Canikli: Faiz artırmamız için kampanya yapılıyor

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli “Ekonomiye yönelik olarak algının bozulması noktasında sabotajların, saldırıların olduğunu biliyoruz; faizi artırmamız için kampanya yapılıyor” dedi. A Haber’de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Canikli bazı ülkelerde ekonomiye ilişkin faaliyette bulunan kimi basın-yayın organlarının açıklamalarına bakıldığında sabotajın boyutunun görülebileceğine işaret ederek “Şunu yapmaya çalışıyorlar. Kuru kullanarak, kurda dalgalanma oluşturarak faizlerin yükseltilmesi talep ediliyor. Uluslararası alanda, ekonomi alanında yayın yapan birçok kuruluş ısrarlı bir şekilde bunun altını çiziyor, ‘Türkiye bir an önce faiz artırmalı. Kur bunun için dalgalanıyor’ anlamına gelecek değerlendirmeler yapılıyor. Yani koro halinde ‘faizi artırın’ şeklinde bir kampanya söz konusu” diye konuştu.

Faizin nasıl artırılacağına Merkez Bankası’nın karar verdiğinin altını çizen Canikli, belirli bir amaca ulaşmak için birtakım faktörler ya da göstergelerin baskı unsuru olarak kullanılmaya çalışılmasının kesinlikle kabul edilmeyeceğini bildirdi.

SAPMA OLMAYACAK

Canikli, “Şu ana kadar ekonomi buna direndi, bundan sonra da direnmeye devam edecek. İstedikleri kadar bunu bir silah olarak kullanmaya çalışsınlar kesinlikle etik olmayan bu amaca ulaşmaları söz konusu olamayacak” dedi. Canikli, döviz talebi olmayan hanehalkının, dövize karşı durduğu müddetçe ekonomik sabotajların, etik olmayan sonuçların elde edilmesi için kullanılamayacağını ifade etti. Canikli, “2017 enflasyon hedeflerini yakalayacağız. Herhangi bir sapma meydana gelmeyecek” diye konuştu.

İZİN VERMEYECEĞİZ

Kura dair gelişmelerden reel sektörün olumsuz etkilenmemesi için her türlü tedbiri aldıklarını dile getiren Canikli, 250 milyar liralık kredi alanı oluşturduklarını, toplam borç yapılandırma talebinin 40 milyar lira civarında olduğunu söyledi. Canikli “Kurdaki yükseliş veya talep azalması nedeniyle nakit girişlerinde sıkıntı yaşayan hiçbir firma batmayacaktır; batmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

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