Faizsiz krediye 244 bin başvuru

KOBİ’LERE kullandırılacak ilk yılı ödemesiz 3 yıl vadeli 50 bin liraya kadar sıfır faizli kredi için rekor başvuru geldi. 15 bin KOBİ’ye verilmesi planlanan kredi için 244 bin 980 işletme başvuru yaptı. Başvuruların alınmasının ardından KOSGEB bankalara 150 milyon liralık kaynağı bugün (Cuma) aktarıyor. Krediden faydalanacak KOBİ’lerin isimleri bugünden itibaren bankalara bildirilmeye başlanacak. Edinilen bilgilere göre, ödemeler bazı bankalarda bugün öğleden sonra başlayabilecek. Ancak tüm bankaların pazartesi gününden itibaren krediyi kullandırabileceği kaydedildi. Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre özel bir bilgisayar yazılımı gerçekleştirildi. Her il için kota belirlendi. Belirlenen kotalarda mikro işletmelere ağırlık verildi. Mikro işletmeler arasında kotalara göre eşitlik olması halinde kredi verilecek istihdam ve ciroya bakılacak. Mikro işletmeler arasında daha fazla istihdam ve ciroya sahip olan öne çıkacak.

SAYI ARTIRILABİLİR

Krediye yoğun talep gelmesinin ardından bu kapsamda yeni bir destek paketinin yılbaşından itibaren yürürlüğe girebileceği ifade ediliyor. Başbakan Binali Yıldırım’a başvuru rakamlarının aktarılacağı belirtiliyor. Onun talimatı ile 15-20 bin işletme için bir paket uygulamaya girebilir.

10 GÜNDE 480 BİN KOBİ

KOSGEB’in 50 bin liralık kredisine başvurmak için yüzbinlerce KOBİ veri tabanına kayıt yaptırdı ya da kayıtlarını güncelledi. Veri tabanında kayıtlı işletme sayısı 1 milyonun üzerine çıktı. Son 10 günde 480 bin KOBİ’nin veri tabanına dahil olduğu ya da güncellediği belirtildi.