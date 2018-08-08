Fatih sondaj gemisinden sonra ikinci sondaj gemisi içinde hazırlıklar başladı

Türkiye yer altı kaynakları potansiyelinin tespit edilerek ekonomiye kazandırılması için ikinci sondaj gemisine yönelik hazırlıklara başladı. Akdeniz’de bir derin ve sığ deniz sondajı başlatarak bu bölgedeki haklarını koruma kararlılığı gösteren Türkiye, birkaç ay içinde ikinci sondaj gemisi için de sözleşme imzalayacak.

AKDENİZ'DE YENİ HAMLELER OLACAK

Yapılan tespitlere göre; Doğu Akdeniz’de toplam değeri 3 trilyon doları bulan doğalgaz yatağı bulunuyor. Kıbrıs merkezli Doğu Akdeniz politikasından taviz vermeyeceğini açıklayan Türkiye, önümüzdeki dönem yeni hamleler ile sahadaki pozisyonunu daha da güçlendirecek.

RUMLARI RAHATSIZ ETMİŞTİ

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Norveç'ten aldığı Türkiye'nin ilk aktif doğalgaz ve petrol arama sondaj gemisi ile dünyada sondaj gemisi bulunan 10 ülkeden biri olan Türkiye, geçtiğimiz aylarda 'Fatih' ismini koyduğu sondaj gemisini savaş gemileri eşliğinde Doğu Akdeniz’e indirerek aramaya faaliyetlerine başlamış, bu gelişme ise Rumları korkutarak büyük bir ‘rahatsızlık’ oluşturmuştu.

Türkiye Rum kesiminin doğalgaz sondaj çalışmalarını bölgede gerçekleştirdiği peş peşe askeri tatbikatlarla engellemeye devam ediyor.

3 TRİLYON DOLARLIK REZERV

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi tahminlerine göre Kıbrıs, Lübnan, Suriye ve İsrail arasında kalan bölge olan Levant Havzasında 3,45 trilyon metreküp doğalgaz ve 1,7 milyar varil petrol bulunuyor.

Yine Nil Delta Havzasında yaklaşık 1,8 milyar varil petrol, 6,3 trilyon metreküp doğalgaz ve 6 milyar varil sıvı doğalgaz yatağı olduğu tahmin ediliyor. Kıbrıs Adası çevresinde olduğu düşünülen 8 milyar varil petrol yatağının dışında Heredot olarak adlandırılan Girit’in güney ve güneydoğusundaki alanda ise toplam 3.5 trilyon metreküplük doğalgaz bulunduğu tahmin ediliyor.

İKİNCİ SONDAJ GEMİSİ GELİYOR

Denizlerdeki hidrokarbon arama faaliyetleri için alınacak olan ikinci sondaj gemisinin yaklaşık 300 metre uzunluğunda ve 55 bin grostonluk olması beklenirken, yaklaşık 40 bin fit sondaj derinliğine sahip olacağı ifade ediliyor. İkinci sondaj gemisine yönelik imzaların ise birkaç ay için atılması bekleniyor.

YENİ DÖNEM ENERJİ POLİTİKALARI

Türkiye gerçekleştirdiği proaktif enerji hamleleriyle stratejik öneme sahip bütün imkanları değerlendirmeye devam ediyor. Ülke içindeki maden sahalarında işlenecek şekilde tesis kurulması kaydıyla kıymetli maden sahalarının ihale edilmesi için de hazırlıklar yapılacak.

Üretim yapılmayan kömür sahalarının özel sektör tarafından tekrar işletilmesinin sağlanması için çalışmalara başlayan Türkiye, elektrik enerjisi alanındaki ilk milli “Yüksek Gerilim Yüksek Güç Test Laboratuvarı”nın kurulması için de adım atıyor.

(Yeni Şafak)