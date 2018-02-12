Faizden kurtuluşun adresi Borsa

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, “Faiz oranlarıyla mücadele halka arzları teşvik ederek, destekleyerek olur. Enflasyon ve faiz sarmalından kurtuluşun adresi sermaye piyasaları ve Borsa” dedi. Yılın sonuna kadar önemli halka arzların gerçekleşeceğini bildiren Karadağ, önümüzdeki dönemde Enerjisa’da olduğu gibi uluslararası ve yerli yatırımcıların yoğun talep gösterdiği halka arzların devam edeceğini söyledi. Karadağ, “Biz eğer alanındaki nitelikli firmaları halka arz yöntemiyle, sağlıklı, sürdürülebilir ve uzun vadeli finansmana kavuşturursak, bankalara yönelen kredi talebini çok ciddi anlamda geri çekmiş olacağız, rahatlayan bankalarda da mevduatın ateşi sert şekilde aşağı yönlü hareket edecek. Bu, enflasyon beklentilerini aşağı çekecek, Merkez Bankamızda çok rahat, stresten uzak para politikası uygulayacak” dedi.

TOKİ İLE TANITIM

Dünya borsalarına bakıldığında Borsa İstanbul endeksinin çok sıfırlı kaldığını, çalışmaları sürdürdüklerini belirten Karadağ, “Belki bir gong töreni ile endeksten sıfır atma olayını gerçekleştiririz” dedi. Gayrimenkul sertifikalarına ilişkin de bilgi veren Karadağ, “Gayrimenkul sertifikalarında, belki ülke gündeminin yoğun olduğu dönemde lanse etmemiz sebebiyle hedeflediğimiz başarıyı yakalayamadık” diye konuştu. Karadağ, bu konuda insanların kafasında bazı güvensizlikleri ortadan kaldırmak için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi. Gayrimenkul tüketicisinin, hatta sektörde en tepe noktalarda yer alan yöneticilerin bile Borsa’dan ev alınacağını bilmediğini anlatan Karadağ, yatırımcılara bunu daha iyi anlatabilmek gerektiğini belirterek, “TOKİ Başkanımızla görüşeceğiz, gerekirse alanın tüm katılımcıları kapsamlı bir çalışma toplantısı yapacağız, tanıtım atağına kalkacağız. Hedef kitleye böylece duyurabilmeyi istiyoruz” ifadelerini kullandı.