Evde bakım maaşı arefe günü hesaba yatıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Şanlıurfa İl Müdürlüğüne bağlı engelli evde bakım ücretleri, kurban bayramı öncesi yani arefe günü vatandaşların hesaplarına yatırılacak. Vatandaşlar, arefe günü paralarını çekebilecek. Evde bakım maaşlarının yatırılmasıyla ilgili açıklamada bulunan İl Müdürü Hasan Bilici, "Her ay kişi başına 1027 Türk Lirası olarak ödemesi yapılan engelli evde bakım ücretini, bayram öncesi Şanlıurfalı hemşehrilerimizin hesaplarına aktarabilmek için yapılan çalışma olumlu sonuç verdi. Maaşlar arefe günü hesaplara yatırılacak” dedi.