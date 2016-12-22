Ethem Sancak: Milli ve yerli olmayan hiçbir iþe girmem

Ethem Sancak, AA muhabirine, medya sektöründeki geliþmeler ve 2017'ye iliþkin hedeflerini deðerlendirirken, son 20-30 yýlda ülkeler arasý rekabet ve savaþlarýn medya alanýnda olduðunu, ülkenin baðýmsýzlýðýna, milletin birliðine ve ayaða kalkmýþ Asya'ya liderlik yapma stratejisini izleyen Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a karþý savaþýn hep medyada verildiðini söyledi.

Medyanýn "üst akýl" tarafýndan yönlendirildiðini, eskimiþ ve çürümeye baþlayan eski düzene karþý dik duranlara medya yoluyla vurulduðunu iddia eden Sancak, milleti, ayakta kalmayý, adaleti ve eþitliði savunacak milli bir medya olmasý gerektiðini, buna sadece Türkiye'nin deðil, bütün mazlum milletlerin ihtiyacý olduðunu kaydetti.

Türk Medya ve Star Medya gruplarýnýn tek çatý altýnda toplanmasýyla ES Medya'nýn ortaya çýktýðýný hatýrlatan Sancak, "ES Medya'nýn tek temel ilkesi vardýr; milli ve yerli olmak... Çeþitli medya gruplarýnýn onlarca medya ilkeleri var ya... O ilkeler tantanalý toplantýlarla açýklanýr ya... Bizim yalýn bir prensibimiz var. Bizim medyamýzda çalýþabilmek, kalem oynatabilmek ve ekranda konuþabilmek için söylemlerin, yazýlanlarýn milli ve yerli olmasý gerekir." þeklinde konuþtu.

"Satýlýk malým yok"

Ethem Sancak, medyadan çýkacaðý yönündeki iddialara deðinirken, "Bunlarý ben de duyuyorum. Kardeþim gelip benden isteyen kimse yok. 'Gel burayý bana sat' diyen kimse yok. Üstelik benim satýlýk malým da yok. Birileri bunlarý üretiyor, dedikodu yapýyor." dedi.

Sosyal medyada hakkýnda yazýlanlarý eleþtiren Sancak, sözlerini þöyle sürdürdü:

"Adam kalkýp diyor ki; 'Ethem Sancak gözden düþtü, iflas etti ve medyadan çýkýyor.' Sen bunu neye dayandýrýp söylüyorsun? Gelip benimle konuþmadýn. Kaynaðýn ne? Bu haberi internet mecrasýndan birisi yaptý ve öbürleri de bunu gerçek bilerek köpürttü. Neyse ki devletimiz siber suçlarla mücadele ediyor. Geçenlerde Star Gazetesi 'Necip Fazýl Ödülleri'ni yaptý. Çok da güzel bir gece oldu. Gazeteler akþam 21.00'de basýma gidiyor. Biz de manþeti 'Gurur Gecesi' þeklinde attýk. Bir saat sonra da Beþiktaþ'taki terör olayý oldu. Adamýn biri tweet atmýþ. 'Ethem Sancak, yakaný býrakmayacaðým.' Ne yapacaksýn? Beni tehdit mi ediyorsun? Bunun bir sorumluluðu olmasý lazým. Bu tweeti atmasý suçtur. Eleþtirse bir þekilde anlarým. Sosyal medya bir hesapsýzlýk içinde.

Medyadan çýkacaðým yönündeki bu iddialar tamamen dedikodudan ibaret. Gördüðünüz gibi odamý boþaltmadým. Gitmiyorum, kitaplarým yerinde duruyor. Ýþimin baþýndayým. Bu sektördeyim. Çünkü bu sektör ülke için önemli. Birisi çýkar der ki; 'Senden daha iyi yaparým. Bu etik deðerleri de deðiþtirmem. Sana da çok iyi para veririm. Sat bana.' Ben nihayetinde tüccarým. Vadesi ve fiyatý önemli. Birisi de gelip dese ki, 'Burayý bana sat. Ben Erdoðan'a hakaret edeceðim.' Bütün dünyayý verseler, altýn serseler satmam. Burasý milli ve yerli bir kurum. Burasý ancak milli ve yerli bir adama satýlýr. Milli ve yerli olmanýn lideri Recep Tayyip Erdoðan'dýr. Benim gibi düþünen, parasý çok, baþka iþi yok ve bunu iþi (medya) yapacaðým derse, o parayý alýp yine millete hizmet edecek baþka bir iþ yaparým."

"Bu ülkeye bir yerli ve milli BBC, CNN lazým"

ES Medya Yönetim Kurulu Baþkaný Sancak, artýk mazlum milletlerin, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn peþine düþmeye hazýr 72 kavmin dilinden konuþacak medyaya ihtiyaç duyulduðunu ifade ederek, "Recep Tayyip Erdoðan'ýn söylemlerini onlarýn dilinden onlara aktaracak, bu ülkeye bir yerli ve milli BBC, CNN lazým." dedi.

Milli ve yerli medyanýn sadece 78 milyona hitap etmemesi gerektiðini belirten Sancak, adil olmayan, eski ve çürümüþ nizama kafa tutan, dünyanýn 5'ten büyük olduðunu söyleyen milletlere seslenecek medyaya ihtiyaç olduðunu savundu.

"Tek baþýna para kazanmak bir þey ifade etmiyor"

Ethem Sancak, 30 yýl saðlýða hizmet ettiðini belirterek, þöyle devam etti:

"Çünkü dünya barýþ dönemindeydi, ilaç lazýmdý. Þimdi dünya savaþ moduna geçti. Bu ülkeye savunma sanayisi lazým. Ben kendisini ülkesine adamýþ bir giriþimciyim. Hiçbir zaman 'ne olursa olsun para kazanayým, yaptýðým iþ önemli deðil' diye düþünmedim. 'Ben öyle bir iþ yapmalýyým ki, hem ülkeme kazandýrmalý hem ülkeye hizmet etmeli hem de bana kazandýrmalý' diye düþündüm.

Zamanýnda çok ünlü bir Ýngiliz þirketi bana geldi, dedi ki 'bölgede sigara üretme ve daðýtma iþini sana vereceðiz.' Ben de 'sigara alýp satmam' dedim. Sigara saðlýða zararlý. Bir yandan ilaç satacaðým bir yandan da sigara... Ben bunu milletime nasýl anlatacaðým? Vicdanýma nasýl izah edeceðim? Girmedim ve reddettim. Öncelikli ahlakým, milli ve yerli olmak. Milli ve yerli olmayan hiçbir iþe girmeyeceðiz, kârý ne olursa olsun... Tek baþýna para kazanmak bir þey ifade etmiyor."

"Baþka þeylerle þu anda ilgilenecek vaktim yok"

ES Medya Yönetim Kurulu Baþkaný Sancak, satýn almalarla ilgilenip ilgilenmediði yönündeki soru üzerine, savunma sanayi ve medyadaki iþlerinin epey vaktini aldýðýný belirterek, "Türkiye'nin daha yeni 50 kilometre giden füzeleri var. Ukrayna, Rusya, Ýran'ýn bin kilometrenin üzerinde giden füzeleri var. Bizim ne eksiðimiz var? Ülkemizin sýnýrlarýný savunmak için NATO'dan Patriot füzesi dileniyoruz. Belçika, Almanya bize hava atýyor. Biz 1450'li yýllarda Þahi toplarýný yaptýk ve Fatih Sultan Mehmet, Ýstanbul'u fethetti.... BMC üst yöneticileri olarak, 5 yýl içerisinde savunma sanayi alanýnda faaliyet gösteren ülkeler sýralamasýnda dünyanýn ilk 10'u içine girebilmek birbirimize söz verdik. Bunlar o kadar büyük hedefler ki... Baþka þeylerle þu anda ilgilenecek vaktim yok." ifadelerini kullandý.

Batý'nýn uygarlýk kuþunu 2008 krizi ile kaybettiðini, yaklaþýk 5 bin yýl önce Ýndus Vadisi'nden havalanan uygarlýk kuþunun Mezopotamya'ya konduðunu, oradan Ýstanbul'a, sonrasýnda Venedik, Londra ve New York'a gittiðini anlatan Sancak, uygarlýk kuþunun þimdi New York'tan havalandýðýný, Asya'ya konacaðýný, ya mola verip Ýstanbul'a geleceðini ya da Mumbai'ye döneceðini söyledi.

Ethem Sancak, baþkanlýk sisteminin çok önemli olduðunu vurgulayarak, yýllar önce Tanzimat'ýn dayatýldýðýný ve bunun "pranga" olduðunu söyledi.

Sancak, "150 yýl sonra bu sistemin deðiþmesi gerektiðini politikacýlarýmýzýn bir kýsmý gördü. Merhum Alparslan Türkeþ, Turgut Özel gördü. Fakat yapamadýlar. Þimdi bir adam çýktý ve bunu yapýyor. Bütün kavganýn nedeni bu. Allah'ýn izniyle 2 ay içerisinde Meclis'ten geçecek. O zaman bir eþik atlayacaðýz. Bugün bunu engellemek için var gücüyle saldýranlar, bükemediði eli öpmeye gelecek. Kritik eþik baþkanlýk sistemi. Bu geçtiði an önümüz otoban gibi açýk olacak." þeklinde konuþtu.