Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Ethereum'un kurucusundan kripto para uyarısı: Her an sıfıra düşebilir

Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin kripto paraların her an sıfıra düşebileceğini söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Buterin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada krpto paraların hala aşırı volatil bir varlık sınıfı olduğunu belirterek "Kaybetmeyi göze alacağınızdan fazla para yatırmayın" yorumunu yaptı. 
 
Buterin, ayrıca geleneksel varlıkların hala en güvenli yatırım olduğunu da ifade etti. 
 
Sert satışlar nedeniyle önceki günlerde kripto paraların piyasa değerinden bir günde yaklaşık 100 milyar dolar silinmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Tokat´ta alev topuna dönen otomobildeki 5 kişi yanarak can verdi

Tokat´ta alev topuna dönen otomobildeki 5 kişi yanarak can verdi

Osmanlı tokadı nasıl atılır? İşte ilk kez duyacağınız bilgiler

Osmanlı tokadı nasıl atılır? İşte ilk kez duyacağınız bilgiler

Gerçeğinden ayırt edilemiyor

Gerçeğinden ayırt edilemiyor

Basit malzemelerle öldüren silah ürettiler

Basit malzemelerle öldüren silah ürettiler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA