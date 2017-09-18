Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreteri Osman Akyüz: Faiz artışı katılım bankalarını zorluyor

Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'ın sektörde büyük bir boşluğu doldurduğunu ifade ederek, katılım bankalarının şube sayısının bine yaklaştığını, katılım bankalarında 14 bin 867 kişinin istihdam edildiğini, 7 Eylül 2017 itibarıyla sektörün topladığı fon miktarının geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 14 artarak 96 milyar 674 milyon liraya ulaştığını söyledi.

Akyüz, "Bu fonların 52,2 milyar lirası TL, 40,8 milyar lirası da yabancı para cinsinden oluşuyor. Aynı dönemde geçen yılın sonuna göre TL fonlar yüzde 7, YP fonlar yüzde 24 artış gösterdi. Sektör 7 Eylül itibarıyla 97 milyar 273 milyon lira düzeyinde fon kullandırımında bulunurken, geçen yılın sonuna göre fon kullandırım tutarı yüzde 12 yükseldi." diye konuştu.

Geçen yılın sonunda sektörün aktif büyüklüğünün 132 milyar 778 milyon lira düzeyinde bulunduğunu belirten Akyüz, 7 Eylül itibarıyla aktif toplamın 143 milyar 451 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

"BANKACILIK SİSTEMİNİN SAĞLAM OLABİLMESİ İÇİN BANKALAR KAR ETMELİ"

Osman Akyüz, bu yılın sonunda katılım bankacılığında yüzde 20'nin üzerinde büyüme beklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Faizlerin yüksek olması katılım bankalarını zorluyor. Bankalar faiz taahhüdünde bulunuyor, katılım bankaları olarak biz kazandığımız parayı dağıtıyoruz. Bankalar kendi arasında faiz yarışına girdi. Yüzde 14-15 mevduata verilen faizler var. Faiz artışı katılım bankalarını zorluyor. Faizler düşerse biz daha rekabet edebilir hale gelebiliriz. Faiz yarışı bizi sıkıntıya sokuyor."

Faizlerin inmesi için enflasyonun düşmesi gerektiğini vurgulayan Akyüz, hükümetin aracılık maliyetlerini aşağı çekmesi, bankacılık sisteminin sağlam olabilmesi için bankaların kar etmesi gerektiğini söyledi.

YENİ KATILIM BANKALARI YOLDA

TKBB Genel Sekreteri Akyüz, "faizsizlik" prensiplerine uygunluğu denetleyecek "Merkezi Danışma Kurulu" adıyla üst bir kuruluş kurulacağını, "faizsizlik" esasıyla çalıştığını iddia eden bütün kuruluşların söz konusu kurula tabi olacağını bildirdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Faizsiz Finans Kanun Tasarısı hazırladığını hatırlatan Akyüz, tasarının TKBB, Türkiye Bankalar Birliği, Hazine Müsteşarlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Sermaye Piyasası Kurulu gibi ilgili kurumların görüşüne açıldığını duyurdu. Akyüz, söz konusu kanun tasarısının 2018'de TBMM'den geçmesini umduklarını ifade etti.

İslam Kalkınma Bankası'nın iştiraklerinden bir kurumun Adabank ile ilgilendiği duyumunu aldıklarını belirten Akyüz, Adabank'ı alanların katılım bankacılığı sektörüne girebileceğini söyledi.

"PTT KATILIM BANKASI KURMAK İSTİYOR..."

Akyüz, Türk Ticaret Bankası'nın katılım bankası olarak sektöre tekrar gireceğinden söz edildiğini, Emlak Bankası'nın yeniden faaliyete geçerek katılım bankası olacağına dair bilgiler olduğunu, PTT'nin de katılım bankası kurmak istediğine dair duyumların konuşulduğunu anlattı.