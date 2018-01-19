‘Ev’de tarihi rekor
Konut kampanyaları ve yabancıya tanınan haklar etkili oldu. Geçen yıl konut satışları yüzde 5.1 artarak 1.4 milyon barajını aştı. Hem yerli hem de yabancıya yapılan satışta tüm zamanların rekoru kırıldı.
Yerli ve yabancılara yapılan konut satış 2017’de rekor kırdı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre, ülke genelinde 2017’de satılan konut sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 5.1 arttı ve 1 milyon 409 bin 314 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ise önceki yıla kıyasla yüzde 22.2 artarak 22 bin 234’e yükseldi. Böylece 2016’daki 1 milyon 341 bin konutluk satış rakamının yaklaşık 68 bin üzerine çıkılarak tüm zamanların rekoruna ulaşıldı. Rekorun kırılmasında yılın ilk aylarında ve son çeyreğinde gerçekleştirilen konut kampanyaları, ve yabancıya satışta sağlanan kolaylıklar etkili oldu.
TÜİK verilerine göre konut satışlarında 2017 yılında, İstanbul 238 bin 383 konut satışı ve yüzde 16.9 pay ile ilk sırayı aldı. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 150 bin 561 konut satışı ve yüzde 10.7 pay ile Ankara, 84 bin 184 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 124 konut ile Hakkari’de gerçekleşti. Türkiye genelinde satılan konutların 473 bin 99 tanesi ipotekli, 936 bin 215 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti. Türkiye genelinde konut satışları aralık ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.8 oranında azalarak 132 bin 972 oldu.
YABANCI 22 BİN ALDI
2017’de yabancıya satışta ise bir önceki yıla göre yüzde 22.2 oranında artış yaşandı. Yabancılar 22 bin 234 konut satın aldı. Irak vatandaşları 2017 yılında Türkiye’den 3 bin 805 konut satın aldı. Irak’ı 3 bin 345 konut ile Suudi Arabistan, bin 691 konut ile Kuveyt, bin 331 konut ile Rusya Federasyonu ve bin 78 konut ile Afganistan izledi. Yabancıya satışta Suudi Arabistan vatandaşlarının önceki yıla göre Türkiye’ye gösterdiği ilgi dikkat çekti. Geçen yıl yaşanan yüksek artışı sevindirici bulan sektör temsilcileri; arsa maliyetlerinin ve faizlerin düşürülmesi, devlet teşvikleri ve kampanyaların sürmesi, bankaların konut kredisi taleplerine olumlu dönmesinin yanı sıra yeni finansal çözümlerin gerçekleşmesi durumunda bu yıl da satışlardaki yükselişin süreceğini tahmin ediyor.
ARTAŞ’IN PROJELERİNE KATAR’DA YOĞUN İLGİ
AVRUPA Konutları markasını uluslararası emlak arenasına başarıyla taşıyan Artaş İnşaat, dün sona eren ExpoTurkey by Qatar’da, başta yatırımcıların gözdesi oldu. Fuara Avrupa Konutları Yamanevler,Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupa Residence & Office Ataköy, Avrupa Office Ataşehir, Avrupa Konutları Kale 2, Avrupa Konutları Atakent 4 ile ortak girişimlerle geliştirilen Vadistanbul ve Tema İstanbul projeleriyle katılan Artaş İnşaat standı fuarın en çok ilgi gören alanlarının başında geldi. Arşat İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ile üç gün süren fuar boyunca ikili görüşmeler yapmak için sıraya giren yabancı yatırımcılar, maketi sergilenen Vadi İstanbul projesine ayrı bir önem gösterdi.
Galatasaray’ın stadyumunun da maketinin bulunduğu bölümde uzun süre Çetinsaya ile projenin detayları hakkında bilgi alan yatırımcılar, standın önünde bol bol da fotoğraf çektirdi.
KANAL’A YATIRIM
Bugüne kadar 17 bin 500 konut ürettiklerini söyleyen Çetinsaya, Star’a yaptığı açıklamada “Burada Artaş İnşaat kadar, tüm Türk inşaat sektörünü temsilen varız. Sektörümüzü anlatma ve tanıtma noktasında kendimizi bir nefer olarak görüyoruz” dedi. Yabancı yatırımcının Artaş İnşaat’ın tüm projeleriyle yakından ilgilendiğini belirten Çetinsaya “Kanal İstanbul’a yoğun ilgi oldu. O bölgede yatırımlarımız vardı. Artaş İnşaat’ın yanı sıra Emlak Pazarlama ile kurulmuş Öztaş ve Biocity gibi şirketlerimizin yaklaşık 400-500 dönüme yakın Kanal İstanbul’a komşu Resneli’de arazilerimiz var. Kanalın şekillenmesine bağlı olarak buradaki yatırımlarımızı hareketlendireceğiz” diye konuştu.
Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Doha’daki fuarda yabancılarla çok sayıda görüşme yaptı.
EMLAK LOKOMOTİF OLMAYI SÜRDÜRECEK,
Yabancıya satış artarak sürecek
KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas: 2017 yılı için koyduğumuz 1 milyon 400 bin satış hedefini tutturmuş olmanın mutluluğunu yaşamaktayız. 2017 yılında yabancıya konut satışında 2016 yılına göre rekor seviyede konut satışı gerçekleştirdik. 2018 yılında da yabancıya satışın artarak süreceği kanaatindeyiz. Yabancıya satıştaki yükseliş, gayrimenkul sektörünün Türk ekonomisine katkısının devam ettiğinin en önemli göstergesi. 2018 yılında gayrimenkul sektörü yüzde 5 büyüyecek, lokomotifi olmayı sürdürecek.
Saatte 150 adet satış gerçekleşti
Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Özen Kuzu: Son 10 yıllık döneme bakıldığında konut satışları 3 katına çıktı. Saatte satılan konut sayısı ise 150’nin üzerinde gerçekleşti. Devletimizin konut satışına teşviki, faiz indirimleri, tapu harcı ve damga vergisindeki indirimlerle sektörümüz 2017’de ivme kazandı. İnanıyorum ki ülkemiz 2018’de de büyümeye ve gelişmeye devam edecek, yatırım için en ideal ülke olacak.
Yabancıların markajındayız
Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu BaşkanıTamer Özyurt: Yabancılara yapılan konut satışlarının 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22.2 oranında arttığını görüyoruz. Biz de satışımızın yüzde 35’ini yabancıya yapıyoruz. Türkiye’nin yabancı yatırımcının yakın markajında olmaya devam ettiğini görüyoruz. 2018’de bu satışların katlanarak devam etmesini umuyoruz.Yabancıya konut satışının ihracat kapsamında değerlendirilmesini uzun zamandır dile getiriyoruz. Yabancı işleyen süreçte belirsizlik istemiyor.
Potansiyelimize uygun bir rekor
Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyüp Akbal: Beklediğimiz bir rekordu. Konjonktürel olarak bölgemizde oldukça sıkıntılı durumlar oluşmuş olsa da konut satışında kırdığımız rekor, hem ülkemizin potansiyelini, hem oldukça genç olan yaş ortalamamızı hem de ne kadar enerjik bir nüfus olduğumuzu fazlasıyla ortaya koyuyor. Rekorda; uzun vadeli konut kredisinde başlangıç rakamı olan yüzde 25 tutarındaki sermayeyi sağlama zorunluluğunun yüzde 20’ye indirilmesi, KDV ve damga vergisi muafiyeti etkili oldu.
Avrupa’daki 1’incilik sürer
Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur: 2017’de gerçekleşen 1 milyon 409 bin adetlik satışla yine Avrupa’da birinci olduk. Aslında beklediğimiz bir rekordu. Bunda Türkiye’de oluşan konut ihtiyacının yanı sıra, devletin yasal düzenlemelerle getirdiği teşvikler ve Emlak Konut GYO öncülüğünde ülkemizde ilk kez uygulanan ‘240 ay vade’ gibi kampanyaların da önemli etkisi oldu. Konut satışı artışını sürdürmeye devam edecek.
Kampanyalar satışı tetikledi
Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu: Yıl içerisinde gerçekleştirilen KDV indirimleri, konut fiyatlarının düşmesi ve markalı büyük konut projelerinin yanı sıra Emlak Konut gibi kurumların yapmış olduğu kampanyalar konut satışını tetikledi. 2018 yılında da bu ivmenin devam etmesi için sektör olarak bazı önlemleri almamız gerekiyor. Döviz kurundaki belirsizliğe karşı yerli inşaat malzemelerinin üretimi ve tüketimi yaygınlaştırılmalı, lüks konuta bir sınırlama getirilmeli.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.