin brüt tutarının yüzde 10'u oranında kayıt ücreti ve yıllık aidat tahsil edilecek.

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