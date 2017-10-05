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Fed Philadelphia Şubesi Başkanı Harker: Bu yıl ve gelecek yıl için hala 3 faiz artışı bekliyorum

Fed Philadelphia Şubesi Başkanı Harker,bu yıl bitmeden bir kez daha faiz artırılmasını desteklediğini ifade ederek, 'Bu yıl ve gelecek yıl için hala 3 faiz artışı bekliyorum ancak dinamiklerin nasıl geliştiğini bekleyip görmek zorundayız' dedi.

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Teksas eyaletinde gerçekleştirdiği konferansta CNBC’ye konuşan Fed Philadelphia Şubesi Başkanı Patrick Harker, bu yıl bitmeden bir kez daha faiz artırılmasını desteklediğini ifade etti.

Harker, ABD ekonomisinin "inanılmaz" derecede dirençli olduğunu belirterek, enflasyon konusundaki belirsizliğin devam ettiğini vurguladı. Harker, buna karşın Fed’in, para politikasını askıya almasının mümkün olmadığını ancak dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

Faiz artışlarına yönelik soru üzerine Harker, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) aralık toplantısında yeniden faiz artırmasını öngördüğünü belirterek, "Bu yıl ve gelecek yıl için hala 3 faiz artışı bekliyorum ancak dinamiklerin nasıl geliştiğini bekleyip görmek zorundayız." dedi.

Harker'ın açıklamaları, bu yıl FOMC'de oy kullanma hakkına sahip 9 üyeden birisi olması nedeniyle piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

FOMC'nin bu yıl 31 Ekim-1 Kasım ve 12-13 Aralık'ta yapılacak iki toplantısı daha bulunuyor. Piyasaların Fed'in yılın son toplantısında faiz artırmasına verdiği ihtimal, Harker'ın açıklamaları sonrası yüzde 77'den yüzde 84'e yükseldi.

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