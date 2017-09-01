Ev teknolojilerinin geleceğini kurguluyoruz
Berlin’de düzenlenen IFA Fuarı’na katılan Grundig, yenilikçi ve akıllı teknolojileriyle ön plana çıktı. Yarının dijital dünyasına bugünden hazırlıklı olduklarını vurgulayan Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu “Ev teknolojilerinin geleceğini şimdiden kurguluyoruz” dedi.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Grundig, 1-6 Eylül tarihlerinde Berlin’de düzenlenen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA’ya katıldı. Burada bir basın toplantısı düzenleyen Arçelik Üst Yöneticisi Hakan Bulgurlu, inovatif, akıllı ve sürdürülebilir teknolojilerden oluşan ürünleriyle geleceğin evini tanıttı. Grundig’in Avrupa’nın en büyük pazarı olan Almanya’da tüketici elektroniğinde ilk akla gelen markalardan biri olduğunu belirten Bulgurlu, “Grundig’le beyaz eşyada 22 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Bu segmentteki satış gelirlerimizi geçen yıl yüzde 50 artırdık; bu yıl daha da artırmayı hedefliyoruz” dedi.
ENERJİ TASARRUFU SAĞLIYOR
Toplantıda Grundig’in ‘Sürdürülebilir Ev 2.0’ temasını anlatan Bulgurlu, Grundig’in sadece tüketici ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanan değil, giderek azalan doğal kaynakları korumak için de ileri teknoloji geliştirmeyi benimsemiş bir marka olduğunu dile getirdi. Yarının dijital dünyasına bugünden hazırlıklı olduklarını vurgulayan Bulgurlu, “Ev teknolojilerinin geleceğini şimdiden kurguluyoruz. Nesnelerin interneti (IoT) evleri ve tüketicilerin günlük yaşamını dönüştürüyor. Akıllı teknolojiler zaman ve enerji tasarrufu yapmamıza yardımcı oluyor. Premium markamız Grundig, cihazlar arasındaki bağlantıların ve sürdürülebilir teknolojik ürünlerin öne çıkacağı, geleceğin evlerini şimdiden tasarlıyor” diye konuştu.
TAZELİĞİ TAKİP EDEN BUZDOLABI
Arçelik Pazarlama AŞ Genel Müdürü Can Dinçer ise Grundig’te öne çıkan yenilikler hakkında bilgi verdi. Dinçer, evin her yerindeki bağlı aletlerle senkronize olan HomeWhiz’in bulaşık, çamaşır makineleri, fırınlar ve ankastre ocak/davlumbazların yanı sıra ev otomasyonu, eğlence ile sağlıklı yaşam ürünleriyle de uyumlu şekilde çalıştığını dile getirdi. Dinçer, sözlerine şöyle devam etti: “30” ankastre fırın Gourmet Chef ile profesyonel aşçıyı mutfağınıza getiriyoruz. Bu yıl fuarda sergilenen buzdolaplarında etin tazeliğini takip eden FreshMeter teknolojisi, hareketli kamera aracılığıyla yiyeceklerin bozulacağı zamanı haber veren Otomatik Gıda Takibi Teknolojisi, gıda israfına karşı tüketiciyi uyarıyor. Grundig’in geri dönüştürülmüş plastik şişelerden ürettiği PET Tamburlu çamaşır makineleri, geri dönüştürülmüş plastikten üretilen elektrik süpürgesiyle, doğayı koruyup enerji tasarrufu sağlıyorsunuz.”
Türk firmaları IFA’ya damga vurdu
Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından olan IFA 2017’ye Türk firmaları damga vuruyor. Vestel ve Arçelik gibi firmalar yeni ürünleri ve stantlarıyla fuarda öne çıkıyor. Fuar, 1-6 Eylül tarihleri arasında Almanya’nın Berlin şehrinde açık kalacak. Bin 850 firmanın ürünlerini sergileyeceği ve 159 bin metrekarelik alanda kurulu fuarı binlerce kişi ziyaret edecek. IFA 2017, pek çok inovasyon ve yeni ürün lansmanına da ev sahipliği yapacak. Altı gün boyunca dünyanın en büyük markalarının son ürünlerini sergileyecekleri bir yer olacak.
ÜRÜNLER AKILLANIYOR
IFA 2017’de trendler ise şöyle: Duvara monte edilebilen ultra slim HD TV’ler, internete tam bağlanan ve sesle kontrol edilen beyaz eşyalar, sanal asistanlar, en iyi ses kalitesini sunan hi-fi müzik cihazları, 360 derece çekim yapan kameralar, 3D yazıcılar, akıllı bileklikler ve sağlık ve fitness’ı destekleyen saatler. Ev elektroniği alanında pek çok yeni inovasyon fuara damga vuruyor. Akıllı ve internete bağlı ev elektroniği ürünleri yeni fonksiyonları öne çıkarıyor. Kullanımı daha kolay, az enerji harcayan, zaman kazandıran ev cihazları sergileniyor. Teknik taraf yanında büyük ve küçük ev aletlerinde iyi tasarım ve yüksek kaliteli materyaller de öne çıkıyor. Fuarda ayrıca LG ve Sony gibi pek çok marka yeni cep telefonu modeli lansmanı da yapıyor olacak.
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