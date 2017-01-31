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Özel sektör 240 aya varan vadelerle konut satacak

Cumhuriyet tarihinde ilk defa özel sektör 240 aya varan vadelerle konut satacak. Faiz oranları taksit sayısına göre yüzde 0.75 ile 0.85 arasında değişecek.

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Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ev alımını kolaylaştırmak için “20 yıl vade ve düşük faizli kredi” kampanyasına katılacak. Geliştirici firmaların inisiyatifinde olmak üzere yüzde 0.75 – 0.85 aylık faiz ile yapılacak vadelendirme 1 Şubat ile 31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak.
 
Ağustos 2016'da başlatılan kampanyada, yüzde 20 peşinat, yüzde 0.70 faiz oranı ve 120 ay vade ile ev sahibi yapan konut üreticileri vadeyi 240 aya çıkararak bir ilki gerçekleştirmiş olacak. Bugüne kadar sadece TOKİ tarafından sağlanan 20 yıl vadeli konut satışı, Türkiye'nin en büyük özel gayrimenkul geliştiricileri tarafından da uygulanacak.
 
20 ay vade kampanyasının 31 Mart’ta sona ermesi planlanıyor.

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