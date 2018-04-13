Genel idarelere geçen taşeronların maaş zamları, izin zamanları ve alacakları yardımlar belirlendi
Taşeronda genel idarelere geçen taşeron işçilere uygulanacak Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı. İşçilerin 2 yıllık maaş zamları, izin zamanları, alacakları yardımlar belirlendi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı genel idarelerde sürekli işçi kadrosuna geçirilen taşeron işçilerin ücretleri, mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak Toplu İş Sözleşmesi hükümlerini yayınladığı duyuru ile açıkladı.
Buna göre 1 Ocak ile 30 Haziran 2018 arasında işçilerin 01.01.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine aynı tarihten itibaren yüzde 4 oranında zam yapıldı ama bu dönemde bir zam varsa bu işçiler bu zammı alamayacak. Temmuz ve Aralık arasında ise işçilere günlük yüzde 4 oranında zam yapılacak. 2019 ve 2020 için de iki dönemde de toplam yüzde 8`er zam yapılacak.
İşçilere Ocak ve Temmuz aylarında 5’er günlük olmak üzere yılda toplam 10 günlük (5x2=10) ücretleri tutarında ikramiye ödenecek. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda çalışma süresi ile orantılı olarak ödenecek.
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