Ethereum'un kurucusundan kripto para uyarısı: Her an sıfıra düşebilir
Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin kripto paraların her an sıfıra düşebileceğini söyledi.
Buterin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada krpto paraların hala aşırı volatil bir varlık sınıfı olduğunu belirterek "Kaybetmeyi göze alacağınızdan fazla para yatırmayın" yorumunu yaptı.
Buterin, ayrıca geleneksel varlıkların hala en güvenli yatırım olduğunu da ifade etti.
Sert satışlar nedeniyle önceki günlerde kripto paraların piyasa değerinden bir günde yaklaşık 100 milyar dolar silinmişti.
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