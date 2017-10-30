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Eylülde 564 yatırım teşvik belgesi verildi

Ekonomi Bakanlığınca eylül ayında 564 yatırım teşvik belgesi verildi.

  • AA
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Yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, eylül ayında 564 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 5 milyar 806 milyon 755 bin 143 lira olarak hesaplandı.

Söz konusu yatırımların gerçekleştirilmesi halinde 15 bin 909 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Bu dönemde sabit yatırım tutarı 1 milyar 340 milyon 188 bin 317 lira olan ve 674 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 31 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

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