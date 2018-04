EYT son durum erken emeklilik 2018 ne zaman çıkacak Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için düzenleme var mı

Erken emeklilik şartlarını merak eden milyonlarca çalışan vatandaş konuyla alakalı araştırmalarını ve sorgulamalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Çalışma hayatını bir kenara bırakıp artık emekliliğe geçmek isteyen vatandaşlar, erken emeklilik için gerekli olan şartları merak ediyorlar. Öte yandan SGK tarafından hizmete geçirilen emeklilik yaşı hesaplama robotuyla birlikte, ne zaman emekli olacağınızı öğrenebiliyorsunuz. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için düzenleme var mı? 2018 Erken emeklilik ne zaman çıkacak? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Çalışma hayatının son demlerinde olan birçok vatandaş erken emeklilik meselesi ve yaşa takılma olayının akıbetini merak ediyor. Erken emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için 2018'de yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor. Erken emelilik için yaşa takılan vatandaşlar her fırsatta mağduriyetlerini dile getiriyorlar. Erken emeklilik için yaş şartını bekleyen vatandaşların gözü yeni yılda EYT için bir düzenleme olup olmadığında. İşte, erken emeklilikte yaşa takılma meselesi için resmi kanattan gelen EYT son dakika açıklamaları...



2018 EYT İLE YAŞA TAKILANLAR İÇİN DÜZENLEME YAPILACAK MI?

Yüz binlerce çalışanın beklediği erken emeklilikte yaş probleminin ortadan kaldırılması için yeni düzenleme olup olmadığı meselesi yeniden gündemde. Geçtiğimiz aylarda değişen bakanlıklardan Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na talepler iletiliyor. Bundan evvel Bakan Mehmet Müezzinoğlu'na iletilen EYT sorununa ilişkin düzenleme beklentisine cevap olumsuz gelmişti. Bakanın değişmesi ile beraber aynı soru geçtiğimiz günlerde her iki kesimin taşeron ve EYT'liler için çözüm meselesine ilişkin olarak Jülide Sarıeroğlu'na da yöneltildi. Önümüzdeki günlerde çözülmesi beklenen ve meclise taşınacak olan taşeron kadro meselesi kadar gündeme gelen erken emeklilikte yaş problemine ilişkin yeni bir düzenlemenin olmadığı sinyalleri verildi. Ancak yeni yıla girmeye sayılı günlerin kalması ile beraber pek çok vatandaş bu soruya cevap aramaya devam ediyor. Şu ana kadar erken emeklilikte yaşa takılanlar için yeni bir düzenleme için umut vadeden bir açıklama olmamasına karşın, yeni bir açıklama geldiği vakit haberimizde yer alacaktır.









BAKAN SARIEROĞLU'NDAN GELEN SON AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce sigortalı olanların yaşlılık aylığına hak kazanma koşullarının mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Bağ-Kur Kanunu ve Emekli Sandığı Kanunundaki hükümlere göre belirlendiğini söyledi.



Sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yazılı istekte bulunma koşullarının birlikte yerine getirilmesi gerektiğini belirten Çalışma Bakanı, "Söz konusu koşullardan herhangi birinin eksik olması halinde, sigortalının emekli olarak değerlendirilmesine ve aylık bağlanmasına imkan bulunmamaktadır"dedi.



Bakan Sarıeroğlu'nun açıklaması, önümüzdeki günlerde yaşa takılanlar için herhangi bir düzenlemenin olmadığının sinyalini verdi. Sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yazılı istekte bulunma koşullarının birlikte yerine getirilmesi gerekiyor.



EYT İÇİN FORMÜL MECLİSE SUNULACAK

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için meclise sunulmaya hazırlanan yasada 15 maddenin oluşacağı açıklandı. Yeni yasaya göre, emekli olmak isteyen vatandaşlar, emekliliği için gerekli yılları her ay maaşının yüzde 5 daha az almayı kabul ederek emekliliğini tamamlayacak. EYT yüzde 5 formülünü maaşında kestirmek şartıyla kabul edenler hemen emekli olacak. Bu formülün gereken prim gününü dolduran ve emeklilik için yaşa takılan kişiler için kurtarıcı olması bekleniyor.



Bu günlerde meclise gelmesi beklenen bu taslak 15 maddeden oluşuyor. Bu emekli adaylarının erken emekli edilmeleri halinde, hazineye ne kadarlık bir maliyet yansıyacağı hesaplarını ise Maliye Bakanlığı yürütüyor. Bu tasarı taslağına göre emekli adayları, emeklilik yaşına kadar geçen süre içinde belli oranda eksik maaş alacak, emeklilik yaşları geldiğinde ise normal maaş almaya başlayacaklar.



Bu taslağa göre;



Emekliliğine yaş itibariyle 1 yıl kalanlar % 4



Emekliliğine yaş itibariyle 2 yıl kalanlar % 5



Emekliliğine yaş itibariyle 3 yıl kalanlar % 6



Emekliliğine yaş itibariyle 4 yıl kalanlar % 7



Emekliliğine yaş itibariyle 5 yıl kalanlar % 8



Emekliliğine yaş itibariyle 6 yıl kalanlar % 9



Emekliliğine yaş itibariyle 7 yıl kalanlar % 10



oranında düşük maaş ile, kalan süreler boyunca yaşlılık aylığı alabilecekler.



ERKEN EMEKLİLİK İÇİN BEŞ FORMÜL VAR

Uzun yıllar çalışma hayatında olan ve bir süre sonra emekli olma hayalini kuran çalışanlar için çok mühim olan bu meselede kesin bir çözüm bulunmuş değildir. Ancak ufak tefek durumlardan feragat ederek ya da sunulan formüllere kulak verilerek emekliliği öne çekmek de mümkün. İşte, erken emelilik için sunulan 5 formül;









Yıpranma payı olan meslek grupları;



Bazı meslekler için erken emeklilik imkanı sunuluyor. 'Yıpranma', 'Fiili Hizmet Süresi Zammı' denilen bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek erken emekliliğin yolunu açıyor. Yani 12 ay çalışmış kişi 15 ay çalışmış sayılıp, işe girişi 3 ay geri çekiliyor.



Askerliğini işe girmeden evvel yapan erkekler;



Erkeklerde erken emekliliğin yolu askerlik borçlanmasından geçiyor. Askerliğini işe girmeden önce yapan çalışanlar, borçlanma ile hem prim şartını azaltıyor hem de 1-2 yıl kazanabiliyor. Yaşı erkene çekmek için askerliği işe girmeden önce yapmış olmak gerekiyor. İşe girilen tarih borçlanma süresini belirliyor.



Doğum borçlanması ile erken emekli olan kadınlar;



Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik, eksik primlerin tamamlanması ile oluyor. Yıl ve yaş şartını tamamlamış bir annenin eğer primi eksikse bunları tamamlamak için beklemesi gerekmiyor. 3 çocuğa kadar borçlanma yaparak, 6 yıl kazanılabiliyor. Evlat edinen annelerin de doğum borçlanması hakkı bulunuyor. Ancak evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması koşulu bulunuyor. Doğum borçlanması ile erken emekli olmak isteyenleri için şartlar şu şekildedir;







- Doğumdan önce SSK tescili,



- Doğumun gerçekleştiği tarihten sonraki iki yıl içinde adına herhangi bir prim yatmamış olmak (Bazı bölümlerinde prim yatmışsa yine aynı süre içinde prim yatmayan süreler borçlanılır.),



- Doğumdan sonra iki yıl içinde çocuğun sağ olması.



9 Eylül 1999 yılı öncesinde emekli olanlar;



15 yıl sigortalılık süresi, 3 bin 600 prim günü olanlar, emekli olabiliyor. Bu formülle emeklilik için öncelikle 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmak ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor.



Bakıma muhtaç çocuğu olan kadınlar için;



Sürekli bakıma muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın sigortalıların, 2008'den sonra prim ödeme gün sayılarının 4'te 1'i, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor ve bu süreler yaştan düşüyor.



Erken emeklilik şartları nedir?



Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşların emekli olabilmesi için belirli miktarlarda prim ödemesi yapmak zorundadırlar. Erken emeklilikten önce normal emeklilik için prim ödeme işlemi dışında gerekli görülen yaş sınırını tamamlamış olmaları ve belirli bir süre hizmet süresi geçirmeleri yeterlidir. Bunlara bakıldığında erken emekli olmak için yine şartların oluşması gerekmektedir. Fakat yaş sınırına ulaşma şartı diğer tüm şartlar tamamlandığı taktirde aranmamaktadır.



Başvuruda bulunan kişilerin prim ödemelerinin tamamlamış olmaları ve hizmet sürelerinin eksiksiz olarak doldurmuş olmaları erken emeklilik için gereklidir. Vermiş olduğumuz şartları oluşturmuşsanız şayet erken emeklilik hakkı kazanmış durumdasınızdır. Erken emeklilik için kabul etmeniz gereken durum ise maaşınızdan erken emekli olacağınız için uygulanan maaş kesilmesidir. Bu durum şöyledir ki emekli olacak vatandaşlarımızın maaşlarından %5 oranında bir kesintiye uğramasıdır.



1999 yılından önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olmanız erken emeklilik için gereken şartlardandır. Son olarak da bahsettiğimiz gibi erken emeklilik için prim gün sayısı doldurulması gerekli bir durumdur.



4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:



Öncelikle bunun için aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.



4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı:

Aşağıda vermiş olduğumuz linke tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.