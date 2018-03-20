Fed, dolar ve Euro’nun ateşini yükselti
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın vereceği faiz kararı öncesi, Asya borsaları karışık seyirle kapanırken Avrupa borsaları Hewlett Packard´ı satın alan Micro Focus CEO´sunun istifası ve sanayi savaşı nedeniyle düşüşler yaşadı.
Dolar kuru da Fed etkisiyle yeni haftada 3.95 seviyesinin üzerini görürken Euro kuru yeni tarihi zirvesini gördü. Geçtiğimiz haftayı 3.92 seviyesinden tamamlayan dolar/TL yeni haftada 3,95 seviyesinin üzerinde işlem gördü. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününde 3.9526 seviyesini görerek 30 Kasım 2017’den beri gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar/TL gün içinde 3.9504 seviyesine yükselirken, günü 3.9410’dan kapattı. Dolar/TL 22 Kasım 2017’de 3.9830 TL ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Euro/TL tarihi rekorunu 4.8690 seviyesine taşırken, günü 4.8540‘‘tan kapattı. Türk Lirası dün yüzde 0.75 kayıpla dolar karşısında en çok değer kaybeden ikinci para birimi oldu.
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