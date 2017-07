Et fiyatlarında yüzde 20 birden düşecek

Canlı hayvan ve karkas et ithalatında gümrük vergisinin indirilmesinin ardından hükümetten yerli üreticiyi korumak için önemli bir adım geldi. İthalatta gözetim uygulaması kapsamında birim gümrük kıymeti, karkas ve yarım karkas et için ton başına 4 bin 500 dolar, buğday, arpa ve Mısıriçin de 200 dolar olarak belirlendi. Bu ürünler ekonomi bakanlığı'nca düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilecek. Belge 6 ay geçerli olacak. Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre gümrük vergilerinin aşağı çekilmesi, gözetimli ithalatla et fiyatlarını yaklaşık 9 lira düşürecek.

FİYATLAR İZLENECEK

Karar ile canlı hayvanların gümrük vergisi yüzde 135'ten 26'ya ve et cinsi eşyanın gümrük vergisi de yüzde 100'den 40'a düşürüldü. GTİP'li (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) etin ise gümrük vergisi yüzde 225'ten 40'a indirildi. İthalat rejim kararı sonrası canlı hayvanlarda (yüzde 1 KDV dâhil) gümrük vergili birim kg maliyeti 22.14'ten 11.88 liraya düştü. Karkas etin birim kilogram maliyeti de 28.44'ten 19.911 liraya düşüyor. İthalat aşamasında görülen bu düşüşün piyasaya yansıması da mercek altına alınacak.

30 GÜN SONRA YÜRÜRLÜKTE

Bu ürünler sadece Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilecek. Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam yüzde 5'ten daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemeyecek. Tebliğ, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

'GEREKİRSE VERGİYİ ARTIRIRIZ'

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, et ithalatının sadece piyasayı düzenlemek için gerçekleştirileceğini belirterek, üreticiye verdiği "endişelenmeyin" mesajını tekrarladı. Bakan Çelik, dün yaptığı açıklamada tarımda milli projelerin gerçekleştirilmesinin esas alındığını vurgulayarak "Bizim için önemli olan üreticimizin sağlıklı bir şekilde üretmeye devam etmesidir. Üreticimizi meslekten uzaklaştıracak herhangi bir eylemimiz kesinlikle söz konusu değildir" ifadelerini kullandı. İthalatta vergi düzenlemesinin gıda fiyatlarındaki oynaklığı engellemeye yönelik yapıldığını ifade eden Bakan Çelik, "Üreticimizi mağdur edecek bir durum söz konusu olduğunda, vergi oranlarını yükseltiriz. Bu konuda herkes rahat olsun" dedi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar da yaptığı basın toplantısında kırmızı et ithalatına uygulanan vergi indiriminin üreticiyi olumsuz yönde etkileyeceğinden endişelendiklerini belirtti.