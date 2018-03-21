Fed politika faizini 25 baz puan artırdı
Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı. ABD'den gelen son dakika haberlerine göre Fed, faizlerin 25 baz puan arttırıldığını açıkladı
Fed faiz toplantısı sonuçlandı. Fed toplantısından faizlerin 25 paz puan arttırılması kararı çıktı. Ocak ayında yüzde 1.25-1.50 aralığına yükselen faiz oranı böylelikle 1.50-1.75 oldu.
Fed yetkililerinin bu yıl için faiz artışı tahmin sayısını üçten dörde yükseltmesinin oldukça yüksek olasılık olduğunu belirtiyordu ancak FED toplamda 3 kez faiz artışı sinyali verdi.
2019 yılı sonunda Fed, gösterge faiz oranını yüzde 2.7'den 2.9'a çekerken ekonominin güçlendiğine dikkat çekti. Fed, gelecek 2 yılda önceki tahminlerden daha hızlı büyümenin beklendiğini belirtti.
Enflasyon beklentisi ise 2018 ve 2019 yılı için değişmeyerek sırasıyla yüzde 1.9 ve yüzde 2 oldu.
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