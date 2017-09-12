Ev almak isteyen Araplar 3. Havalimanı’nı soruyor
Türkiye’yi uçuracak çılgın projeler yabancı yatırımcının da ilgi odağı oldu. Özellikle Türkiye’den konut almak isteyen Arap yatırımcılar üçüncü havalimanı ve Kanal İstanbul gibi dev projeleri yakından takip ediyor.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
Emlak Konut GYO, Dubai’de gerçekleştirilen Cityscape Global 2017’ye 50 projesi ile çıkartma yaptı. Fuarda Türkiye’nin tanıtım ofisi gibi çalışan Emlak Konut GYO, Arap yatırımcıların en çok Türkiye’deki çılgın projelerle ilgili sorularına muhatap oluyor. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum fuara gelen yabancı yatırımcıların özellikle üçüncü havalimanını merak ettiğini belirterek, “Türkiye konumu itibarıyla bölgesinde cazibe merkezi. Yabancılara Türkiye’deki projeleri anlatıyoruz. Kanal İstanbul’u Çanakkale Köprüsünü, hastane yatırımlarını soruyorlar. Özellikle de üçüncü havalimanı ile ilgili çok sayıda soru geliyor. Ne zaman açılacağını merak ediyorlar. Konut alırken sadece binaya bakmıyorlar çevredeki alt yapı yatırımlarını da önemsiyorlar” dedi.
Kurum, konut satışlarının yüzde 10-15’ini yabancılara gerçekleştirdiklerini belirterek, bu oranın yılın bazı dönemlerinde yüzde 20’lere kadar çıktığını söyledi. Cityscape gibi fuarların fırsat olarak gördüklerini dile getiren Kurum, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinde iletişim ofisleri açarak direk satış yapacaklarını kaydetti. Bu konuda Başbakanlık Yatırım Ajansı ile birlikte çalışacaklarını ifade eden Kurum, “İlk olarak Dubai’den başlamayı planlıyoruz” diye konuştu.
15 MİLYAR TL’LİK YATIRIM
Türkiye’deki projeler hakkında da bilgi veren Kurum şunları söyledi: “Kayabaşı’nda 380 bin metrekare alan üzerinde Kuzey Yakası projemizi hayata geçiriyoruz. Arsa maliyeti ile birlikte 700 milyon liralık bir yatırım. Bu yıl 15 milyarlık ihale hedefimiz vardı. Bunun 13 milyar liralık kısmını gerçekleştirdik. 2 ihaleyi mahalle konseptiyle hayata gerçekleştireceğiz. Bizim Mahalle projemizde bu ihaleler doğrultusunda önemli bir yere sahip. Ayrıca Florya’da, Nişantaşı’nda ve Ankara’da yerlerimiz var.”
RİVA PROJESİNDE KARAR GÜNÜ
Murat Kurum, Anadolu’daki projelerle ilgili olarak da satışlardan memnun kaldıklarını ifade etti. Murat Kurum Riva projesi konusunda ise “Riva’da ise imza için son gün 13Eylül (bugün). 3 teklif de hâlâ bizim için geçerli” açıklaması yaptı.
Dönüşüme 20 milyar kredi
Dubai’deki Cityscape Fuarı’nı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, kentsel dönüşüm yasasının güncellenerek Depreme Hazırlık Yasası olacağını söyledi. Özhaseki, belediye ve vatandaşlara 20 milyar TL faizsiz kredi vererek dönüşümü hızlandırmayı amaçlayan yasa için “10 yıl içinde 7,5 milyon bina dönüşecek” dedi.
FAİZ YÜKÜ DEVLETTE
Dubai’deki Cityscape Global 2017 Fuarı’nı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 2012’de çıkarılan Kentsel Dönüşüm yasasının ‘Depreme Hazırlık Yasası’ olarak yeniden yasalaşacağını söyledi. Kendisinin bu yasanın Kanun Hükmünde Kararname olarak yayınlanmasından yana olduğunu da belirten Özhaseki, yasa ile bugüne kadar 1 milyon civarında dönüşen riskli binanın bundan sonra faizsiz krediler ve rezerv konut alanları gibi ayrıcalıkları içeren yasa ile birlikte belediyelerin de işin içine girmesiyle 7,5 milyona yükseleceğini söyledi. Özhaseki “Bu dönüşü önümüzdeki 10-15 yılda gerçekleştirmemiz gerekiyor. Deprem parti dinlemiyor, hepimizin yakınlarını alabiliyor” dedi.
Bundan sonra yasaya Kentsel Dönüşüm ismini vermek istemediklerini bu ismin rant ile beraber anıldığını ifade eden Bakan Özhaseki, Cityscape’de gazetecilerle yaptığı toplantıda, yeni yasa ile yılda 500 bin konutun yenileneceğini ifade etti. İstanbul’da depremin Avrupa Yakası’nın sahil bölümü olmak üzere etkili olacağının öngörüldüğünü belirten Özhaseki, dönüşümün de buralardan başlayacağını ifade etti.
Özhaseki, şunları söyledi: “ İstanbul’da büyük bir depremin meydana gelmesinden sonra yapılan hesaplamalara göre bina ve altyapı zararı 100 milyar dolar olacak. Şu an İstanbul’da ilk etapta ele alınması gereken 600 bin riskli yapı var. Depreme Hazırlık Yasası’nı Bakanlar Kurulu’na sunduk, ardından Meclis’ten geçmesini bekliyoruz. KHK ile de bu yasa çıkabilir. Yasa ile bina bazlı değil alan bazlı dönüşüm planlıyoruz. Dönüşüm şöyle olacak; İller Bankası ve Dünya Bankası’ndan ilk yılda 20 milyar TL kredi açacağız. Bu kredi, üç yıl geri ödemesiz ve faizsiz olacak. Belediyeler proje üretecek. Biz de belediyelere binaları yaptığı süre boyunca, faizsiz kredi sağlayacağız. Vatandaş da müteahhitle anlaşıp gelirse, aynı imkanı sağlayacağız. Bina tamamlanınca da parayı geri alacağız. Burada devlet, faiz yükünü üstlenecek.”
DÖNÜŞÜM YERİNDE OLACAK
Bu dönüşümün ekonomiye kullanılan inşaat malzemeleri, mobilya ve tekstil sektörü ile birlikte 200 milyar TL’lik ekonomi yaratacağını Özhaseki, rezerv alanlarının da tespit edildiğini ve daha sonra bu alanların basın toplantısı ile anlatılacağını söyledi. Genellikle yerinde dönüşüm yapılacağını ama buna müsait olmayan alanlarda rezerv alanların kullanılacağını belirten Özhaseki, “Vatandaş yerinde dönüşüm yapacak, en fazla ona 500 metre, 1 kilometre öteye taşınabilirsin diyeceğiz. Örneğin Esenler ve Güngören’de bu tarz bir dönüşüme gideceğiz. Fatih gibi yerlerde yerinde dönüşüm yapacağız. Sadece Avrupa Yakası’nda 25 milyon metrekare rezerv alanı var. Bu da 250 bin yeni konut demek” dedi. Bakan Özhaseki, öte yandan tapuda yığılmaları bitirecek bir yasal çalışmayı Başbakanlık’a sunduklarını, çalışma ile tapu dairesindeki aracıların ortadan kalkacağını ifade etti.
15 Eylül’de yeni kampanya başlıyor
Konut sektörünün 15 Eylül’den itibaren yeni bir konut kampanyası başlatacağını belirten Murat Kurum, Emlak Konut GYO’nun bütün projeleriyle kampanyada yer aldığını bildirdi. Kurum, “Kampanya kapsamında bugünden konut alıyorsunuz, ödemelere ise 2019 yılında başlıyorsunuz. Metrekare fiyatı 2800 liradan başlıyor. Daire alanlar en az yüzde 15-20 avantajlı olacak” dedi. Gayrimenkul fiyatlarının şu an çok düşük seviyelerinde olduğunu dile getiren Kurum, bu fiyatların altına inmeyeceğini ifade etti. Kurum bu anlamda kampanyanın yatırımcılar için son fırsat olduğunu söyledi.
Yabancı 77 bin taşınmaz aldı
Ctiyscape’de Türk stantlarını gezen Bakan Mehmet Özhaseki, Emlak Konut standında Genel Müdür Murat Kurum ile Artaş İnşaat standında ise Süleyman Çetinsaya’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Fuara katılan yabancı şirketlerin yöneticileri tarafından da yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Özhaseki, “Buraya Türk firmalarının çalışmalarını yakından görmeye geldik. Mütekabiliyet yasası çıktığı 2012 yılından itibaren, yabancı uyruklu gayrimenkul alan kişi sayısı 160 bin civarında. 77 bin 750 ev, iş yeri ve arsa satın aldılar. Tüm ülkeler yabancıya satışta yarışıyorlar. İnsanlar neden Dubai’deler, ekonomisine para girsin istiyorlar. Körfez ülkelerinden Türkiye’ye gelenler ise 32 bin 300 kişi, 16 bin taşınmaz aldılar. İlk sırada Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri sıralaması yapılabilir. Birinci sırada İstanbul, sonra Yalova, Bursa, Antalya, Sakarya ve Trabzon da bunları takip ediyor. Daha çok yeşillik ve suyun olduğu yerler cazip oluyor, Sapanca, Körfez ülkelerinin hoşuna gidiyor ve taşınmaz elde ediyor” dedi.
Körfez’de arabulucuyuz
Gayrimenkul alarak vatandaşlığa müracaatta bir artış olduğunu dile getiren Bakan Özhaseki “İçişleri Bakanlığı bunu inceliyor. Yurt dışından gelecek tahsilli, bilgili insanları alma gayreti var dünyada, bu gayret bizde de var” dedi. Özhaseki, Türkiye’nin Körfez ülkelerinin arasında arabuluculuk yaptığını da belirterek, bunun ticareti olumsuz etkilemediğini söyledi. Özhaseki, geçen yıl Birleşik Arap Emirlikleri ile 9.1 milyar dolarlık iş yapıldığını anlatan Özhaseki, bu yıl ise rakamın 8,7 milyar dolar olduğunu ifade etti.
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