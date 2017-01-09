Canikli: Faiz artırmamız için kampanya yapılıyor
Başbakan Yardımcısı Canikli, ekonomiye yönelik saldırı ve sabotajlar olduğunu belirterek “Faiz artırmamız için kampanya yapılıyor” dedi. Canikli, Moodys’in dünkü açıklamasını da “Etik olmayan bir operasyon” sözleriyle eleştirdi.
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli “Ekonomiye yönelik olarak algının bozulması noktasında sabotajların, saldırıların olduğunu biliyoruz; faizi artırmamız için kampanya yapılıyor” dedi. A Haber’de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Canikli bazı ülkelerde ekonomiye ilişkin faaliyette bulunan kimi basın-yayın organlarının açıklamalarına bakıldığında sabotajın boyutunun görülebileceğine işaret ederek “Şunu yapmaya çalışıyorlar. Kuru kullanarak, kurda dalgalanma oluşturarak faizlerin yükseltilmesi talep ediliyor. Uluslararası alanda, ekonomi alanında yayın yapan birçok kuruluş ısrarlı bir şekilde bunun altını çiziyor, ‘Türkiye bir an önce faiz artırmalı. Kur bunun için dalgalanıyor’ anlamına gelecek değerlendirmeler yapılıyor. Yani koro halinde ‘faizi artırın’ şeklinde bir kampanya söz konusu” diye konuştu.
Faizin nasıl artırılacağına Merkez Bankası’nın karar verdiğinin altını çizen Canikli, belirli bir amaca ulaşmak için birtakım faktörler ya da göstergelerin baskı unsuru olarak kullanılmaya çalışılmasının kesinlikle kabul edilmeyeceğini bildirdi.
SAPMA OLMAYACAK
Canikli, “Şu ana kadar ekonomi buna direndi, bundan sonra da direnmeye devam edecek. İstedikleri kadar bunu bir silah olarak kullanmaya çalışsınlar kesinlikle etik olmayan bu amaca ulaşmaları söz konusu olamayacak” dedi. Canikli, döviz talebi olmayan hanehalkının, dövize karşı durduğu müddetçe ekonomik sabotajların, etik olmayan sonuçların elde edilmesi için kullanılamayacağını ifade etti. Canikli, “2017 enflasyon hedeflerini yakalayacağız. Herhangi bir sapma meydana gelmeyecek” diye konuştu.
İZİN VERMEYECEĞİZ
Kura dair gelişmelerden reel sektörün olumsuz etkilenmemesi için her türlü tedbiri aldıklarını dile getiren Canikli, 250 milyar liralık kredi alanı oluşturduklarını, toplam borç yapılandırma talebinin 40 milyar lira civarında olduğunu söyledi. Canikli “Kurdaki yükseliş veya talep azalması nedeniyle nakit girişlerinde sıkıntı yaşayan hiçbir firma batmayacaktır; batmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.
Moody’s’in kehaneti etik olmayan bir operasyon
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türk bankacılık sektöründe takibe dönüşüm oranlarının yüzde 4’e ulaşacağı ve varlık kalitesinin bozulacağı yönünde açıklama yapan Moody’s’e yanıt verdi. Canikli “2017 içerisinde Türk bankacılık sistemi içerisinde takibe dönüşüm oranı 4’e ulaşmayacaktır. Varlık kalitesi de bozulmayacaktır. Nedeni ise şu; özellikle reel sektörün içinde bulunduğumuz konjonktür nedeni ile ödemelerinde bir sıkıntı yaşamaması için, nakit dengesinde herhangi bir bozulma meydan gelmemesi için 250 milyar liralık çok ciddi bir kredi alanı oluşturduk” dedi. Reel sektörün bankalara olan borcunun ödenmesinde hiçbir sıkıntının yaşanmayacağını belirten Canikli “250 milyar liralık kredi alanını bu günleri ön görerek oluşturduk. Son derece sağlam bir ödeme imkanıdır. Moody’s bu konuda aldığımız kararları çok iyi biliyor. Son derece kaynakları sağlam. Buna rağmen böyle bir yorum yapması gerçeği yansıtmayan, içi boş bir yorumda bulunması, kehanette bulunması algı oluşturmaya yönelik etik olmayan bir operasyondur” değerlendirmesinde bulundu.
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