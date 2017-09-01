Ev teknolojilerinin geleceğini kurguluyoruz

Grundig, 1-6 Eylül tarihlerinde Berlin’de düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA’ya katıldı. Burada bir basın toplantısı düzenleyen Arçelik Üst Yöneticisi Hakan Bulgurlu, inovatif, akıllı ve sürdürülebilir teknolojilerden oluşan ürünleriyle geleceğin evini tanıttı. Grundig’in Avrupa’nın en büyük pazarı olan Almanya’da tüketici elektroniğinde ilk akla gelen markalardan biri olduğunu belirten Bulgurlu, “Grundig’le beyaz eşyada 22 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Bu segmentteki satış gelirlerimizi geçen yıl yüzde 50 artırdık; bu yıl daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi.

ENERJİ TASARRUFU SAĞLIYOR

Toplantıda Grundig’in ‘Sürdürülebilir Ev 2.0’ temasını anlatan Bulgurlu, Grundig’in sadece tüketici ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanan değil, giderek azalan doğal kaynakları korumak için de ileri teknoloji geliştirmeyi benimsemiş bir marka olduğunu dile getirdi. Yarının dijital dünyasına bugünden hazırlıklı olduklarını vurgulayan Bulgurlu, “Ev teknolojilerinin geleceğini şimdiden kurguluyoruz. Nesnelerin interneti (IoT) evleri ve tüketicilerin günlük yaşamını dönüştürüyor. Akıllı teknolojiler zaman ve enerji tasarrufu yapmamıza yardımcı oluyor. Premium markamız Grundig, cihazlar arasındaki bağlantıların ve sürdürülebilir teknolojik ürünlerin öne çıkacağı, geleceğin evlerini şimdiden tasarlıyor” diye konuştu.