Yeni uygulamayla ev alacaklar ayda 1200 lira kazanç sağlayacak

Konutta 20 yıl vade dönemi başladı. 240 ay vadeli kredide aylık yüzde 0.75-0.85 faiz uygulanacak 120 ayda 4 bin 100 liralık taksit, 240 ayda 2 bin 900 liraya düşecek.

Konut sektöründe kredi vadeleri 20 yıla uzadı. Markalı konut alıcıları için 240 ay vade, aylık yüzde 0.75 ila 0.85 arasındaki faiz oranlarıyla tarihi bir kampanya hazırlandı.

1 ŞUBAT'TA BAŞLAYIP 30 MART'TA SONA ERECEK

Emlak Konut GYO, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin (GYODER) birlikteliğinde düzenlenen kampanya; 1 Şubat'ta başlayacak ve 30 Mart'ta sona erecek.

BANKALARLA GÖRÜŞME DEVAM EDİYOR

GYODER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Avni Çelik, Türkiye'de ilk defa tüketicinin bu kadar uzun vade ile ev alacağını kaydederek, bankalarla görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

KREDİ YAPILANDIRMASI

"Proje geliştiren firmalarımızın inisiyatifinde olmak üzere aylık yüzde 0.75 ila 0.85 faiz bandında kredilendirme yapmayı planlıyoruz" diyen Çelik, "Kampanyadan yararlanmak isteyenler bankaya mı borçlanacak?" sorusu üzerine de "Kredilendirme bankalarla birlikte yapılacak" şeklinde konuştu.

FAİZ AŞAĞI ÇEKİLİYOR

Emlak Konut GYO da sektörün kampanyayı birliktelik içinde düzenlediğini belirterek, "Firmalarımız, dövizin yüzde 25-30, inşaat maliyetlerinin yüzde 10-15 artmasına rağmen vadesini 240 aya çıkarıyor ve faizi aşağı çekiyor" dedi.

DÜŞÜK FAİZLE KONUT

Emlak Konut GYO'nun hasılat paylaşımı modeliyle hayata geçirdiği projelerde konutlar, yüzde 10 peşinatla 10 yıllık vadede 0.40 ile 0.50 arasındaki faiz oranları ile satılacak.

1200 LİRA CEPTE KALACAK

Ayda 4 bin 100 lira ödenerek 120 ayda sahip olunan 300 bin liralık bir daireye, yaklaşık 2 bin 900 lira taksit ödeyerek 240 ayda sahip olunması planlanıyor.

FAİZLER YÜZDE 0.40'A DÜŞTÜ

Ev almak isteyenler krediyi daha uzun vadeye yayabilecek, aylık daha düşük ödemeler yapabilecek.