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E-ticarette gümrük limiti 22 Euro’ya düşürülüyor

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Yurt dışından e-ticaret yoluyla sipariş edilen ürünlere yönelik gümrük muafiyet oranı, 30 Euro’dan 22 Euro’ya düşürülüyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkililerine göre, konuya yönelik hazırlanan karar, Bakanlar Kurulu’nda imzaya sunuldu.  Avrupa Birliği ülkelerinde genel olarak bu oranın 22 Euro olarak uygulanması nedeniyle Türkiye’de de bu yönde düzenleme kararı alındı.30 Euro sınırını gözeterek sipariş vermiş olan alıcıların işlemlerinin tamamlanması ile posta ve hızlı kargo operatörlerinin kendi sistem ve iş akışlarını söz konusu değişikliğe uyarlayabilmesi amacıyla 15 günlük geçiş dönemi de öngörülüyor. Ayrıca yurt dışından posta ve hızlı kargo yoluyla Türkiye’ye gönderilen ve burada bulunmayan bilimsel ve eğitim amaçlı kitaplar için uygulanan tek ve maktu vergi oranının yüksek olması nedeniyle, bu eşyaya uygulanan muafiyet limiti de 150 Euro’ya çıkarılıyor.

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