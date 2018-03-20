Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Fed, dolar ve Euro’nun ateşini yükselti

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yarın vereceği faiz kararı öncesi, Asya borsaları karışık seyirle kapanırken Avrupa borsaları Hewlett Packard´ı satın alan Micro Focus CEO´sunun istifası ve sanayi savaşı nedeniyle düşüşler yaşadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dolar kuru da Fed etkisiyle yeni haftada 3.95 seviyesinin üzerini görürken Euro kuru yeni tarihi zirvesini gördü. Geçtiğimiz haftayı 3.92 seviyesinden tamamlayan dolar/TL yeni haftada 3,95 seviyesinin üzerinde işlem gördü. Dolar kuru haftanın ilk işlem gününde 3.9526 seviyesini görerek 30 Kasım 2017’den beri gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Dolar/TL gün içinde 3.9504 seviyesine yükselirken, günü 3.9410’dan kapattı. Dolar/TL 22 Kasım 2017’de 3.9830 TL ile tüm zamanların rekorunu kırmıştı. Euro/TL tarihi rekorunu 4.8690 seviyesine taşırken, günü 4.8540‘‘tan kapattı. Türk Lirası dün yüzde 0.75 kayıpla dolar karşısında en çok değer kaybeden ikinci para birimi oldu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Afrin´de PKK/YPG´nin işkence ettiği doktor, örgüt terörünü anlattı

Afrin´de PKK/YPG´nin işkence ettiği doktor, örgüt terörünü anlattı

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

Balığın midesinden çıkan şey şaşkına çevirdi

Balığın midesinden çıkan şey şaşkına çevirdi

İşte elinde en çok nükleer silah olan ülkeler

İşte elinde en çok nükleer silah olan ülkeler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA