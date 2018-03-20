Fed, dolar ve Euro’nun ateşini yükselti

Dolar kuru da Fed etkisiyle yeni haftada 3.95 seviyesinin üzerini görürken Euro kuru yeni tarihi zirvesini gördü. Geçtiğimiz haftayı 3.92 seviyesinden tamamlayan dolar/TL yeni haftada 3,95 seviyesinin üzerinde işlem gördü. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününde 3.9526 seviyesini görerek 30 Kasım 2017’den beri gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar/TL gün içinde 3.9504 seviyesine yükselirken, günü 3.9410’dan kapattı. Dolar/TL 22 Kasım 2017’de 3.9830 TL ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Euro/TL tarihi rekorunu 4.8690 seviyesine taşırken, günü 4.8540‘‘tan kapattı. Türk Lirası dün yüzde 0.75 kayıpla dolar karşısında en çok değer kaybeden ikinci para birimi oldu.