E-ticaret devinden Türkiye açıklaması

Alibaba Group Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Michael Evans, Çin’de yaptığı açıklamada Avrupa Yatırım Bankası, ABD'li bir fon ve Alibaba Group olarak Trendyol’un yüzde 75'inin satın alacaklarını ve toplamda, satın alma dahil Türkiye’de 1 milyar dolar yatırım yapacaklarını ifade etti.

Bu rakam şu ana kadar Türkiye e-ticaret alanındaki en büyük dış yatırımı ifade ediyor. Ntv'de yer alan habere göre, 2015 yılında Alman Delivery Hero 589 milyon dolar ödeyerek yemeksepeti.com'u almıştı.

(uzmanpara)