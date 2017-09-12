Ev almak isteyen Araplar 3. Havalimanı’nı soruyor

Murat Kurum, Anadolu’daki projelerle ilgili olarak da satışlardan memnun kaldıklarını ifade etti. Murat Kurum Riva projesi konusunda ise “Riva’da ise imza için son gün 13Eylül (bugün). 3 teklif de hâlâ bizim için geçerli” açıklaması yaptı.

Dönüşüme 20 milyar kredi

Dubai’deki Cityscape Fuarı’nı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, kentsel dönüşüm yasasının güncellenerek Depreme Hazırlık Yasası olacağını söyledi. Özhaseki, belediye ve vatandaşlara 20 milyar TL faizsiz kredi vererek dönüşümü hızlandırmayı amaçlayan yasa için “10 yıl içinde 7,5 milyon bina dönüşecek” dedi.

FAİZ YÜKÜ DEVLETTE

Dubai’deki Cityscape Global 2017 Fuarı’nı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, 2012’de çıkarılan Kentsel Dönüşüm yasasının ‘Depreme Hazırlık Yasası’ olarak yeniden yasalaşacağını söyledi. Kendisinin bu yasanın Kanun Hükmünde Kararname olarak yayınlanmasından yana olduğunu da belirten Özhaseki, yasa ile bugüne kadar 1 milyon civarında dönüşen riskli binanın bundan sonra faizsiz krediler ve rezerv konut alanları gibi ayrıcalıkları içeren yasa ile birlikte belediyelerin de işin içine girmesiyle 7,5 milyona yükseleceğini söyledi. Özhaseki “Bu dönüşü önümüzdeki 10-15 yılda gerçekleştirmemiz gerekiyor. Deprem parti dinlemiyor, hepimizin yakınlarını alabiliyor” dedi.

Bundan sonra yasaya Kentsel Dönüşüm ismini vermek istemediklerini bu ismin rant ile beraber anıldığını ifade eden Bakan Özhaseki, Cityscape’de gazetecilerle yaptığı toplantıda, yeni yasa ile yılda 500 bin konutun yenileneceğini ifade etti. İstanbul’da depremin Avrupa Yakası’nın sahil bölümü olmak üzere etkili olacağının öngörüldüğünü belirten Özhaseki, dönüşümün de buralardan başlayacağını ifade etti.

Özhaseki, şunları söyledi: “ İstanbul’da büyük bir depremin meydana gelmesinden sonra yapılan hesaplamalara göre bina ve altyapı zararı 100 milyar dolar olacak. Şu an İstanbul’da ilk etapta ele alınması gereken 600 bin riskli yapı var. Depreme Hazırlık Yasası’nı Bakanlar Kurulu’na sunduk, ardından Meclis’ten geçmesini bekliyoruz. KHK ile de bu yasa çıkabilir. Yasa ile bina bazlı değil alan bazlı dönüşüm planlıyoruz. Dönüşüm şöyle olacak; İller Bankası ve Dünya Bankası’ndan ilk yılda 20 milyar TL kredi açacağız. Bu kredi, üç yıl geri ödemesiz ve faizsiz olacak. Belediyeler proje üretecek. Biz de belediyelere binaları yaptığı süre boyunca, faizsiz kredi sağlayacağız. Vatandaş da müteahhitle anlaşıp gelirse, aynı imkanı sağlayacağız. Bina tamamlanınca da parayı geri alacağız. Burada devlet, faiz yükünü üstlenecek.”

DÖNÜŞÜM YERİNDE OLACAK

Bu dönüşümün ekonomiye kullanılan inşaat malzemeleri, mobilya ve tekstil sektörü ile birlikte 200 milyar TL’lik ekonomi yaratacağını Özhaseki, rezerv alanlarının da tespit edildiğini ve daha sonra bu alanların basın toplantısı ile anlatılacağını söyledi. Genellikle yerinde dönüşüm yapılacağını ama buna müsait olmayan alanlarda rezerv alanların kullanılacağını belirten Özhaseki, “Vatandaş yerinde dönüşüm yapacak, en fazla ona 500 metre, 1 kilometre öteye taşınabilirsin diyeceğiz. Örneğin Esenler ve Güngören’de bu tarz bir dönüşüme gideceğiz. Fatih gibi yerlerde yerinde dönüşüm yapacağız. Sadece Avrupa Yakası’nda 25 milyon metrekare rezerv alanı var. Bu da 250 bin yeni konut demek” dedi. Bakan Özhaseki, öte yandan tapuda yığılmaları bitirecek bir yasal çalışmayı Başbakanlık’a sunduklarını, çalışma ile tapu dairesindeki aracıların ortadan kalkacağını ifade etti.