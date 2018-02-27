Fed Başkanı Powell Kongre'deki ilk sunumunu yaptı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinde Fed Başkanı olarak yaptığı para politikası sunumunun ardından temsilcilerin sorularını yanıtladı.

Ülke ekonomisine yönelik kişisel değerlendirmesinin aralık ayından bu yana güçlendiğini belirten Powell, "Amerikan ekonomisinin gelecek iki yıl boyunca iyi gidişatını sürdürmesini bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Powell, öte yandan diğer Fed yetkililerinin beklentileri hakkında yorum yapmak istemediğini çünkü bunların mart ayında yapılacak yeni Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında açıklanacağını kaydetti.

Vergi indirimlerinin ekonomiye etkisi üzerine sorulan bir soruya karşılık Powell, "Aşağı çekilen kurumsal vergi oranları, özel yatırımları artıracak ve bu artış uzun vadede verimliliği yükseltmek suretiyle ücretleri destekleyecek. Buna karşın, mali genişlemenin ücretlere etkisinin boyutunu tahmin etmek zor." yanıtını verdi.

Powell, bir başka soru üzerine tam istihdam oranının yüzde 4 civarında olduğu değerlendirmesini yaptı.

Bilanço daraltma planını değiştirmeyi düşüncesi

Fed'in bilançosuna yönelik mevcut daraltma planını beğendiğini belirten Powell, piyasalar tarafından da kabul gören planlamayı değiştirmeyi düşünmediğini dile getirdi.

Powell, yaklaşık 4,5 trilyon dolarlık bilançoyu para politikası için uygun olan en düşük seviyeye çekme amacıyla gelecek birkaç yılda sürdüreceği küçültme adımlarının bilançonun 2,5-3,0 trilyon dolar civarına gerilemesini sağlayacağını kaydetti.

Fed, geçen yıl başlattığı bilanço küçültme programı kapsamında tahvil alımını aylık 10 milyar dolardan başlayarak, kademeli çeyreklik artışlarla 50 milyar dolara kadar azaltmayı planladığını açıklamıştı.

Yüzde 2 hedefi

Fed'in enflasyon hedefine ilişkin soruları da yanıtlayan Powell, şu an gelişmiş ülkelerin birçoğunda kabul edilen yüzde 2'lik enflasyon oranını uygun bulduğunu ve buna ulaşmaya kararlı olduklarını söyledi.

Powell, ayrıca enflasyonun bu yıl yükselmesini beklediğini belirterek "Enflasyonda geçen sene izlenen düşüşün muhtemelen geçici faktörlerden kaynaklandığını düşünmeye devam ediyoruz ve bu durumun tekrar etmesini beklemiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Fed Başkanı Powell, temsilcilerin finansal regülasyonların gevşetilmesine yönelik soruları üzerine, yeni finansal düzenlemelerin küçük bankaları gereksiz regülasyonların yükünden kurtarmayı amaçlayacağını vurguladı.

Powell, finansal piyasalarda son dönemde yaşanan oynaklığın sistematik risklere yol açmasından endişelenmediğini ve tahvil piyasalarının gerektiği gibi işlediğini ifade etti.

ABD tahvil faizleri ve dolar yükseldi

Powell'ın yatırımcılar tarafından "şahin" bulunan ve faiz artırımlarına yönelik beklentileri yükselten sunumu, piyasalarda kayda değer dalgalanmalara da neden oldu.

Dünyanın en büyük borsa işletmecisi CME Group'un vadeli işlemler çerçevesinde ölçtüğü beklentilere göre, piyasaların mart ayında faiz artırmasına verilen ihtimal yaklaşık 10 baz puan artışla yüzde 87'ye çıktı. Haziran toplantısına yönelik faiz artırım beklentisi ise yüzde 56'dan yüzde 70'e yükseldi. Faiz artırım hızına yönelik beklentiler ABD tahvil getirilerinin ve dolarının yükselmesine yol açtı.

Dünü yüzde 2,88 seviyesinden kapatan 10 yıllık devlet tahvili faizi yüzde 2,92'ye çıktı. Dolar, avro karşısında değer kazanırken avro/dolar paritesi 1,2326'dan 1,2222'ye kadar geriledikten sonra 1,2240-1,2250 bandında denge buldu. Dolar/TL ise güne 3,7860 seviyesinden başladıktan sonra Powell'ın sunum metni sonrasında 3,8139'a kadar yükselmesine karşın sunumun bitmesinin ardından 3,8020 seviyelerinde seyrediyor.

Öte yandan, altının onsu yüzde 1'e yakın kayıpla 1,318 dolardan alıcı bulurken, sunum öncesinde güne sınırlı yükselişle başlayan ABD borsaları ise sunum sürerken kaybettiği kayıplarla satış ağırlıklı seyrini sürdürüyor.

Fed'in gelecek birkaç yıl boyunca ekonominin aşırı ısınmasını engellemek ve enflasyon hedefini tutturmak amacıyla kademeli faiz artırımlarını sürdürmeyi planladığını bildiren Powell, sunumunun ilk bölümünde, “FOMC’ye göre, federal fonlama oranında (politika faizi) ilave kademeli artırımlar yapılması hedeflerimize ulaşmak için en iyi yol” ifadelerini kullanmıştı.