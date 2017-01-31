Emlak Konut GYO, konut satış kampanyasını yarın başlatacak

Kampanyanın detaylarının paylaşıldığı basın toplantısında konuşan Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra düzenledikleri kampanya ile ülke ekonomisine güvendiklerini gösterdiklerini belirterek, kampanya kapsamında ciddi ciro elde ettiklerini söyledi.

Bu yıl da yüklenicilerle sürekli toplantılar yaptıklarını, "Yeni bir kampanya daha yapmamız gerekiyor." dediklerini anlatan Kurum, Avrupa'da mortgage kredilerinin 20-30 yıla varan vadelerle verildiğini aktardı.

Kurum, "Bu, ülkemizde neden yapılmıyor?' diyerek yola çıktık. 'Bu fedakarlıksa biz de Emlak Konut, yükleniciler ve bankalarımızla bir fedakarlık yaparız' dedik. Birlikte yeni bir kampanya yaptık." dedi.

Ülke ekonomisine her daim güvendiklerini dile getiren Kurum, "Türkiye'nin geleceğine ve ekonomisine olan güveninin göstergesi olarak yeni bir tarihi kampanyaya daha imza atıyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'de bir ilk"

Kurum, Emlak Konut GYO bünyesindeki 30 proje ve 15 bin bağımsız bölümü içeren kampanyada 20 yıla kadar vade ile satış yapılacağını söyledi.

Kampanyanın konut ve bankacılık sektörünün el ele vererek vatandaşın uygun koşullarda ev sahibi olmasını amaçladığını anlatan Kurum, "Yüzde 5 peşinat olmak üzere 240 ayda yüzde 0,79 vade farkı, 120 ayda yüzde 0,45 vade farkı uygulayacağız. 60 ayda ise faizsiz ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz. 20 yıl vade ile Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan kampanya 31 Mart 2017'ye kadar sürecek." ifadelerini kullandı.

Kurum, kalan yüzde 15'lik peşinatın iş sonuna kadar ödenebileceğini, bunun alıcı ile satıcı arasında belirlenebileceğini kaydetti.

Kampanyaya 9 bankanın dahil olduğu bilgisini veren Kurum, bunların Albaraka, Garanti Bankası, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası olduğunu bildirdi.

"Hemen hemen her gelir grubuna hitap ediyor"

Kurum, sektöre ivme kazandıracak kampanyanın konut almak isteyenler için tarihi bir fırsat sunduğunu belirterek, konut sahibi olmak ve gayrimenkule yatırım yapmak için çok doğru bir zaman olduğunun altını çizdi.

Kampanyaya dahil olan projelerin metrekare fiyatlarının 2 bin 700 liradan başladığını ifade eden Kurum, şunları söyledi:

"Tabii 2 bin 700 liradan alan tüketici ufak bir hesap yaptığında sağlanan olanakla birlikte kendisinin yüzde 20 gibi uyguna aldığını görecektir konutu. Bugün, alt gelirin üstü diyelim, en düşük metrekare fiyatı İstanbul'da 2 bin 500 lira. Bu fiyattan aşağı konut olmayacağını düşünürseniz aslında hemen hemen tüm gelir gruplarına hitap eden konutlarımız mevcut. Kampanyamız tüm gelir gruplarına hitap ediyor."

"Kimsenin zam yapmasına müsaade etmeyeceğiz"

Kurum, kampanyaya dahil olan projelerin İstanbul'un yanı sıra Ankara, Konya, Denizli, Nevşehir, Niğde gibi illerde de bulunduğunu kaydederek, şu anda projelerdeki bağımsız bölümlerin yüzde 20'sinin kampanyaya dahil olacağını bildirdi.

Kampanyaya dahil olan projelerde zam yapılıp yapılmayacağına dair bir soru üzerine Kurum, "Kampanyayı laf olsun diye yapmıyoruz. Kampanya açıklandıktan sonra kimsenin zam yapmasına müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Yabancı konut alıcıları için tanıtım faaliyetleri gerçekleştireceklerini aktaran Kurum, yurt dışına ofis açarak yabancı yatırımcılara ülkeyi tanıtacaklarını, Orta Doğu'da belli ülkelerde görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti.

Kurum, "Talebe göre, ülkemizden konut alan yabancıların uyruklarına göre yurt dışında yapılanma düşünüyoruz." dedi.

"Finans sektörü için cazip değil ama Türkiye için birlik vakti"

Toplantıda, kampanyaya dahil olan 9 bankanın yetkilileri de hazır bulundu. 240 ay vadenin finans sektörü için çok da cazip olmadığını belirten banka temsilcileri, Türkiye'nin önünün açık olduğunu ve ülke ekonomisine güvendiklerini belirtti.

Temsilciler, Türkiye'nin geleceğine emin adımlarla yürüdüğünün göstergesi olarak başlatılan bu kampanyaya fedakarlık göstererek katıldıklarını vurguladı.

Kampanyaya dahil olan projeler

Emlak Konut GYO tarafından yarın başlayacak ve 31 Mart'ta sona erecek "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyasının geçerli olacağı projeler şu şekilde:

"Adım İstanbul, Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupark, Emlak Konut Başakşehir Evleri, Başkent Emlak Konutları, Batışehir, Büyükyalı İstanbul, Ebruli Ispartakule, Esenler Emlak Konutları, Evora Denizli, Evvel İstanbul, Gebze Emlak Konutları 3. Etap, Göl Panoroma Evleri, İstmarina, Karat 34, Karat Ofis Bakırköy, Koordinat Çayyolu, Körfezkent 4, Köy Zekeriyaköy, Maslak 1453, Park Mavera 2, Metropol İstanbul, Nevşehir Emlak Konutları, Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı, Niğde Emlak Konutları, Sofa Loca, Tema Şehir Konya, Tual Adalar, Tual Bahçekent."