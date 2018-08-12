Erken emeklilik ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son durumu nedir EYT yasası için TBMM'de soru önergesi verildi

EYT yasası için yeni bir düzenleme var mı? Emeklilikte yaşa takılanlar için bir hamle yapılacak mı? Erken emelilik için ne yapmak gerekir? Erken emeklilik için SGK pirim gün sayısı kaç olmalı? Emeklilikte yaşa takılanlara müjdeli haber gelecek mi? 2018 Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son durumu nedir? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. Erken emeklilik ne zaman çıkacak? Emekli olmak için prim günü sayısı kaç olmalı? Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son durum nedir 2018 Erken emeklilik çıkacak mı SGK prim borç nasıl hesaplanır? EYT ne anlama geliyor? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için erken emeklilik çıkacak mı? Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında soru önergesi verildi. Milletvekili Arzu Erdem, emeklilikte yaşa takılanlar hakkında son durumu ve çalışmaları, yeni Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a soruldu. Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında TBMM’de soru önergesi verildi. Yaşa takılanların sorunlarını sık sık dile getiren MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, yeni Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a EYT hakkında soru önergesi verdi. Önergede emeklilikte yaşa takılanlar son durum ve Bakanlık çalışmaları soruldu. TBMM’nin tatil döneminin sona ermesinden sonra komisyonlara gelecek kanun teklifi ile ilgili iyi haberlerin sonuç getirmesi bekleniyor. Yüz binlerce çalışanın beklediği erken emeklilikte yaş probleminin ortadan kaldırılması için yeni düzenleme olup olmadığı meselesi yeniden gündemde. Emeklilikte yaş durumu hakkında Milliyetçi Harekat Partisi MHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi sundu. '2018 Emeklilikte Yaşa Takılanlar' sorunu için çözüm önerileri ise devam ediyor.

Vatandaşlar hayatlarını devam ettirebilmek, ailelerine bakabilmek, daha iyi bir yaşam sürebilmek için ömürleri boyunca çalışıyorlar. Peki, ya yaş ne olacak? Erken emelilik için yaşa takılan vatandaşlar her fırsatta mağdur olduklarını dile getiriyorlar. Özellikle çalışma hayatının son dönemine gelmiş olan kişiler erken emeklilik meselesi ve yaşa takılma olayında son noktanın ne olacağını merak ediyor.



EYT - Tam umutların tükendiği bir dönemde AK Parti ile Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı’nda yer alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yeni bir hamle yaptı. 23 Temmuz’da MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, bizzat MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin talimatıyla yaşa takılanların emekli olmalarını sağlamak için hazırlanan kanun teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. Ardından da İYİ Parti TBMM'ye yeni bir kanun teklifi sundu.



Prim ve hizmet süresi dolan sigortalılar emsallerine göre daha fazla çalışmaya veya yaş şartı doluncaya kadar boşta (aylık geliri ve güvencesi olmadan) beklemek zorunda bırakılmıştır. 1999 Öncesi çalışma hayatına dahil olan ilgili sigortalı: hizmet süresi ve prim günü sonunda emekli olacağını bilerek çalışmaya başlamış; fakat, yapılan düzenlemelerle mağdur olmuştur. Aynı yıl ve şartlarla çalışma hayatına aktif olarak katılanlardan, hizmet süresi ve prim günü sonunda yaşı büyük olan emekli olmakla; yaşı küçük olan ise hizmet süresi ve prim günü tamamlanmış olmasına rağmen yaş şartını dolduruncaya kadar beklemek veya çalışmak zorunda bırakılmaktadır.

Sonuç olarak, işe geç başlayıp yaşı büyük olan az çalışmakta ve emekli maaşı almaya hak kazanmaktayken; işe küçük yaşta başlayıp hizmet süresi sonunda yaşı küçük olduğu için emekli edilmeyen ise daha fazla çalışmak zorunda bırakılmakta ve sigorta prim sistemine göre emekli aylığında düşüş yaşamaktadır. Prim günü ve hizmet süresini tamamlamış olmasına rağmen, yaş şartım tamamlayamadığı için emekli olmayan kişi, ailesinin geçimini sağlamakta zorlanmaktadır.

1999’da çıkan yasa 100 binlerce kişiyi mağdur etti! Postanın haberinde de EYT’ye geniş yer verildi ve EYT için iyi haberler olduğuna değinildi. Haberde emekli olmak için gün sayarken, 1999'da çıkan yasa nedeniyle 500 bin kişi yükselen yaş şartını beklemek zorunda kalmıştı.

Mağduriyet yaratan bu durum Meclis'e taşındı. Yasa çıkarsa yaşa takılanlar erken emekli olacak.Yaş düzenlemesiyle emeklilik yaş şartı 15 yıl kadar artanlar da oldu! 8 Eylül 1999 öncesinde SSK'lı. Bağkurlu ve Emekli Sandığı (memur) mensubu olarak iş hayatına başlayanlar erkek ise 25 yıl ve 5000 gün, kadınsa 20 yıl ve 5000 gün şartıyla emekli olabiliyordu.

Örneğin; 18 yaşında sigortalı işe başlayan bir kadın 5000 günlük primi tamamlarsa 38 yaşında, erkekler de 43 yaşında emekli olabiliyordu. Ancak 1999'da emekli yaşı ve istenen prim şartı arttı.65'E kadar yükseldi! 1999’dan sonra işe girecekler için kadınlarda emeklilik yaşı 38'den 58'e, erkeklerde 43'ten 60’a çıkarıldı. SSK'ya tabi çalışanın emeklilik için ise gereken gün sayısı 7000’e yükseldi. 1976 ile 1999 arasında işe girenler için 'kademeli yaş’ getirilirken. 5510 sayılı yasayla 30 Nisan 2008'den itibaren işe girenlerde emeklilik yaşı 65 oldu.



Hakkını Avrupa'da aradı! Ne yapıldıysa 'emeklilikte yaşa takılanlara' çare bulunamadı. Bu konuda bir düzenleme yapılmadı. Anayasa Mahkemesi'ne dahi başvuru sonuçsuz kaldı. Dava reddedildi. Ancak birçok hukukçu, uygulamanın hak ihlali olduğunu savunmaya devam ediyor.İç hukuk yolu tükendiği için yaşa takılan 150-200 kişi konuyu Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi’ne (AİHM) dahi taşıdı. Sonuç bekleniyor da bekeniyor…Bahçeli’nin talimatıyla sorun çözülecek! Tam umutların tükendiği bir dönemde AK Parti ile Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakında yer alan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) yeni bir hamle yaptı.Kanun teklifi TBMM’de!

23 Temmuz'da MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, bizzat MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin talimatıyla yaşa takılanların emekli olmalarını sağlamak için hazırlanan kanım teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.3 ay için de başvuru! 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nda değişiklik öngören teklifte; sigortalılık süresi, hizmet süresi ve prim gün sayısı şartını sağlayıp yas koşulunu sağlayamayanların yasanın çıkması halinde 3 ay içinde SGK'ya başvurarak emekli olabilecekleri yazıyor Bazı AK Partili vekillerin de bu teklife sözlü destek verdiği ifade ediliyor.Geçim sıkıntısı yasıyor!

Kanun teklifinin gerekçesinde özetle şu ifadeler yer alıyor: “1999 öncesi çalışma hayatına dahil olan bu sigortalı, hizmet süresi ve prim günü sonunda emekli olacağım bilerek çalışmaya başlamış, fakat yapılan düzenlemelerle mağdur olmuştu. Yaş şartını tamamlayamadığı için emekli olamayan kişi, ailesinin geçimini sağlamakta zorlanıyor. İş aradığında ‘yaşlısın’, emekli olmayı istediğinde ise 'gençsin' deniyor.

Hizmet gün sayısını dolduran kişiler emekliliğini beklemeye devam ediyor. Yeni Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK'tan çalışma ile ilgili açıklama bekleniyor. Hizmet süresi SGK'dan dolmuş olmasına rağmen henüz emeklilik yaşına varamayan insanların emekliliği askıda kalmaya halen devam ediyor. Uzun süredir erken yaşta emekliliği bekleyen kişiler için bir umut kaynağı olan bu açıklama ile birlikte herkes beklemeye koyulmuş durumda. Öte yandan devletin erken yaş emekliliğini gündeme getirebilmesi için yıllık olarak 450 milyar liralık bir maliyeti göze alması gerektiği daha önce açıklanmıştı. Oldukça fazla olan bu miktarı karşılamak devlet bütçesinde zorluk anlamına geliyor.

Daha öncede Temmuz ayı içerisinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yasa teklifi veren MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem bu seferde mağdurların sesini duyurabilmek adına yeni soru önergesi verdi.



Arzu Erdem tarafından EYT mağdurları için verilen soru önergesi direkt olarak konunun bir numaralı muhatabı olan Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk' a yazıldı. Selçuk soru önergesini yazılı olarak yanıtlayacak.



EYT Bekleyen Kişi Sayısı Ne Kadar?



Arzu Erdem tarafından verilen kanun teklifi büyük yankı uyandırmıştı. Kanun teklifinin ardından bu seferde Arzu Erdem tarafından EYT içni soru önergesi verildi. Soru önergesi içerisinde 4 önemli soru yer aldı. Bunlar;



Ülkemizde şu anda prim günü ve sigortalılık süresi dolduğu halde yaşı beklediği için emekli olamayanların sayısı kayıtlarınızda ne olarak kaçtır?

Emeklilikte yaşa takılanlar olarak adlandırılan emeklilik için gerekli hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısını doldurdukları halde yaş şartını dolduramayanlarla ilgili bir çalışmanız var mıdır? Varsa ne aşamadadır?

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme yapılması halinde 2018 yılı fiyatlarıyla aktüeryal maliyeti tutarı ne kadar olacaktır?

2018 yılı içerisinde bu konuda mağduriyet yaşayanlar için bir müjde vermeyi planlıyor musunuz?



EYT Mağduru Ne Demek, EYT Mağdurları Kaç Kişi?



Emeklilikte Yaşa Takılanlar kelimelerinin ilk harflerinden oluşan EYT emekli olmak için aranılan sigorta prim gün sayası ve sigortalılık süresi dolmasına rağmen getirilen yaş sınırını nedeni ile emekli olamayan kişileri kapsamaktadır.



1999 senesinde çıkarılan yasa nedeni ile mağdur olan kişi sayısı ise Arzu Erdem tarafından verilen EYT soru önergesi ile devlet tarafından resmen açıklanacak. Ancak yapılan tahminlerle 3 milyon kişinin emeklilikte yaş engeline takıldığı tahmin edilmektedir.



EYT Müjdesi Son Dakika Gelişmesi Yaşanır Mı?



Arzu Erdem vermiş olduğu soru önergesi ile Bakanlığa 2018 yılında böyle bir çalışma içerisinde olup olmadıklarını da sordu. En azından Bakanlık bu soruyu yanıtladığında EYT için bekleyenler kendilerinin sürekli yapılan yalan haberlerle sömürülmesini de engellemiş olacaklar.

EYT -1999 yılında çıkan bir yasa, sadece bu tarihten sonraki işe giren vatandaşları değil, öncesinde çalışmaya başlamış ve emeklilik hakkı kazanmak için sadece pirim gün sayısı eksik olan vatandaşlarımızı da etkilemiştir. Bu sebepten ötürü mağduriyet yaşayanlardan oluşan EYT'liler grubu hakkını aramaya devam ediyor. Türkiye'de halihazırda var olan 12 milyon emeklinin arasında yerini almak isteyen birçok birey, ne zaman emekli olurum sorusuna yanıt arıyor. Emekliliğine birkaç yıl kala yasa nedeniyle daha yıllarca beklemek zorunda olan 5 milyona yakın kişi var. Gözler hep Meclis'ten ve siyasilerden gelecek kararlarda.



EYT -1999 yılında çıkan bir yasa, sadece bu tarihten sonraki işe giren vatandaşları değil, öncesinde çalışmaya başlamış ve emeklilik hakkı kazanmak için sadece pirim gün sayısı eksik olan vatandaşlarımızı da etkilemiştir. Bu sebepten ötürü mağduriyet yaşayanlardan oluşan EYT'liler grubu hakkını aramaya devam ediyor. Zaman zaman medyanın gündemine oturan ve henüz belirgin şekilde çözüme kavuşamayan emeklilikte yaşa takılma konusu yeniden gündemde. Yaş şartını beklemeden diğer kriterler ile emekli olmak isteyen vatandaşlar fırsat buldukça mağduriyetlerini dile getiriyorlar. Erken seçim mevzusunun gündeme oturması ile beraber de hükumete talepler yöneltilmeye başlandı.



Erken emelilik için yaşa takılan vatandaşlar her fırsatta mağduriyetlerini dile getiriyorlar. Erken emeklilik için yaş şartını bekleyen vatandaşların gözü yeni siyasi dönemde EYT için bir düzenleme olup olmacağı yeni bakanların açıklanması ile birlikte Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt SELÇUK'tan çalışma ile ilgili açıklama bekleniyor.



EYT mağdurları kendilerini ilgilendiren erken emeklilik çalışmalarına ilişkin şuana kadar olumlu bir gelişme ile karşı karşıya kalmadılar. Sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yazılı istekte bulunma koşullarının birlikte yerine getirilmesi gerektiğini belirtİliyor.







EYT MÜJDESİ VAR MI?



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce sigortalı olanların yaşlılık aylığına hak kazanma koşullarının mülga 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Bağ-Kur Kanunu ve Emekli Sandığı Kanunundaki hükümlere göre belirlendiğini söyledi. Sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yazılı istekte bulunma koşullarının birlikte yerine getirilmesi gerektiğini belirten Çalışma Bakanı, “Söz konusu koşullardan herhangi birinin eksik olması halinde, sigortalının emekli olarak değerlendirilmesine ve aylık bağlanmasına imkan bulunmamaktadır” dedi.



Bakan Sarıeroğlu'nun açıklaması, önümüzdeki günlerde yaşa takılanlar için herhangi bir düzenlemenin olmadığının sinyalini verdi. Sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve Sosyal Güvenlik Kurumundan yazılı istekte bulunma koşullarının birlikte yerine getirilmesi gerekiyor.



Ne Zaman Emekli Olurum?



İşe başlayan kişilerin daha ilk günden aklına bu soru belirmektedir. Ne zaman emekli olurum konusu gün geçtikçe değişmekte ve cevaplar da buna bağlı olarak sürekli olarak değişmektedir. Ülkemizde en çok tartışılan konulardan biri olan ne zaman emekli olurum sorusunun cevabı 1950 yılından beri oldukça radikal değişimlere uğrayarak sekiz kere değişmiştir. Emekli olmak için kişinin ilk iş gününden itibaren başladığı kurumda aylık düzenli olarak primleri ödenmeli ya da kendisi bu primi ödemelidir. Bunun sonuncunda belli bir hizmet yılı kota olarak koyulmakta ve kotayı aştığınız zaman işe başladığınız gün baz alınarak ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz.



EMEKLİLİKTE ŞARTLAR NELERDİR



Ülkemizde çalışan kişilerin emekli olabilmeleri için kanunların belirlediği iki şartı yerine getirmesi gerekir.



Bu şartların birincisi; öncelikle çalışanın prim günü sayısını doldurması gerektiğidir. Yeni işe başlayan kişilerde bu prim sayısı 7200 olarak bilinmektedir.



İkinci şart ise yaş sorunudur. Yani kişinin sadece prim gününü doldurması yetmez. Bunun yanında kişinin emeklilik yaşını da doldurması gerekiyor. Her ne kadar amaçları aynı olsa bile işleyiş ve ücret bakımından iki konu birbirinden farklılık gösteriyor. Yani yalnızca bir şart ile emeklilik söz konusu olamıyor.



En çok bilinen sigorta kurumları SSK ve Bağ-Kur' dur. Bu iki sigorta kurumları kişinin emekli olabilmesi için oldukça çok imkan sağlar ve kişi adına geleceğe yatırım yapar. Ancak SSK ' lı olmak isteyen bir kişinin bir kurum ya da kuruluşta işe başlaması ve iş verenini kendi adına bu primlerinin ödemesi gerekmektedir. Kişi bu şekilde hizmet yılını doldurarak emekli olabilir.



Prim gününü dolduran ancak yaş şartı olduğu için yaş şartını dolduramayan çok sayıda kişi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu altında sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyor. Konuyla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için kanun teklifi sundu.



EYT SORUNLARINA ÇÖZÜM TALEBİ



Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Arzu ERDEM tarafından sunulan Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT sorunu için kanun teklifi incelenmek üzere görüşülecektir. Ancak konu hakkında hükümet kanadından nasıl bir açıklama gelecek bilinmiyor. Özellikle EYT için pek çok prim gününü doldurup yaşının ilerlemiş olması dolayısı ile işi bırakan kadınlar sorunun çözülmesini talep ediyor.





ERKEN EMEKLİLİK İÇİN SUNULAN 5 FORMÜL



Uzun yıllar çalışma hayatında olan ve bir süre sonra emekli olma hayalini kuran çalışanlar için çok mühim olan bu meselede kesin bir çözüm bulunmuş değildir. Ancak ufak tefek durumlardan feragat ederek ya da sunulan formüllere kulak verilerek emekliliği öne çekmek de mümkün. İşte, erken emelilik için sunulan 5 formül;



Yıpranma payı olan meslek grupları;



Bazı meslekler için erken emeklilik imkanı sunuluyor. 'Yıpranma', 'Fiili Hizmet Süresi Zammı' denilen bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi geriye çekerek erken emekliliğin yolunu açıyor. Yani 12 ay çalışmış kişi 15 ay çalışmış sayılıp, işe girişi 3 ay geri çekiliyor.



Askerliğini işe girmeden evvel yapan erkekler;



Erkeklerde erken emekliliğin yolu askerlik borçlanmasından geçiyor. Askerliğini işe girmeden önce yapan çalışanlar, borçlanma ile hem prim şartını azaltıyor hem de 1-2 yıl kazanabiliyor. Yaşı erkene çekmek için askerliği işe girmeden önce yapmış olmak gerekiyor. İşe girilen tarih borçlanma süresini belirliyor.



Doğum borçlanması ile erken emekli olan kadınlar;



Doğum borçlanmasıyla erken emeklilik, eksik primlerin tamamlanması ile oluyor. Yıl ve yaş şartını tamamlamış bir annenin eğer primi eksikse bunları tamamlamak için beklemesi gerekmiyor. 3 çocuğa kadar borçlanma yaparak, 6 yıl kazanılabiliyor. Evlat edinen annelerin de doğum borçlanması hakkı bulunuyor. Ancak evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması koşulu bulunuyor. Doğum borçlanması ile erken emekli olmak isteyenleri için şartlar şu şekildedir;



- Doğumdan önce SSK tescili,



- Doğumun gerçekleştiği tarihten sonraki iki yıl içinde adına herhangi bir prim yatmamış olmak (Bazı bölümlerinde prim yatmışsa yine aynı süre içinde prim yatmayan süreler borçlanılır.),



- Doğumdan sonra iki yıl içinde çocuğun sağ olması.



9 Eylül 1999 yılı öncesinde emekli olanlar;



15 yıl sigortalılık süresi, 3 bin 600 prim günü olanlar, emekli olabiliyor. Bu formülle emeklilik için öncelikle 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmak ve yaş şartını tamamlamak gerekiyor.



Bakıma muhtaç çocuğu olan kadınlar için;



Sürekli bakıma muhtaç derecede malul çocuğu bulunan kadın sigortalıların, 2008'den sonra prim ödeme gün sayılarının 4'te 1'i, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor ve bu süreler yaştan düşüyor.



EMEKLİLİK VE ERKEN EMEKLİLİK ARASINDAKİ FARK



Emeklilik



Kişi bir iş bulurken asıl kaygısı geleceğe dairdir. Kişi iş gücünün düşeceği ve herhangi bir şekilde çalışamayacağı yılları düşünerek iş bulurken bunu bir kriter haline getirip geleceğine yatırım yapmak ister. Ancak bu yatırım ise sigorta kurumlarının göstermiş olduğu imkanlar sayesinde gerçekleşir. Kişi bir kurum ya da kuruluşta öncelikle işe başlar. Ancak burada 18 yaşını doldurması gerekmektedir. Daha sonra başladığı iş gününden itibaren patronu ya da kendisini sigorta kurumlarına aylık olarak ödeme yapmak durumundadır. Bu primler kişinin geleceğinin yapılanmasına yardımcı olur. Kişi belli ibr hizmet yılını doldurduktan sonra bu yatırılan primler sayesinde artık emekli olur ve bu primlerin karşılığı olarak da bir maaş alır. Bu maaşa emeklilik maaşı denir. Bu duruma da emeklilik denir.



Erken Emeklilik



Bu sigorta kurumlarının amaçları aynı olsa da gerek işleyişlerinden gerek ücretlerinden oldukça aralarında ayrılmaktadır. En çok bilinen sigorta kurumları SSK ve Bağ-Kur' dur bu iki sigorta kurumları kişinin emekli olabilmesi için oldukça çok imkan sağlar ve kişi adına geleceğe yatırım yapar. Ancak SSK ' lı olmak isteyen bir kişinin bir kurum ya da kuruluşta işe başlaması ve iş verenini kendi adına bu primlerinin ödemesi gerekmektedir. Kişi bu şekilde hizmet yılını doldurarak emekli olabilir. Bağ-Kur ise kişi öncelikle bir kurum ya da kuruluş açmalıdır. Ve burada hizmet vermeye başladıktan sonra kendi adına yatırdığı primlerle emekli olabilme imkanı kazanır. Bu kurulardan erken emekli olabilmek için ise ortak bir kriterleri vardır. Bu kriter ise kişinin bir an önce sigortasının başlatılmış olması gerekmektedir. İş hayatına ne kadar erken atılırsa kişi o kadar erken emekli olabilme imkanına sahip olabilir



Nasıl Emekli Olurum?



İşe başlayan kişilerin daha ilk günden aklına bu soru belirmektedir. Ne zaman emekli olurum konusu gün geçtikçe değişmekte ve cevaplar da buna bağlı olarak sürekli olarak değişmektedir. Ülkemizde en çok tartışılan konulardan biri olan ne zaman emekli olurum sorusunun cevabı 1950 yılından beri oldukça radikal değişimlere uğrayarak sekiz kere değişmiştir. Emekli olmak için kişinin ilk iş gününden itibaren başladığı kurumda aylık düzenli olarak primleri ödenmeli ya da kendisi bu primi ödemelidir. Bunun sonuncunda belli bir hizmet yılı kota olarak koyulmakta ve kotayı aştığınız zaman işe başladığınız gün baz alınarak ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz.



ERKEKLERDE EMEKLİLİK



Sigortalılık süresinin başlangıcı 08.09.1976'dan önce olan erkek SSK'lılar: 55 yaşını doldurmuş olma ve en az 5000 gün veya, 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, 25 yıldan beri sigortalı bulunma ve en az 5000 gün, Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, tam emekli aylığına hak kazanmaktadırlar. 08.09.1999 günü ve sonrası işe giren erkekler emekli olabilmeleri için 60 yaşını tamamlamış ve en az 7000 gün sayısı ile emekli olabilecekler. Görüldüğü üzere 08.09.1999 gününden sonra işe girenler için sigortalılık süresi diye bir şey kalmamıştır. 7000 günü doldurmak ve 60 yaşını tamamlayıp 61 yaşından gün alması gerekir.





4.500 GÜN İLE ERKEKLERDE EMEKLİLİK



60 yaşını doldurmuş olması , 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün prim ödemek şartı ile kısmı emekli olabileceklerdir.



01.05.2008 GÜNÜNDEN SONRA İŞE GİREN ERKEKLERİN EMEKLİLİK ŞARTLARI



a-Normal Emeklilik Şartları:



7200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60 yaşında emekli olur ama diğerleri için tablo aşağıdadır.



1)- 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş



2)- 01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş



3)- 01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş



4)- 01.01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş



5)- 01.01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş



6)- 01.01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65



b-Erkeklerin SSK'dan 5400 gün ile emeklilik şartları:



İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tesbiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur. Buna göre; 5400 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olur.



Diğerleri İse:



1)- 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan erkekler 64



2)- 01.01.2038 gününden sonra 5400 günü tamamlayan erkekler için 65 olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanması 5400 prim gün sayısı şartını doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.



KADINLARDA EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?



Belirli süre sigortalı olup bu süre içinde primlerini eksiksiz ödeyen ve yaş şartını da yerine getiren kadın çalışanlar, erkeklere göre daha az prim ödeme gün sayısı ile daha erken yaşta emekliliğe hak kazanıyorlar. Kadın çalışanlar yaş haddinde de emekli olup kısmi aylık alabiliyorlar.



SSK kapsamında bayanların emekli yaşı işe ilk giriş tarihine göre değişir. İlk defa 01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olmanız halinde 58 yaş ve 7200 gün şartı ile emeklilik hakkı kazanabiliyorsunuz. Ancak 58 yaşında emeklilik hakkı elde edebilmeniz için 7200 iş gününü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlamanız gerekiyor.



3600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresini;



– 23.05.2002 tarihinden önce tamamladıysanız 50 yaşında,



– 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında tamamladıysanız 52 yaşında,



– 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında tamamladıysanız 54 yaşında,



– 24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında tamamladıysanız 56 yaşında,



– 24.05.2011 tarihinde sonra tamamladıysanız 58 yaşında 3600 gün ile emeklilik hakkı elde edebilirsiniz.



SSK ya da diğer kapsamlarda ilk işe giriş tarihiniz 08.09.1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihleri arası ise; 4500 gün 25 yıllık sigortalılık süresi ve 58 yaşı tamamlamanız halinde SSK yaş haddinden emekli olabilirsiniz.



SSK ya da diğer kapsamlarda ilk işe giriş tarihiniz 01.05.2008 tarihi ve sonrası ise 5400 gün 61 yaşı tamamlamanız halinde emekli olursunuz. Ancak yine bu tarihten sonra girişi olanlar emeklilikte kademeli geçişe tabidir. 5400 günden 61 yaşında emekli olabilmeniz için 5400 günü en geç 31.12.2035 tarihine kadar tamamlamış olmanız gerekiyor.



Ayrıca; 5400 günlük prim gününü; 31.12.2037 tarihine kadar tamamlamanız halinde 62 yaşında, 31.12.2039 tarihine kadar tamamlamanız halinde 63 yaşında, 31.12.2041 tarihine kadar tamamlamanız halinde 64 yaşında, 01.01.2042 tarihinden sonra tamamlamanız halinde ise 65 yaşında emekli olursunuz.



