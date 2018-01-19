‘Ev’de tarihi rekor

Yerli ve yabancılara yapılan konut satış 2017’de rekor kırdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre, ülke genelinde 2017’de satılan konut sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 5.1 arttı ve 1 milyon 409 bin 314 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ise önceki yıla kıyasla yüzde 22.2 artarak 22 bin 234’e yükseldi. Böylece 2016’daki 1 milyon 341 bin konutluk satış rakamının yaklaşık 68 bin üzerine çıkılarak tüm zamanların rekoruna ulaşıldı. Rekorun kırılmasında yılın ilk aylarında ve son çeyreğinde gerçekleştirilen konut kampanyaları, ve yabancıya satışta sağlanan kolaylıklar etkili oldu.

TÜİK verilerine göre konut satışlarında 2017 yılında, İstanbul 238 bin 383 konut satışı ve yüzde 16.9 pay ile ilk sırayı aldı. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 150 bin 561 konut satışı ve yüzde 10.7 pay ile Ankara, 84 bin 184 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 124 konut ile Hakkari’de gerçekleşti. Türkiye genelinde satılan konutların 473 bin 99 tanesi ipotekli, 936 bin 215 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti. Türkiye genelinde konut satışları aralık ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.8 oranında azalarak 132 bin 972 oldu.

YABANCI 22 BİN ALDI

2017’de yabancıya satışta ise bir önceki yıla göre yüzde 22.2 oranında artış yaşandı. Yabancılar 22 bin 234 konut satın aldı. Irak vatandaşları 2017 yılında Türkiye’den 3 bin 805 konut satın aldı. Irak’ı 3 bin 345 konut ile Suudi Arabistan, bin 691 konut ile Kuveyt, bin 331 konut ile Rusya Federasyonu ve bin 78 konut ile Afganistan izledi. Yabancıya satışta Suudi Arabistan vatandaşlarının önceki yıla göre Türkiye’ye gösterdiği ilgi dikkat çekti. Geçen yıl yaşanan yüksek artışı sevindirici bulan sektör temsilcileri; arsa maliyetlerinin ve faizlerin düşürülmesi, devlet teşvikleri ve kampanyaların sürmesi, bankaların konut kredisi taleplerine olumlu dönmesinin yanı sıra yeni finansal çözümlerin gerçekleşmesi durumunda bu yıl da satışlardaki yükselişin süreceğini tahmin ediyor.