Et ve Süt Kurumu 'piyasaya hastalıklı et sürüldüğü' iddiasını yalanladı Et ve Süt Kurumu,'Kurumumuzun piyasaya sağlıksız et sunması asla söz konusu değildir. Tüm ithalat faaliyetlerinde, işlemlerin sağlık ve teknik kurallara uygunluğu konusunda büyük hassasiyet gösterilmektedir.' açıklaması yaptı.