EURO 2020’ye Türk imzası

Türk müteahhitlik şirketleri dünyanın dört bir yanında inşa ettikleri projelerle adlarından sıkça söz ettiriyor. Öyle ki, dünyanın en büyük 225 müteahhitlik şirketinin 43 tanesi Türk şirketlerden oluşuyor. Dünyanın 23 farklı ülkesinde ana müteahhit ve yatırımcı olarak hizmet veren Rönesans Holding de, yurt dışında iş yapan Türk firmalarının başında geliyor. Rönesans Holding son olarak, bünyesindeki Ballast Nedam şirketi ile 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ev sahipleri arasında yer alan Amsterdam Arena Stadyumu’nun renovasyon işlerini üstlendi.

DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN

İmza töreninde konuşan Amsterdam Arena CEO’su Henk Markerink “Geçtiğimiz 20 yıl boyunca Arena, kalite, inovasyon ve sürdürülebilirliğe yatırım yapmaya devam etti. Bu büyük çaplı yenileme projesi de aynı vizyon çerçevesinde gerçekleşiyor. Yenileme projesi ile Arena, dünyanın en iyi futbol stadyumları liginde oynamaya devam edecek” açıklaması yaptı.

GURUR KAYNAĞI OLDUK

Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak ise “Avrupa şehirlerinin en büyük projelerinde Rönesans imzası bulunması, sadece bizim için değil Türkiye için de gurur kaynağı. Bu büyük proje ile uluslararası çapta önemli bir imza daha attık. Rönesans Holding grup şirketlerinden Ballast Nedam’ın kurucuları arasında yer aldığı Amsterdam Arena ile değerli bir iş birliği içindeyiz” dedi.

AVRUPA’NIN İLK ÜSTÜ AÇILIR STADI

1996 yılında açılan Arena, Avrupa’nın ilk üstü açılır stadyumu olma özelliği taşıyor. 2020 adı verilen yenileme projesi toplam üç aşamadan oluşuyor. İlk aşama, stadyumun doğu kanadını kapsıyor. Ballast Nedam bu aşamada, ayrıntılı mühendislik hizmetleri de sağlayacak. İkinci aşamada güney kanadı ve son aşamada ise kuzey kanadındaki çalışmalar tamamlanacak. 2020 Projesi ile stadyumun birinci ve ikinci katlarındaki tribünlerinin ardında yer alan holler genişleyecek. Proje kapsamında ilave asansörler, tuvaletler, yiyecek-içecek noktaları ve yürüyen merdivenler de yapılacak. Stadyuma gelen misafirlere sunulan hizmetlerde önemli bir iyileşme sağlanması hedefleniyor. Stadyumdaki 53 bin 502 olan koltuk sayısı ise aynı kalacak.