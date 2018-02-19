Ethereum'un kurucusundan kripto para uyarısı: Her an sıfıra düşebilir

Buterin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada krpto paraların hala aşırı volatil bir varlık sınıfı olduğunu belirterek "Kaybetmeyi göze alacağınızdan fazla para yatırmayın" yorumunu yaptı.

Buterin, ayrıca geleneksel varlıkların hala en güvenli yatırım olduğunu da ifade etti.

Sert satışlar nedeniyle önceki günlerde kripto paraların piyasa değerinden bir günde yaklaşık 100 milyar dolar silinmişti.